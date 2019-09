23 de septiembre de 2019

Anunciada la ambición del transporte marítimo en la Cumbre de Acción Climática de la ONU

- - La Getting to Zero Coalition liderará el impulso de la descarbonización del transporte marítimo con el objetivo mutuo de contar con buques de cero emisiones comercialmente viables que operen a lo largo de las rutas comerciales de aguas profundas para 2030.

COPENHAGUE, Dinamarca, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Ante los jefes de estado y de gobierno en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas de hoy en Nueva York, los miembros de la Getting to Zero Coalition - una poderosa alianza que representa a los líderes de alto nivel dentro de los sectores marítimo, energético, de infraestructura y finanzas, los responsables de la toma de decisiones del gobierno y de las OIG- anuncian que liderarán el impulso a la descarbonización del transporte marítimo.

La ambición de la Getting to Zero Coalition está estrechamente alineada con la Estrategia Inicial GEI de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas. Establece que el transporte marítimo internacional debe reducir sus emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero en al menos un 50 por ciento de los niveles de 2008 para 2050. La Coalición se ha comprometido a hacer realidad este ambicioso objetivo al poner en funcionamiento buques de aguas profundas de cero emisiones impulsados por combustibles con cero emisiones para 2030.

La Getting to Zero Coalition es una asociación entre el Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action y el Foro Económico Mundial. La Coalición cuenta con el apoyo de más de 70 organizaciones públicas y privadas, de las cuales dos comentan:

"La eficiencia energética ha sido una herramienta importante que nos ha ayudado a reducir las emisiones de CO2 por contenedor un 41% en la última década y a posicionarnos como líderes un 10% por delante de la media de la industria. Sin embargo, las medidas de eficiencia sólo pueden mantener estables las emisiones de los envíos, no eliminarlas. Para dar el siguiente gran paso hacia la descarbonización del transporte marítimo, se requiere un cambio en las tecnologías de propulsión o un cambio hacia combustibles limpios que implique una estrecha colaboración de todas las partes. La coalición lanzada hoy es un vehículo crucial para que esta colaboración se realice," dijo Søren Skou, consejero delegado de A.P. Møller Mærsk.

"La descarbonización del transporte marítimo es una tarea enorme sin respuesta sencilla, pero hay que hacerlo. Pretendemos ser parte de la solución a largo plazo, sin carbono, buscando las tecnologías más factibles que puedan funcionar a escala global. Empezar ahora es esencial porque los barcos construidos hoy permanecerán en el agua durante décadas," dijoBen van Beurden, consejero delegado de Royal Dutch Shell.

El transporte marítimo puede acelerar la transición energética más amplia y aportar ganancias sustanciales de desarrollo

La Getting to Zero Coalition puede resultar ser un catalizador para la transición energética más amplia si el transporte marítimo se convierte en una fuente fiable de demanda de combustibles de cero emisiones y, por lo tanto, ser un importante punto de impulso para el cambio en otros sectores difíciles de reducir.

"El cambio climático es un serio desafío social y económico que requiere una acción urgente tanto del sector público como del privado," dijo Michael Corbat, consejero delegado de Citigroup, y miembro de la Coalición. "Esperamos que el trabajo de la Getting to Zero Coalition inspire a otros sectores difíciles de reducir para que trabajen juntos para acelerar la descarbonización de sus industrias a medida que las corrientes comerciales mundiales, y en consecuencia las emisiones de carbono, sigan aumentando."

La demanda de combustibles de cero emisiones derivados de recursos renovables tiene el potencial de impulsar inversiones sustanciales en proyectos de energía limpia en los países en desarrollo.

"La Global Infrastructure Facility está dispuesta a apoyar a los gobiernos en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, junto con nuestros bancos multilaterales de desarrollo asociados, con financiación y experiencia técnica para planificar, diseñar y movilizar la inversión privada en las soluciones de infraestructura necesarias para apoyar la descarbonización del transporte marítimo y contribuir a los objetivos de la Getting to Zero Coalition," dijo Jason Lu, responsable de la Global Infrastructure Facility.

