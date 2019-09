24 de septiembre de 2019

Artprice de Art Market: La geopolítica de la 15th Lyon Biennale (1)

PARÍS, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Se ha encargado este año a unos 50 artistas la producción de obras de arte in situ en las antiguas fábricas de Fagor situadas en Lyon. Se trata de la primera vez que la Lyon Biennale hará uso de sus instalaciones de 29.000m² situadas no muy lejos del punto altamente simbólico en el que el Saona fluye hasta el Ródano. Titulado "Where Water Comes Together with Other Water", de un poema del escritor americano Raymond Carver, el tema de la mezcla se ha seleccionado como objetivo dominante de esta edición de 2019, reuniéndose todo por el joven equipo de restauradores del Palais de Tokyo de París.

La Lyon Biennale busca establecerse así misma como principal evento dentro del calendario internacional del arte contemporáneo, contando con el apoyo de un presupuesto sustancial; pero su responsabilidad primaria es la de destacar la cultura francesa y promocionar el poder e influencia de Francia. El resultado, por supuesto es un equilibrio delicado que tiene que re-imaginarse cada dos años... un reto para su nueva directora, Isabelle Bertolotti.

thierry Ehrmann, consejero delegado y fundador de Artprice, explicó: "Creada en el año 1991 por medio de Thierry Raspail, la Lyon Biennale se ha convertido en uno de los eventos culturales más destacados de su clase en todo el mundo. Recuerdo particularmente la legendaria edición del año 2000, cuando Jean-Hubert Martin consiguió un auténtico tour-de-force con su bienal titulada Shared Exoticism. El evento fue excepcionalmente coherente y relevante, una suite directa y lógica de su muestra fundadora The Magicians of the Earth presentada en el año 1989 en el Pompidou Center.

Dirigida por Thierry Raspail desde hace cerca de 30 años, la Lyon Biennale ha conseguido una reputación mundial, recibiendo el apoyo - en concreto de Shared Exoticism - de su socio institucional, Artprice y del Organe Contemporary Art Museum, que gestiona The Abode of Chaos. Con los años, ha conseguido ensombrecer a la Paris Biennale, fundada por André Malraux en 1959, siendo su última edición la de 2008".

La Lyon Biennale es en la actualidad un cruce de caminos vital gracias a su primer cambio de administración en su historia y a la llegada de Isabelle Bertolotti. Recientemente nombrada directora del Museum of Contemporary Art de la ciudad de Lyon, está previsto que Bertoletti lleve a la Lyon Biennale hasta una nueva ruta, siendo su primer proyecto ambicioso con ello: "Esta edición número 15 de la Lyon Contemporary Art Biennale se considera como un ecosistema en la intersección de los panoramas biológicos, económico y cosmogónico. Proporciona testigos a las relaciones de avance entre los seres humanos, otras especies vivas, el reino mineral, los artefactos tecnológicos y las historias que los unen".

Los restauradores y artistas en la Lyon Biennale de este año llevan tiempo trabajando con varias obligaciones y restricciones. En primer lugar y más importante, entre estas están relacionadas en primera instancia con el propio lugar: se trata de una enorme fábrica situada a las afueras del centro de la ciudad y que preserva su estado original, su demarcación original, su maquinaria abandonada y su desgaste visible. Se ha pedido a los artistas - la mayor parte de los mismos con muy poca exposición en Francia y a menudo sin historial de subastas para sus nombres - que trabajen con los artesanos locales de la cuenca del valle del Ródano. La tercera parte de los mismos son franceses y se ha aplicado un estricto equilibrio de géneros.

La bienal no está de ningún modo confinada al amplio espacio de Fagor; hay manifestaciones por toda la región. El nuevo formato está organizado entorno a cuatro plataformas complementarias: el Museum of Contemporary Art de Lyon, que actúa como crecimiento de la principal muestra gracias a sus 6 artistas, que incluye al famoso dúo Gregory & Daniel GICQUEL & DEWAR; la Young International Creation que, al igual que en el pasado, ocupará el Institute of Contemporary Art de Villeurbanne; Veduta, que promociona reuniones entre los artistas y los habitantes de la región; y un amplio programa de muestras asociadas, incluyendo las muestras en resonancia con la bienal en varias galerías y centros culturales de la región. Entre todos, el evento utilizará 150 lugares e integrará no solo el campo del arte contemporáneo, sino también el de la literatura, baile, teatro, música y cine.

Como evento artístico con reconocimiento y aprecio internacional, la Lyon Contemporary Art Biennale es una de las cinco bienales más importantes después de la de Venecia. La edición anterior atrajo a más de 300.000 visitantes, siendo esta su mejor asistencia jamás lograda. La edición de 2019 es bastante más mbiciosa, contando con espacios más grandes, instalaciones superiores, una red regional más profunda y puentes sin precedentes entre el mundo del arte y el mundo de los negocios y el comercio.

En 1999, en conversación con thierry Ehrmann, Thierry Raspail resumió a la perfección su visión de la Lyon Biennale.... "Las bienales son actos geopolíticos. Marcan el territorio entre donde está todo y donde no queda nada...", se trata de una declaración atrevida que destaca con una claridad poco habitual la lógica primaria y subyacente de las bienales siempre que se celebran.

