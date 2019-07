6 de julio de 2019

Limitan a una decena las eutanasias de animales en Ceuta para controlar un foco de rabia, ninguna "por error"

CEUTA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha negado este sábado que se hayan realizado eutanasias a 40 perros durante la última semana tras la declaración, el pasado 27 de junio, de un foco de rabia en la ciudad autónoma, y ha desmentido que se haya efectuado alguna "por error".

Las realizadas han sido "las necesarias" para evitar "la declaración de nuevos focos" o "la progresión de los niveles de alerta". "Este tipo de informaciones distorsionadas y torticeras", ha lamentado en una declaración institucional, "atentan contra la dignidad de los profesionales que están trabajando intensamente".

Fuentes del Ejecutivo local han indicado a Europa Press que el número de perros y gatos que estuvieron en contacto directo con el cachorro traído de Marruecos por un particular y que han sido eutanasiados "no supera la decena" y que su muerte no ha tenido alternativa en ningún caso, ya que "la enfermedad se desarrolla cuando el cerebro del animal está infectado y hasta ese momento no aparece, no siempre, sintomatología clínica con una progresión rápida y fatal, por lo que la única forma de diagnosticarla es postmorten".

"Debido al curso de la rabia y a su grave riesgo para la salud pública y animal, que es letal en el cien por cien de los casos, se debe proceder a las eutanasias antes de que el animal sea infeccioso", ha incidido el Gobierno local en un comunicado en el que se ha congratulado porque todas las muestras analizadas hayan dado negativo en laboratorio, prueba de que "se está controlando correctamente la posibilidad de extensión del foco".

A su juicio, "de ninguna manera se puede hablar de errores en la aplicación de medidas, sino de una correcta, pronta actuación y organización de los Servicios Veterinarios Oficiales que tienden a la erradicación del foco a los seis meses de su declaración, el tiempo mínimo que establece el Plan de Contingencia".

La Consejería de Sanidad ha querido dejar claro que "la ausencia de aplicación de protocolos en la Asociación Protectora de Animales y Plantas en cuanto a socialización, desparasitación, identificación y vacunación ha sido lo que ha desencadenado la situación actual" y que "los técnicos, a pesar de que no se han aplicado por parte de la asociación los correspondientes protocolos de seguridad, han conseguido realizar aislamientos seguros de animales en las instalaciones de la Protectora, lo que ha reducido el número de eutanasias en más de un 75 por ciento".

"Las efectuadas sobre carnívoros que tuvieron contacto o se encontraban desprotegidos de la vacunación han sido las necesarias para actuar sin esperar en ningún caso el desarrollo de sintomatología, lo que supondría la declaración de nuevos focos, e incluso, la progresión de los niveles de alerta", han concluido.