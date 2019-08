7 de agosto de 2019

Zigurat reúne alumnos de 43 nacionalidades y 11 Másteres en la Student Week 2019

La Universitat de Barcelona, a través de su Institut de Formació Contínua-IL3, reafirma su compromiso con Zigurat ofreciendo sus instalaciones para el evento

Zigurat Global Institute of Technology ha reunido en la ciudad de Barcelona alumnos de 43 nacionalidades para celebrar la 2ª edición de la Zigurat Student Week, celebrada en el edificio del Institut de Formació Contínua IL3 - Universitat de Barcelona.

Participantes de 11 programas de Máster se han conocido en persona para participar en workshops académicos presentados por profesores y expertos de la industria, visitar empresas y proyectos en la ciudad y asistir a actividades de networking.

Escuchando a la industria

En el evento, se han presentado las últimas tendencias de la industria en términos de transformación digital, como las propuestas innovadoras en Inteligencia Artificial (IA) presentadas por Angela Shen-Hsieh, de Telefónica; la introducción a temas clave como la Ética Tecnológica y la Emprendeduría desde una óptica 100% digital, una sesión dirigida por Robin Weninger y las distintas aplicaciones de Blockchain, de la mano del Dr. Daniel Diemers, quién culminó su sesión con una dinámica Shark Tank muy interesante. Jean Bosco Ahorukomeye, alumno del Global Master's in Blockchain Technologies, resume su experiencia en el evento: "He conocido a muchísima gente, he hecho amigos y muchos contactos para mi futuro y mi negocio."

Para los alumnos de Arquitectura e Ingeniería, se han dado a conocer casos de estudio de implementación de la metodología BIM, así como nuevos flujos de trabajo digitales y los procesos de colaboración más novedosos. También se ha hablado de Smart Contracts y, del cada vez más conocido, Integrated Project Delivery (IPD), conceptos presentados desde un enfoque muy práctico y dinámico para fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los participantes. Las presentaciones del arquitecto Ignasi Pérez Arnal y el ingeniero Issam El-Absi, sobre IPD y creación de flujos de trabajo BIM, respectivamente, han sido especialmente destacadas por los participantes. Lo que más valora del evento la alumna del Master's in Global BIM Management, Nasreen Mursi es que "verdaderamente te conecta con todo lo que está sucediendo en la industria."

Además, también se han impartido sesiones más transversales, con el objetivo de profundizar en habilidades más sociales, como la comunicación, el liderazgo y el team building, de la mano de especialistas internacionales como James Basha.

Visitas a empresas y obras para completar la 'experiencia Barcelona'

La Zigurat Student Week también ha sido una oportunidad ideal para conocer en primera persona empresas tecnológicas y proyectos destacados. Los alumnos de Transformación Digital y Blockchain han visitado BarcelonaTech City y la sede de Telefónica en la ciudad, con el fin de conocer mejor el ecosistema tecnológico y el panorama de la innovación digital en Barcelona.

Por su parte, los alumnos de Arquitectura e Ingeniería se pusieron los cascos y chalecos para explorar las obras de construcción de los túneles de la Plaça de les Glòries Catalanes, un megaproyecto de infraestructuras asignado a Ferrovial. Este grupo también conoció de cerca el Networkia Business Center, un proyecto único desarrollado y ejecutado íntegramente en BIM, en pleno centro de Barcelona.

Zigurat Awards

Para concluir una semana inolvidable para todos, Zigurat ha recompensado el trabajo y el esfuerzo de los participantes entregando los ya tradicionales Zigurat Awards, los cuales han reconocido a equipos y profesionales que han destacado en diferentes actividades académicas durante la semana.

Vídeo resumen del evento:

https://www.youtube.com/watch?v=BkFEp6icklY

Sobre Zigurat Global Institute of Technology

Zigurat Global Institute of Technology es una institución educativa que ha logrado reunir a personas, conocimientos, industria y tecnología. Zigurat contribuye al progreso de la sociedad con una propuesta avanzada, innovadora y disruptiva, vinculando los programas de Máster con las habilidades reales de la industria actual.

