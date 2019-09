Gloria Camila ha sabido jugar muy bien sus cartas en su guerra mediática con su ex Kiko Jiménez. Mientras él no para de hablar de ella en televisión, ella ha escogido el silencio como su mejor respuesta. La última provocación de su ex y de su ahora nueva novia, Sofía Suescun, ha sido aparecer en el vídeo de presentación de GH VIP con un pijama de Gloria Camila.