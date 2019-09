6 de septiembre de 2019

Neutrino Energy: comienza una nueva era eléctrica

En este momento se vive una época en la que se cuestionan muchos valores y antiguos conceptos. El resultado es que muchas personas advierten que el mundo está cambiando de forma radical, y lo cierto es que tienen razón. La única pregunta es a dónde llevarán estos cambios

Se tiende a dividir la historia en periodos. Cada periodo se agrupa en torno a una fase de desarrollo particular. Esto facilita la ordenación y la visión general en retrospectiva. Cada una de estas fases puede asignarse a cierto nivel de productividad social. La fase de desarrollo actual se caracteriza por términos como globalización, internet, cambio climático, movilidad eléctrica y, más recientemente, energía de neutrinos. Estos términos fueron creados para cubrir las necesidades de la sociedad actual. No son conceptos aislados, sino que se influyen mutuamente y están interrelacionados. Momentos como los que se están viviendo ahora son momentos de desarrollo y de nuevas creaciones. Aunque esta época resulta de lo más emocionante, también trae consigo luchas y enfrentamientos, lo que finalmente se traducirá en cambios.

Los planes alemanes e internacionales actuales sobre energía e industria automotriz son realmente interesantes

El guión varía entre una historia de amor y una película de terror. Nadie puede predecir hacia dónde conducirá este viaje, pero todos se unirán a él. Por tanto, el ser humano es parte del problema y de la solución. Hay quien no quiere separarse de la senda del éxito, pero el modo en el que se filma la película ha cambiado mientras tanto. Ya no se depende únicamente del celuloide para capturar el movimiento, puesto que se han desarrollado nuevos materiales y nuevos procedimientos de rodaje. Pero a pesar de todos los cambios de la industria del cine, todavía se celebra lo solemne ceremonia de los Premios Oscar. El público no está interesado en cómo se hizo la película, sino en el producto y en los actores. Por su puesto, la industria del cine debe entenderse aquí como una metáfora, pero lo cierto es que todas las industrias evolucionan rápidamente. Por tanto, lo nuevo y lo antiguo pueden coexistir cada uno por su lado. Los emprendedores más capacitados y con visión de futuro señalarán los peligros e inconvenientes que surgen a través de los viejos procedimientos, e indicarán las posibilidades que ofrece las nuevas alternativas a la hora de planificar cualquier proyecto.

En todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología, se ha demostrado que los divulgadores de lo nuevo se quedan expuestos frente a las viejas fórmulas. El estancamiento intelectual no puede durar mucho. El progreso siempre avanza pensando, diseñando, probando, rechazando, fallando y creando nuevos prototipos. Los motores de combustión y los sistemas de calefacción de gas y petróleo son tecnologías que se han utilizado comúnmente durante la última época, pero que serán reemplazadas. Todavía no se han decidido cuáles serán las nuevas alternativas. La viabilidad, la disponibilidad, la aceptación y los beneficios son factores importantes, pero también el factor coste. La preservación de la movilidad en el siglo XXI bajo las restricciones del cambio climático, así como el reconocimiento social, son cuestiones trascendentes.

Se están realizando numerosas investigaciones en el campo de la movilidad eléctrica

Las primeras alternativas desarrolladas son bastante prometedoras. Se deben seguir apoyando todos los nuevos enfoques. Los más probable es que el resultado no sea una única solución, como ya ocurrió en el siglo XX. Numerosas empresas tienen departamentos de desarrollo que operan bajo el lema: "El coche está muerto, ¡viva el coche!"

Cada vez más personas están invirtiendo en tecnologías alternativas. Las sumas que se barajan son enormes. Como resultado, el ritmo con el que los nuevos desarrollos entran en producción aumenta exponencialmente. Al principio, el progreso es tan solo una idea. La bolsa de valores se asegura de que se pueda implementar. Muchas cuestiones relacionadas, como el suministro de energía, la estaciones de carga y sus redes, la optimización y el control de los consumidores de energía secundaria en los automóviles, o el automóvil autónomo son los principales temas de investigación de la actualidad. Hoy en día estas investigaciones se llevan a cabo por parte de compañías privadas en su mayoría. No obstante, los requisitos de movilidad eléctrica conducirán a grandes cambios tanto a nivel regional como global. Las nuevas soluciones energéticas se encuentran en marcado contraste con la producción de energía actual, debido a que el suministro de energía sigue siendo dañino para el medioambiente, además de seguir estando centralizado y producido en grandes plantas. Además, la energía debe ser transportada y puesta al alcance del consumidor de manera adecuada (corriente eléctrica). Esto genera enormes costes. Pero la energía es una de las necesidades más básicas de la sociedad. Siempre ha de estar disponible donde se necesita y de inmediato (descentralizada). Asimismo, esta energía eléctrica también debe ser respetuosa con el entorno medioambiental de los lugares donde se necesita. El enfoque actual (uso de las tecnologías del siglo pasado) entra en contradicción en materia ecológica y económica, puesto que las necesidades han cambiado significativamente en comparación con la industrialización del pasado. Esto también implica una mayor expansión, así como construcciones de nuevas líneas eléctricas para las próximas décadas, como ya exigieron recientemente los políticos. A menudo parece que los avances científicos no están en un primer plano, sino que se sigue recurriendo a las fórmulas de suministro existentes, y se firman nuevos contratos lucrativos a largo plazo. La seguridad de la red es algo evidentemente positivo, pero también se deben desarrollar alternativas y no dar la impresión de que el sistema existente no tiene alternativas y hay que preservarlo a toda costa.

Tarde o temprano, el aumento de los precios en la bolsa de valores garantizará que las soluciones alternativas ya conocidas participen en el mercado a través de una promoción constante, así como a través del capital y de la mano de obra. En cambio, las acciones de aquellos que se quedaron dormidos durante el proceso disminuirán, por lo que tal vez tendrán que replantearse sus inversiones.

Este cambio afectará a cada individuo y al conjunto de la sociedad. Cambiará la cultura y pensamiento, así como la producción;

Neutrino Energy cambiará las reglas del juego Solo una solución global garantizará la supervivencia. El futuro siempre ha consistido en reinventarse constantemente. No solo se debe conservar la energía, también la esperanza. Neutrino Energy mostrará nuevos horizontes para su uso. Se podría imaginar por un momento un mundo donde la electricidad sea ilimitada y asequible para todos. Así se eliminarían muchas de las causas que provocan los conflictos existentes y emergentes. Si bien lograr que el mundo sea mejor llevará varias décadas más, debe quedar claro para todos que el futuro no se puede detener. El equipo científico global, que ya está trabajando en la nueva era eléctrica de la energía de neutrinos, tiene dos aliados sumamente fuertes: el tiempo y el sol.

