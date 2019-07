8 de julio de 2019

Concept and Design Hotel Group obtiene el sello de norma de calidad empresarial de CEDEC

CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP, S.L. es una empresa cuya actividad principal es la gestión de hoteles turísticos en Ibiza. Con oficinas centrales en Sant Josep de Sa Talaia (Islas Baleares), la empresa posee cinco hoteles que destacan por su originalidad y personalidad única

La empresa hotelera consigue que cada uno de sus cinco establecimientos posea rasgos característicos que los convierten en únicos y especiales, cuidando el más mínimo detalle y potenciando su singularidad para que cada uno de ellos sea capaz de ofrecer una experiencia genuina y distinta en la que el huésped sea el protagonista.

Para CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP cada uno de sus hoteles es mucho más que un edificio donde se alojan personas. Pretenden ser espacios estimulantes, inspiradores y originales en todos sus aspectos, y cada uno de ellos tiene como objetivo lograr una experiencia especial que atrape, cautive y sea memorable.

La empresa cuenta con una oferta hotelera con temáticas claramente diferenciadas que giran alrededor de 5 pilares; arte, diseño, música, cine y moda:

· Cubanito Ibiza Suites: Hotel con aroma caribeño con una reinterpretación mezclando un estilo Art Decó con el estilo colonial caribeño.

· Paradiso Ibiza Art Hotel: Hotel de estilo Art Decó, decorado con tonos rosa pálido y lavanda, además cuenta con un mobiliario colorista propio de los años 70.

· Tropicana Ibiza Suites: Hotel con temática tropical, un mundo rosa y verde lima donde poder disfrutar de tranquilidad, color, alegría y diversión.

· Santos Ibiza Suites: Hotel situado en primera línea de mar en la playa más emblemática y representativa de Ibiza, todo ello con un ambiente vanguardista con matices vintage y una actitud moderna y rockera.

· Dorado Ibiza Suites: Un alojamiento fascinante, elegante y transgresor que conecta con el cliente indistintamente de su tendencia. En la actualidad, CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP, S.L. afronta su futuro con máximas garantías de éxito. La empresa ha obtenido recientemente el certificado de "CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CEDEC DE CALIDAD EMPRESARIAL" en las áreas de Estrategia Empresarial, Control de Gestión y Organización Funcional, otorgado tras la intervención y nueva evaluación de la consultora de organización estratégica para empresas familiares CEDEC.

Con este sello de calidad recién otorgado, CEDEC acredita el estricto cumplimiento de las normas y estándares de calidad, y distingue a la empresa CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP, S.L. garantizando su solidez empresarial en dichos ámbitos.

Destacar en el sector hotelero es todo un reto, y CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP, S.L. lo consigue con sus hoteles conceptuales y de espectacular diseño, apostando por crear productos diferentes en la isla donde la experiencia del huésped es todo un valor. Colaboración con CEDEC, S.A. CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP, S.L. lleva colaborando desde mayo de 2017 con la consultoría de organización estratégica empresarial CEDEC, líder europeo en gestión, dirección y organización de empresas familiares desde 1965. El desarrollo de una estrategia empresarial, la mejora en su Organización Funcional y Control de Costes fueron las áreas de actuación en las que CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP, S.L. y CEDEC colaboraron para alcanzar las máximas cuotas de Excelencia Empresarial, calidad en el servicio y el progreso y desarrollo en su mercado.

Información sobre CEDEC

CEDEC es la consultoría de organización estratégica de empresas líder en Europa en gestión, dirección y organización para empresas familiares desde 1965. Su finalidad es poner al alcance de las empresas los sistemas de organización que resulten más eficientes, optimizando sus resultados empresariales y trabajando juntos hacia la consecución de la Excelencia Empresarial.

Su factor diferencial reside en su contrastada metodología de trabajo. CEDEC trabaja con y para los empresarios con el objetivo de implementar de forma efectiva, en empresas familiares de cualquier tamaño, una gestión profesional y actualizada a través de la aplicación de técnicas y sistemas de trabajo propios.

Implantada en España desde 1971, CEDEC ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, en concreto más de 13.000 en España, ocupando una plantilla de más de 300 profesionales altamente cualificados en todas sus sedes, 150 de los cuales en España.

Con sede central en Bruselas (Bélgica), y oficinas en España en Madrid y Barcelona, la consultoría de organización estratégica para empresas familiares CEDEC, está presente en Francia, Luxemburgo, Suiza e Italia.

El trabajo y consolidación de CEDEC como consultoría especialista en la organización estratégica empresarial, puede verse reflejado en numerosas opiniones y casos de éxito de empresas nacionales e internacionales que ofrecen, de forma desinteresada, su opinión sobre CEDEC y que pueden ser consultadas en las diferentes webs de los países donde está implantada la empresa https://www.cedec.es/testimonials, así como comentarios visuales en su canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

