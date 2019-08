26 de agosto de 2019

Artprice by Art Market: Los nuevos récords de la fotografía (2)

Artprice es el líder mundial en enumerar e indexar bases de datos de arte con más de 30 millones de índices y resultados de ventas que cubren a más de 700,000 artistas. Artprice Images® permite el acceso ilimitado al fondo más grande del mercado del arte en el mundo, una biblioteca de 126 millones de imágenes o grabados de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad comentados por sus historiadores.

Artprice enriquece continuamente sus bancos de datos de 6300 Casas de subatas y publica continuamente las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y 7200 títulos de prensa en todo el mundo. Artprice pone a disposición de sus 4,5 millones de miembros (miembros que inician sesión), los anuncios enviados por sus miembros, que ahora constituyen el primer Global Standardized Marketplace® para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o subasta (subastas reguladas por los párrafos 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio francés).

Artprice, etiquetado por el BPI por segunda vez en noviembre de 2018, desarrolla su proyecto de Blockchain en el Mercado del Arte.

El Informe Anual Artprice del Mercado del Arte mundial 2018 publicado en marzo 2019: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-e... [https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-e...]

El Informe del Mercado del Arte Contemporáneo 2018 de Artprice:

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-c... [https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-c...]

Sumario de comuniados de Artprice:

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm [http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm]

https://twitter.com/artpricedotcom [https://twitter.com/artpricedotcom]

Siga en tiempo real todas las noticias de Art Market con Artprice en Facebook y Twitter:

https://www.facebook.com/artpricedotcom [https://www.facebook.com/artpricedotcom] 4,5 millones de abonados

https://twitter.com/artpricedotcom [https://twitter.com/artpricedotcom] & https://twitter.com/artmarketdotcom [https://twitter.com/artmarketdotcom]

http://artmarketinsight.wordpress.com/ [http://artmarketinsight.wordpress.com/]

Descubrir la alquimia y el universo de Artprice http://web.artprice.com/video [http://web.artprice.com/video] cuya sede es el célebre Museo de Arte contemporáneo Abode of Chaos dixit The New York Times / La Morada del Caos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeof... [https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeof...]

https://vimeo.com/124643720 [https://vimeo.com/124643720]

Museo de arte contemporáneo sede social de Artprice:

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 [https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999]

( 3,9 millones de abonados)

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/961673/Artprice.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/961673/Artprice.jpg]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg]

Contacto: Thierry Ehrmann, ir@artprice.com[mailto:ir@artprice.com]

CONTACTO: +33(0)478-220-000

Sitio Web: https://www.artprice.com/