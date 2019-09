17 de septiembre de 2019

Anastacia cumple hoy 51 años, ¡felicidades!

Es la digna heredera de Tina Turner. Anastacia cumple hoy 51 años. Una vida entremezclada con grandes éxitos y momentos de superación. La intérprete de 'One day in your life' o 'Lets outside alone' encumbraron a la artista nacida en Chicago en el seno de una familia de inspiración artística puesto que su padre era cantante y su madre actriz.