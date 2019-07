17 de julio de 2019

2019 Qingdao International Season of Fashion and Lifestyle y carrera de orientación por la ciudad "Discovering Qingdao"

La ceremonia de inauguración de 2019 Qingdao International Season of Fashion and Lifestyle y la carrera de orientación por la ciudad "Discovering Qingdao" atraen a una gran multitud

QINGDAO, China, 17 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- La nueva y elegante canción con un ritmo vibrante, "Discovering Qingdao", era la música de fondo en la mañana del 14 de julio durante la inauguración oficial de la "Qingdao International Season of Fashion and Lifestyle", copatrocinada por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del Partido de Qingdao, la Oficina Municipal de Deportes de Qingdao y CCPIT, el Subconsejo de Qingdao. Al mismo tiempo, comenzó la carrera de orientación por la ciudad "Discovering Qingdao" en el Estadio de Tiantai.

Organizado por Qingdao Xintongbu Culture & Sports Industry Co., Ltd., la carrera de orientación por la ciudad "Discovering Qingdao" es el evento de orientación más grande y extenso organizado en Qingdao en los últimos años. En línea con cuatro temas clave: "Abierto, moderno, dinámico, a la moda", se prepararon 32 rutas de competición para el evento, junto con 200 quioscos donde los participantes podían inscribirse para realizar las tareas asignadas. Las rutas pasaban por zonas dentro de la ciudad dedicadas a la ciencia y la tecnología, la cultura, el turismo, la historia, las humanidades, héroes y eventos revolucionarios importantes, edificios emblemáticos, así como otros puntos de interés. La competición, dividida en grandes equipos, familias y grupos de personas con un interés común, incluía un gran equipo de 500 personas conectadas al puerto de Qingdao y estudiantes extranjeros que asisten a universidades chinas. Entre los miembros de los grupos no solo había celebridades de Internet con millones de seguidores, sino también muchos jóvenes que acababan de ingresar en la escuela. Unos 10.000 residentes locales de todos los ámbitos de la vida, así como turistas, formaron 2000 equipos que recorrieron la ciudad de la isla en una ruta especialmente diseñada, caminando, trotando o tomando transporte público, donde, mientras viajaban, escuchaban diferentes historias urbanas sobre Qingdao con la oportunidad de participar en una serie de juegos interactivos nuevos e interesantes. Al mismo tiempo, pudieron disfrutar del fin de semana con familiares y amigos. Era obvio que por su comportamiento los participantes estaban disfrutando totalmente de las actividades, finalizando la carrera, inscribiéndose en las actividades organizadas durante todo el recorrido por la belleza de las calles y carreteras de la ciudad de Qingdao, y observando a los habitantes locales como muestran la moda joven y dinámica de la ciudad en la brisa del verano.

Durante la competición, los participantes pueden tomar cualquiera de los autobuses y metros gratuitos para llegar a los quioscos donde pueden recoger los documentos que describen la tarea asignada mostrando la prenda que contiene el número de entrada. Para la carrera de orientación, el metro de Qingdao también ha añadido el tren temático denominado "Fashion", que generó una gran cantidad de comentarios positivos de muchos concursantes. Después de la ceremonia de entrega de premios y después de la competición, se celebró un evento festivo que incluyó demostraciones deportivas y folclore y cultura locales en el Centro olímpico de vela de Qingdao, proporcionando a los participantes y al público en general la oportunidad de sentir la vitalidad de la moda moderna.

La serie de eventos de "2019 Qingdao International Season of Fashion and Lifestyle" que está programada para celebrarse desde julio a octubre, incluirá 10 eventos importantes, 20 eventos principales y 100 actividades generales de cultura, turismo y deportes así como exposiciones en la ciudad, en una iniciativa para proporcionar una mejor comprensión del mundo de la moda y las múltiples culturas, atraer a más talentos del mundo de la moda y estimular nuevas ideas, nuevas creatividades y nuevas experiencias. Con la línea de actividades emocionantes que se espera que atraigan grandes audiencias y participación, las series de eventos proporcionarán visibilidad de las tendencias de moda de Qingdao, elevar la conciencia sobre la moda de las personas, proporcionar mayor innovación en la vida de la moda de la ciudad y crear nuevas marcas de moda urbana.

