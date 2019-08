27 de agosto de 2019

Neutrino Energy: la liberación del sistema de suministro de energía basado en la energía fósil

Este titular tiende a polarizarse. Según el punto de vista que tenga cada persona, o en función de la interpretación filosófica que se empleé, se habla a menudo de cuestiones diferentes usando los mismos términos, lo que conduce a la confusión. Generalmente, los científicos se orientan a través de datos comprobados. Sin embargo, el enfoque filosófico no cumple habitualmente con este requerimiento. No obstante, ambas partes pueden tener razón a su manera

Einstein demostró, con su famosa fórmula E = mc*, que hay una conexión directa entre masa y energía. Entonces, el requisito previo para la energía es la masa en movimiento. Pero ahora la energía está en todas partes. Es la fuerza impulsora de la naturaleza, lo que pone todo en movimiento y lo mantiene. Los seres humanos pueden sentir o percibir la energía de forma diferente. Se pueden observar sus efectos y advertir la transformación de una forma de energía en otra. Un ejemplo de ello es la conversión de la fricción en calor.

Según el principio de la termodinámica, la energía no puede destruirse, solo se transforma de un modo u otro. La suma de la energía permanece constante. Además, lo que generalmente se llama pérdida de energía es solo la transformación en una forma de energía no utilizable. Las primeras consideraciones acerca de este teorema de la conservación de energía fueron formuladas en 1841 por J. Robert von Mayer. Por lo tanto, se sostiene que en un sistema cerrado la energía no se puede crear ni destruir. Solo puede cambiar entre las manifestaciones de energía potencial, energía cinética, energía térmica, energía química y energía eléctrica. Puede transformarse de una forma a otra y transportarse de un sistema a otro. La cantidad total de energía no cambia.

Los neutrinos son en la actualidad objeto de programas internacionales de investigación de miles de millones de dólares, puesto que este fenómeno no solo fascina ya a los investigadores de todo el mundo. Para algunos está claro que estos miles de millones no solo se gastan en investigar los secretos del universo. ¡Pocos son los expertos que saben que las investigaciones van mucho más allá! De un tiempo esta parte los secretos están saliendo lentamente a la luz, porque desde la concesión del Premio Nobel de Física en 2015, estás partículas poco conocidas ya no son tan fantasmales como anteriormente creía el público en general. Los científicos ganadores del Premio Nobel han demostrado claramente que los neutrinos tienen masa. Ahora, cualquiera que tenga algunas nociones de física sabe que la masa en movimiento es sinónimo de energía.

También para este tipo de radiación se aplican las leyes físicas, como la ley de la conservación de energía y las condiciones de la mecánica cuántica. Esto también significa que la energía es el producto de su masa y el cuadrado de su velocidad. Sin embargo, esta energía no es "libre". Debe aclararse en este primer punto lo que se entiende por "energía renovable gratuita". ¿Existe alguna energía que aún no se haya transformado en energía eléctrica y que se haya puesto al disposición del consumidor por una tarifa?

Los físicos del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) están trabajando actualmente con una escala de 60 millones de euros para determinar la masa exacta del neutrino. Solo cuando esta medición se haya llevado a cabo con éxito, la energía del neutrino individual se podrá calcular matemáticamente de acuerdo con la fórmula conocida. Hoy esto es solo posible para la parte visible de la radiación. Por tanto, el neutrino aún no ha revelado completamente su secreto, aunque ya se ha demostrado que la radiación que llega a diario contiene más energía que la de todos los combustibles fósiles juntos aún presentes en la Tierra.

Durante décadas se pensó que los neutrinos carecían de masa, y el pensamiento general era que no interactuaban. Mientras tanto, los detectores más pequeños tienen un tamaño similar a un cartón de leche, y esto se debe particularmente a que hoy en día se pueden fabricar nanomateriales especiales con una densidad y una superficie física computacionalmente enorme, lo que era totalmente imposible hace unos años. Una gran palanca física es posible.

El profesor japonés Dr. Takaaki Kajita y el Profesor canadiense Dr. Arthur McDonald recibieron el Premio Nobel de Física en 2015. Demostraron independientemente uno del otro que los neutrinos tienen masa. Han cambiado gracias a ello la visión mundial que prevalece respecto a la física. Los libros de texto de física han de ser reescritos. Leídos e interpretados correctamente entre líneas, estos hallazgos son la respuesta a la pregunta sobre qué se puede entender por "energía libre". Abunda la energía. Muchas personas han soñado con esto durante mucho tiempo, excepto, naturalmente, todos aquellos que se lucran con la quema ambiental dañina de los combustibles fósiles de hoy, además de los que se benefician de forma indirecta.

El objetivo ahora debe ser implementar estos nuevos descubrimientos científicos demostrados en beneficio de la humanidad a través de las tecnologías adecuadas. Todos los días una corriente infinita de partículas diminutas de alta energía alcanzan la Tierra.

El deseo de una fuente inagotable de energía gratuita es comprensible. Especialmente porque se necesita con urgencia un reemplazo para los combustibles fósiles. Pero este término de "energía libre" es engañoso, puesto que ya se está utilizando en otros ámbitos. La expresión "energía libre" se define en la segunda ley de la termodinámica. Representa una medida de la capacidad de trabajo de un sistema termodinámico. La fórmula para el valor de transformación es F = U - T * S. Esto significa: la energía libre es la diferencia entre la energía interna de un sistema y el producto de la temperatura absoluta y la entropía. Esta "energía libre", también llamada energía de Helmholtz, medida en Julios (J), es una variable de estado que describe el estado actual del sistema. Todas las formas de transferencia de energía están definidas por la ley de la conservación de energía, ya que cada forma de energía está ligada a la masa.

El "perpetuum mobile" es un viejo deseo humano. Cuando se realiza, la interacción de diferentes sistemas crea un exceso de energía en un sistema cerrado. Pero esto no es posible según las leyes de la termodinámica, puesto que se crearía energía de la nada. A menudo ha causado confusión que en Neutrino Energy se hable de Perpetuum Mobile; sin embargo, este no es el caso, porque es un sistema abierto donde el flujo de partículas energéticas está presente permanentemente. Como el viento que siempre sopla o como el sol, si este nunca se pusiera. Por ignorancia o por mala voluntad, a los críticos les gusta usar esta declaración para justificar la supuesta imposibilidad física del sistema de energía de neutrinos, y para desacreditar y distorsionar los efectos reales y claramente medibles. Los neutrinos tampoco son capturados por su propia energía, al igual que las turbinas eólicas no atrapan el viento. Parte de la energía cinética se convierte en energía eléctrica.

El Neutrino Energy Group ha llevado a cabo la coordinación de la investigación sobre la transformación de la energía radiante no visible, sobre su utilización y sobre la previsión de las posibilidades que ofrece. Neutrino Deutschland GmbH, con sede en Berlín, pertenece a este grupo. Un objetivo secundario es trabajar con la industria para desarrollar prototipos y productos para el uso diario en el futuro. Se desarrollarán los llamados "cubos de energía de neutrinos" pequeños y grandes, "células de energía de neutrinos" y "microplantas de energía de neutrinos".

