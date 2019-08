Artprice by Art Market, e Informe S1 2019 del Mercado del Arte: La demanda se está intensificando para el arte contempor

6 de agosto de 2019

Informe S1 2019 del Mercado del Arte: La demanda se está intensificando para el arte contempor

El omnipresente Internet, al que más de 5 mil millones de personas están conectadas (Fuente Microsoft) se convierte ahora en el espacio único y definitivo de las Casas de Ventas de todo el país, en el centro de su estrategia de conquista en todos los continentes. El 99% de las 6 300 Casas de Ventas en el mundo están hoy presentes en Internet (en 2005 solo había el 3%)

El poder del arte es un Soft Power esencial para los Estados Unidos, China y, a otro nivel, Quatar y los Emiratos Árabes Unidos.

El mercado del arte es así un mercado eficiente, histórico y mundial.

TOP 20 de artistas - S1 2019 Artprice by artmarket.comArtista - Ventes (USD)

1. Claude MONET (1840-1926) - 251 165 100 $2. Pablo PICASSO (1881-1973) - 243 085 600 $3. ZAO Wou-Ki (1921-2013) - 155 827 800 $4. Andy WARHOL (1928-1987) - 148 977 700 $5. ZHANG Daqian (1899-1983) - 110 686 700 $6. Jeff KOONS (1955-) - 103 501 700 $7. Paul CÉZANNE (1839-1906) - 98 418 200 $8. WU Guanzhong (1919-2010) - 95 895 200 $9. Francis BACON (1909-1992) - 93 626 300 $10. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) - 90 964 400 $11. David HOCKNEY (1937-) - 88 956 700 $12. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) - 85 324 300 $13. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) - 85 051 900 $14. Mark ROTHKO (1903-1970) - 79 994 500 $15. René MAGRITTE (1898-1967) - 76 110 700 $16. KAWS (1974-) - 70 047 900 $17. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) - 65 796 000 $18. Gerhard RICHTER (1932-) - 63 301 200 $19. Yayoi KUSAMA (1929-) - 60 714 600 $20. Marc CHAGALL (1887-1985) - 56 071 000 $

