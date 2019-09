10 de septiembre de 2019

14 islas de las Bahamas preparadas para recibir visitantes con los brazos abiertos

NASSAU, Bahamas, 10 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Las Bahamas es un archipiélago formado por más de 700 islas y cientos de cayos repartidos sobre una superficie de más de 259.000 kilómetros cuadrados de océano, cuyo punto más cercano a tierra firme se encuentra a tan solo 80 kilómetros al sudeste de la costa de Florida. Si bien el país llora por los efectos del devastador huracán Dorian sobre dos de las islas más septentrionales, Grand Bahama y The Abacos, existe también un lado positivo. La mayor parte de las Bahamas, incluidas 14 de las islas más visitadas, no se han visto afectadas por la tormenta. La población de las Bahamas, de carácter afectuoso y acogedor, así como los hoteles y socios de viajes desde Bimini a Nassau y Paradise Island, y desde The Exumas a Inagua, están preparados para recibir visitantes con los brazos abiertos.

Mientras la comunidad busca información sobre cómo contribuir a la recuperación del país, el Ministerio de Turismo y Aviación de las Bahamas (BMOTA, por sus siglas en inglés) insta a los consumidores a entender que lo mejor que pueden hacer por el país es simplemente visitar las Bahamas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2574812-1&h=2174244142&u...].

Los aeropuertos, puertos, hoteles y atracciones turísticas del norte, centro y sur de las Bahamas están abiertos y operativos. Estas islas incluyen:

-- Nassau y Paradise Island -- The Exumas -- Eleuthera y Harbour Island -- Bimini -- Andros -- The Berry Islands -- Cat Island -- Long Island -- San Salvador -- Rum Cay -- Acklins y Crooked Island -- Mayaguana -- Inagua

"Mantener un sector turístico sólido será esencial para ayudar a la recuperación y reconstrucción del país", afirmó Dionisio D'Aguilar, ministro de Turismo y Aviación de las Bahamas. "Nos sentimos muy agradecidos por la avalancha de apoyo y aprecio mostrados hacia nuestras islas, y nos gustaría que todo el mundo supiese que lo mejor que pueden hacer por nosotros en estos momentos es visitar Nassau, Paradise Island y Out Islands. Nuestra hermosa nación insular está preparada para recibirlos".

Se sugiere a los viajeros que visiten www.bahamas.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2574812-1&h=3467896095&u...] para descubrir las características únicas de cada isla y poder determinar cuál o cuáles se adaptan mejor a ellos. Bahamas.com es un portal de información vacacional que contiene gran cantidad de recursos para planificar su viaje. Comience en el Buscador de islas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2574812-1&h=1598288231&u...], una herramienta interactiva que evalúa las preferencias personales para determinar la isla que mejor se adapta a cada uno, y después consulte una lista preaprobada de Lugares donde alojarse [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2574812-1&h=725899106&u=...] y una base de datos actualizada de Ofertas y packs [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2574812-1&h=1725849612&u...] para reservar.

Para disfrutar de la mejor gastronomía isleña, exclusivos resorts e innumerables actividades para toda la familia, Nassau y Paradise Island [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2574812-1&h=2405882017&u...] es el lugar en el que se fusionan cultura y aguas turquesa. Para una escapada destacada y singular rodeada de arena rosada y casas coloniales, visite Eleuthera y Harbour Island [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2574812-1&h=2413771849&u...]. Las opciones son ilimitadas.

Además de planificar un viaje a las Bahamas, son de vital importancia en estos momentos las donaciones económicas a alguna organización de ayuda humanitaria de confianza. Aquellos que deseen realizar una aportación, pueden encontrar una lista de socios certificados de las Bahamas en www.bahamas.com/relief [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2574812-1&h=4150115690&u...].

