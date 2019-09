13 de septiembre de 2019

18 compañías españolas nombradas Ganadoras Nacionales en los European Business Awards (1)

MADRID, 13 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Un total de 18 compañías españolas han sido nombradas Ganadoras Nacionales en los European Business Awards 2019, una de las mayores competiciones empresariales del mundo.

Las compañías ganadoras fueron elegidas entre 2.753 empresas previamente identificadas como 'Ones to Watch' en una lista de European Business Excellence publicada en julio y fueron seleccionadas por un panel de jueces independientes que incluye líderes empresariales, políticos y académicos.

Las 364 Ganadoras Nacionales estarán en Varsovia (Polonia) los días 3 y 4 de diciembre para batirse en una evaluación final de los jueces donde se anunciarán las 19 Ganadoras de los European Business Awards 2019.

Adrian Tripp, consejero delegado de los European Business Awards, dijo: "Este es un gran logro y cada una de estas compañías españolas es un líder destacado en su campo. Incluso en nuestra decimotercera edición los jueces siguen quedando impresionados e ilusionados por el gran talento, innovación y éxito de las empresas que están impulsando la prosperidad, creando empleo y mejorando la vida en Europa".

"Les deseamos a todas nuestras Ganadoras Nacionales la mejor de las suertes en la ronda final y esperamos verlas en la Gala Final en diciembre", añadió.

Las Ganadoras Nacionales proceden de todos los sectores: desde fabricación a comercio minorista, desde agricultura a tecnología; y de todos los tamaños: desde emergetes a empresas valoradas en miles de millones de euros.

Para ver a las Ganadoras Nacionales, visite: www.businessawardseurope.com [http://www.businessawardseurope.com/]

Las Categorías de los Premios para 2019 son:

1. The Inflexion European Entrepreneur of the Year Award (Premio Inflexion al empresario europeo del año) 2. The Award for Growth Strategy of the Year (Premio a la estrategia de crecimiento del año) 3. The New Business of The Year Award (Premio a la nueva empresa del año) 4. The Germany Trade and Invest Award for International Expansion (Premio Germany Trade and Invest a la expansión internacional) 5. The Social Responsibility and Environmental Awareness Award (Premio a la responsabilidad social y concienciación medioambiental) 6. The Workplace and People Development Award (Premio a la mejor empresa para trabajar y para el desarrollo del personal) 7. The Award for Innovation EUR 0 - 25M (Premio a la innovación) para empresas con ingresos entre 0 y 25 millones de euros 8. The Award for Innovation EUR26M - 150M (Premio a la innovación) para empresas con ingresos entre 26 y 150 millones de euros 9. The Award for Innovation EUR150 + (Premio a la innovación) para empresas con ingresos de más de 150 millones de euros) 10. The Customer and Market Engagement Award EUR 0 - 25M (Premio a la implicación con el cliente y el mercado) para empresas con ingresos entre 0 y 25 millones de euros) 11. The Customer and Market Engagement Award EUR26M - 150M (Premio a la implicación con el cliente y el mercado) para empresas con ingresos entre 26 y 150 millones de euros) 12. The Customer and Market Engagement Award EUR150 + (Premio a la implicación con el cliente y el mercado) para empresas con ingresos de más de 150 millones de euros) 13. The Digital Technology Award EUR 0 - 25M (Premio a la tecnología digital) para empresas con ingresos entre 0 y 25 millones de euros) 14. The Digital Technology Award EUR26M - 150M (Premio a la tecnología digital) para empresas con ingresos entre 26 y 150 millones de euros) 15. The Digital Technology Award EUR150 + (Premio a la tecnología digital) para empresas con ingresos de más de 150 millones de euros) 16. The Business of the Year Award with Turnover EUR 0 - 25M (Premio a la empresa del año) con ingresos entre 0 y 25 millones de euros) 17. The Business of the Year Award with Turnover EUR26M - 150M (Premio a la empresa del año) con ingresos entre 26 y 150 millones de euros) 18. The Business of the Year Award with Turnover EUR150 + (Premio a la empresa del año) con ingresos de más de 150 millones de euros 19. The Chairman's Selection Award (Premio a elección del presidente)

Por separado, las empresas de la competencia también compiten en una votación pública para ser nombrada "Campeona Pública Europea" en la final en Polonia. La votación se abre el 16 de septiembre con empresas que publiquen vídeos que muestran el éxito de su negocio, pidiendo votos de todo el mundo. Para ver los videos y votar por su empresa favorita después del 16 de septiembre, visite: www.businessawardseurope.com [http://www.businessawardseurope.com/]

El principal objetivo de los European Business Awards es apoyar y desarrollar una comunidad empresarial más fuerte, más exitosa, innovadora y ética en Europa, ya que considera que las empresas desempeñan un papel clave en la solución de los principales problemas a los que se enfrentan en todo el mundo. Este año consideró más de 120.000 empresas de 33 países. Los patrocinadores y socios incluyen Inflexion, Germany Trade & Invest y Cision PR Newswire.

Para más información sobre la competición, visite www.businessawardseurope.com [http://www.businessawardseurope.com/] o llame al tel. (+44) (0) 207 234 3535.

Acerca de los European Business Awards

Los European Business Awards es uno de los concursos para empresas más importante y prestigioso en el que participan muchas firmas pertenecientes a varios países y sectores. Su principal objetivo es apoyar y desarrollar una comunicad empresarial más fuerte, exitosa, innovadora y ética en Europa, puesto que existe la total certeza de que las empresas desempeñan un papel clave en el tratamiento de cuestiones fundamentales a las que se enfrenta el mundo.

Para lograr este objetivo, estas son las tres acciones que tiene previsto llevar a cabo:

APOYAR Y PROMOCIONAR LAS MEJORES EMPRESAS DE EUROPA para ayudarles a captar nuevos clientes, socios, inversores y talento

COMPARTIR TODO AQUELLO QUE SE APRENDA Y RESOLVER PROBLEMAS para ayudar a las empresas a superar los obstáculos que se interponen entre ellas y el crecimiento

FOMENTAR LOS DEBATES formulando preguntas importantes sobre aquellos temas a los que se enfrenta Europa y cómo abordarlos.

Esta es la decimotercera edición de los European Business Awards. El año pasado participaron 120.000 empresas de 33 países. Entre sus patrocinadores y socios están Inflexion, Germany Trade & Invest y Cision PR Newswire.

Twitter: @The_EBAs

Facebook: www.facebook.com/businessawardseurope [http://www.facebook.com/businessawardseurope]

LinkedIn: the company page "European Business Awards"

Instagram @the_ebas

Acerca de Inflexion: Inflexion es una empresa galardonada de capital privado del mercado medio, que invierte entre 10 y 250 millones de euros para obtener participaciones minoritarias o mayoritarias en todos los sectores.

Como firma fundada por empresarios hace 20 años, respalda negocios emprendedores de alto crecimiento con ambiciosos equipos de gestión y trabaja en asociación para acelerar el crecimiento. Apoya a las empresas para lograr la siguiente etapa de su crecimiento a través de la expansión internacional, fusiones y adquisiciones, experiencia digital, mejoras operativas, gestión del talento y acceso a la red de Inflexion. Con expertos en Asia, Latinoamérica, Oriente Medio e India, y Estados Unidos, nuestras empresas participadas se benefician de un acceso privilegiado a estos mercados de crecimiento. www.inflexion.com [http://www.inflexion.com/]

(CONTINUA)