17 de julio de 2019

Beyoncé lanza el vídeo de 'Spirit', su canción para 'El Rey León'

El próximo 19 de julio llega 'El Rey León' en acción real a los cines. La esperada película, cuenta con la participación de una de las grandes artistas de la última década: Beyoncé. La cantante no sólo ha puesto la voz de Nala sino que además ha participado en la banda sonora del film y en la producción de un disco que como ella misma ha definido es una carta a África.Spirit es el primer mensaje de esa carta llamada The Lion King: The Gift y su videoclip está a la altura de lo que se podría esperar de una superproducción como 'El Rey León'.