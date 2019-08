2 de agosto de 2019

Se abre el periodo de inscripción para los visitantes profesionales de la 2.ª CIIE

SHANGHÁI, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- La segunda Exposición Internacional de Importación de China (CIIE) abre su periodo de inscripción para los visitantes profesionales. Los visitantes profesionales nacionales y extranjeros se pueden inscribir en el sitio web oficial hasta el 30 de septiembre.

Enlace de inscripción: https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en [https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en]Guía de inscripción: http://youtu.be/g6aruvCkshc [http://youtu.be/g6aruvCkshc]

La segunda CIIE, que tendrá lugar en Shanghái en noviembre, contará con 7 áreas de exposición: Comercio de servicios, Automoción, Equipamiento, Ciencia y tecnología, Estilos de vida, Equipos médicos y productos sanitarios, y Productos alimenticios y agrícolas.

https://mma.prnewswire.com/media/955235/Registration_Begins_... [https://mma.prnewswire.com/media/955235/Registration_Begins_...]

El área de exposición prevista para la exposición de empresas y negocios en la segunda CIIE llegará a los 300.000 metros cuadrados, lo que significa que tendrá un tamaño superior que el área de la primera exposición.

La segunda CIIE añadirá un área de exposición para bienes de consumo de alta gama y mostrará productos relacionados con la realidad aumentada, la realidad virtual y el cuidado avanzado a ancianos para así estar a la altura del crecimiento económico y el creciente consumo de China.

La exposición define a los visitantes profesionales como compradores, profesionales del sector y expertos de empresas, órganos gubernamentales, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Para inscribirse como visitante profesional de forma sencilla, los organizadores del evento han decidido las siguientes medidas:

En primer lugar, los visitantes del año pasado estarán exentos de realizar una nueva inscripción. Cuando inicien sesión en la plataforma de registro, la información previamente enviada se cargará automáticamente después de hacer clic en el enlace "I'M A REGISTERED BUYER OF THE FIRST CIIE" (Soy un comprador inscrito de la primera CIIE).

En segundo lugar, se ha ampliado el plazo para la inscripción. Los visitantes profesionales podrán inscribirse hasta el 30 de septiembre, un mes más más tarde en comparación con el año pasado.

En tercer lugar, se proporcionará información detallada sobre las actividades de la CIIE a los visitantes profesionales una vez hayan completado la inscripción, con correos electrónicos regulares sobre los expositores y sus productos.

El año pasado, la primera CIIE se celebró en Shanghái, lo que permitió al mundo disfrutar de los logros de la globalización y crecimiento económico del país.

El valor de los potenciales acuerdos que se formaron gracias al evento ascendió a 57.800 millones de dólares estadounidenses. La tecnología inteligente de alta gama constituía la categoría más grande con 16.500 millones de dólares, seguida por 12.700 millones de dólares en productos alimenticios y agrícolas, y 12.000 millones de dólares en automoción.

La segunda CIIE tendrá lugar del 5 al 10 de noviembre de 2019 en Shanghái.

Acerca de la Exposición Internacional de Importación de China (CIIE)

La CIIE es la exposición nacional china de las importaciones, patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Comercio y la República Popular de China, así como por el Gobierno Popular Municipal de Shanghái.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/955235/Registration_Begins_... [https://mma.prnewswire.com/media/955235/Registration_Begins_...]

CONTACTO: CONTACTO: Liu Xiang, +86-20-89268255, 1014734924@qq.com

Sitio Web: https://www.ciie.org/