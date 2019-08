29 de agosto de 2019

Bertelsmann continúa creciendo y consigue un resultado operativo récord durante el primer semestre de 2019(1)

· Incremento de beneficios a 8600 millones de euros, la cifra más alta en doce años.

· Mejora del crecimiento orgánico, que se sitúa en el 3,2 %.

· Los negocios en crecimiento aumentan de forma orgánica en un 10,6 %.

· El EBITDA operativo alcanza su valor máximo con 1300 millones de euros.

· El resultado del grupo asciende a 502 millones de euros, por encima del valor del año anterior.

· Avances estratégicos, p. ej., en cuanto a consolidación de alianzas.

· Desarrollo de competencias en las áreas de la nube, los datos y la inteligencia artificial.

· Se confirman los pronósticos para todo el año.

Gütersloh, 29 de agosto de 2019. Bertelsmann finaliza el primer semestre de 2019 con muy buenos resultados: la compañía de alcance internacional dedicada a la prestación de servicios, la formación y los medios de comunicación ha registrado el mayor volumen de ventas en doce años, un crecimiento orgánico aún mayor, un EBITDA operativo en su nivel récord y, de nuevo, un resultado del grupo superior a los 500 millones de euros. Los motores de esta evolución positiva volvieron a ser los negocios digitales y en crecimiento del grupo. Bertelsmann ha realizado grandes avances estratégicos, sobre todo en cuanto a la consolidación de asociaciones y alianzas, como es el caso de la Bertelsmann Content Alliance en Alemania. La compañía prevé una buena marcha de los negocios para todo el año; el resultado del grupo superará la barrera de los mil millones por quinta vez consecutiva.

En el periodo del informe, el volumen de negocio del grupo aumentó en un 4,6 % hasta situarse en 8600 millones de euros (1. semestre de 2018: 8200 mill. de euros). El crecimiento orgánico mejoró significativamente y alcanzó el 3,2 % (1. semestre 2018: 2,4 %). Se ha observado una evolución especialmente positiva en Penguin Random House y en las plataformas estratégicas de crecimiento Fremantle, BMG, Arvato Supply Chain Solutions y Bertelsmann Education Group. En conjunto, las áreas en crecimiento han anotado un incremento orgánico de su volumen de negocios del 10,6 % hasta alcanzar los 3100 millones de euros, con lo que representaron cerca del 35 % del volumen total de negocio.

El EBITDA operativo mejoró significativamente y llegó a los 1290 millones de euros (1. semestre de 2018: 1070 mill. de euros), por lo que establece un nuevo récord, y sin tener en cuenta el efecto positivo momentáneo que supuso la aplicación por primera vez de la nueva norma contable sobre arrendamientos (IFRS16). Casi todas las áreas de negocio de Bertelsmann aumentaron su resultado operativo, especialmente Penguin Random House y Arvato.

El resultado del grupo ha sido de 502 millones de euros _frente a los 501 millones del primer semestre de 2018_, por lo que vuelve a superar el umbral de los 500 millones de euros.

Thomas Rabe, presidente del Comité Ejecutivo de Bertelsmann, se ha referido a los resultados de la siguiente manera: "El primer semestre de 2019 ha sido todo un éxito para Bertelsmann. En los últimos meses hemos vuelto a incrementar nuestro ritmo de crecimiento, mientras que el desarrollo de nuestros negocios digitales y en crecimiento está mostrando cada vez más sus efectos beneficiosos. Hoy en día, Bertelsmann tiene un crecimiento más sólido y es más digital, internacional y diversificada. En los próximos años aumentaremos nuestras inversiones en contenido prémium local y en ofertas de servicios. Por otro lado, apostaremos todavía más por las asociaciones entre las distintas áreas de la compañía y diversos sectores; el mejor ejemplo de esto es el exitoso inicio de la Bertelsmann Content Alliance".

La empresa lanzó en febrero la Bertelsmann Content Alliance, que se encarga de gestionar la colaboración de los negocios de contenido de Bertelsmann en Alemania. La Bertelsmann Content Alliance desarrolla y comercializa formatos nuevos y ya existentes entre las distintas áreas, establece nuevas tendencias para contenidos y así crea ofertas completas para creativos. Entre los primeros proyectos de la Bertelsmann Content Alliance destaca la fundación de la Audio Alliance, que aglutina el desarrollo, la producción y la distribución de todos los pódcast y ofertas de audio a la carta de Bertelsmann. En mayo, la Ad Alliance _la unión de las distribuidoras publicitarias IP Deutschland, G+J EMS, Smartclip y Spiegel Media_ se asoció con la organización de distribución conjunta de Axel Springer y Funke Mediengruppe, Media Impact. El catálogo de Ad Alliance incluye por tanto siete marcas de televisión, 91 de medios impresos y 110 digitales, además de la oferta de Audio Alliance.

Desde el punto de vista comercial, durante los primeros seis meses del presente año, Bertelsmann ha logrado diversos avances en sus cuatro pilares estratégicos: refuerzo de los negocios centrales, transformación digital, ampliación de las plataformas de crecimiento y expansión en las regiones de crecimiento.

Refuerzo de los negocios centrales

· Groupe M6, filial de RTL Group, acordó la adquisición del canal infantil en abierto Gulli y de cinco canales de pago en Francia a la empresa de medios de comunicación Lagardère. Las instancias competentes autorizaron la transacción en julio.

· Penguin Random House colocó 191 títulos en las listas de superventas del "New York Times"; 21 de ellos, en el primer puesto. Entre los libros más vendidos figuran "Where the Crawdads Sing" de Delia Owen y "The Mister" de E L James. Otro éxito fue "Becoming" ("Mi historia"): además de las ediciones cuya licencia se vendió en 45 idiomas bajo la dirección de Penguin Random House, las ventas en todo el mundo de la autobiografía de Michelle Obama sumaron más de 11,5 millones de ejemplares desde que se publicó por primera vez. En el periodo del informe, el grupo editorial llevó a cabo varias adquisiciones, como la de la editorial británica de libros infantiles Little Tiger Group o una participación en la editorial estadounidense Sourcebooks. Penguin Random House Grupo Editorial consolidó su posición de líder en el mercado hispanohablante con la compra del prestigioso grupo editorial Ediciones Salamandra.

· Gruner + Jahr amplió su catálogo de revistas sobre personalidades con "Wohllebens Welt", la nueva revista de naturaleza dedicada al autor superventas Peter Wohlleben.

· En enero, Bertelsmann y el Saham Group marroquí llevaron a cabo la fusión de sus negocios de Customer Relationship Management (CRM) a escala internacional. El nuevo grupo empresarial, Majorel, es líder del mercado en Europa, África y Oriente Próximo, a lo que suma una fuerte presencia en América y Asia. El negocio se reforzó durante el primer semestre, por ejemplo, con la inauguración de dos sedes en Georgia.

· Arvato Systems recibió el encargo de seguir gestionando la infraestructura telemática central para la tarjeta sanitaria electrónica de Alemania durante otros ocho años.

· El Bertelsmann Printing Group reformuló su negocio de impresión mundial desde el punto de vista organizativo y personal para intensificar la colaboración entre cada una de las imprentas. Además, el grupo prorrogó varios contratos; en junio, la aplicación del programa multisocio DeutschlandCard llegó a los tres millones de usuarios registrados.

