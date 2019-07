9 de julio de 2019

Artprice: ¡la revolución digital del Mercado del Arte ya está aquí! (1)

PARÍS, 9 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- La adquisición de Sotheby's por parte del magnate de telecomunicaciones y redes, Patrick Drahi, puede considerarse como la aceptación definitiva de la era digital por el Mercado del Arte.

Para ver el Multimedia News Release, por favor precione la pagina web abajo: https://www.multivu.com/players/uk/8571451-artprice-digital-... [https://www.multivu.com/players/uk/8571451-artprice-digital-...]

Thierry Ehrmann, fundador y CEO de Artprice, explica: "En 1998, la adquisición de Christie's por François Pinault llevó a nuestra industria a la era 'financiera' . Veinte años después, su principal rival, Sotheby's, lidera la revolución 'digital' . Afortunadamente, gran parte del trabajo ya está hecho: Artprice ha sido durante mucho tiempo la pionera de esta colosal metamorfosis. Hace diez años, el famoso historiador de arte Raymonde Moulin dijo: "Nos guste o no, Artprice ha cambiado irreversiblemente la estructura del Mercado del Arte que llevo estudiando durante más de 50 años".

No cabe duda de que la prima del 61% ofrecida a los accionistas de Sotheby's refleja el inmenso potencial económico del Mercado del Arte, en el que Sotheby's es un actor clave. Patrick Drahi no es el único que ha visto este potencial, ya que, según el New York Post, ya se han realizado al menos otras dos ofertas para su adquisición: una de Wall Street (por el coleccionista y CEO de Blackstone, Stephen Schwarzman) y la otra por el mayor accionista de Sotheby's, la empresa china Taikang Asset Management.

La financiarización del Mercado del Arte ha permitido la gran transformación que todos conocemos.... con la llegada de nuevos actores, nuevas estrategias y nuevos instrumentos. Las garantías de venta, por ejemplo, han facilitado una mayor seguridad de la subasta de obras maestras, lo cual tranquiliza a los vendedores. Estos precios mínimos garantizados funcionan más o menos como los derivados de los mercados financieros: sin ir demasiado lejos, las garantías pueden compararse con las opciones de compra.

El siguiente ansiado paso en la evolución del Mercado del Arte es su desmaterialización. En 2017 Sotheby's eliminó las comisiones de sus ventas en línea... pero cinco meses después las volvió a introducir. Su rendimiento financiero no fue lo suficientemente sólido como para resistir la presión de los accionistas que exigían mejores márgenes operativos. El día después de que Sotheby's anunciara su próxima retirada de la NYSE, la versión francesa de The Art Newspaper publicó el titular "Sotheby's recupera su libertad...y su secreto."

En un contexto de tipos de interés negativos o casi nulos, el Mercado del Arte es más atractivo que nunca, con una rentabilidad media anual del +7% (Artprice100©).

En las últimas dos décadas, el Mercado del Arte ha ganado enormemente en eficiencia. Es cierto que los costes de transacción siguen siendo elevados y que existen numerosos obstáculos que dificultan la libre circulación de las obras de arte en todo el mundo; sin embargo, nunca ha sido tan fluida ni tan global.

Desde el nuevo récord de 4 millones de dólares registrado en Pekín para el artista alemán Anselm Kiefer, hasta la última pasión de Nueva York por el arte aborigen (con exposiciones en la Gagosian Gallery y el MoMA PS1), el Mercado del Arte se ha liberado de las fronteras geopolíticas.

Obviamente, las preferencias de los compradores siguen estando sujetas a una gran influencia geográfica, pero para el Mercado del Arte no supone un problema. En 2015, Sotheby's suspendió sus ventas en Oriente Medio y prefirió organizar una sesión anual en Londres dedicada al arte de Oriente Medio. El operador sabe que los coleccionistas de la Península Arábiga están encantados de recorrer los más de 5.230 Km que separan Doha de la capital británica.

El Mercado del Arte ya está listo para la desmaterialización, pero con un desventaja de 30 años en comparación con otros sectores económicos...

Hoy en día, los aficionados, coleccionistas, profesionales y museos de arte tienen acceso a numerosas herramientas que les ayudan a gestionar sus colecciones y sus métodos de venta, y a ofrecer una visión global del Mercado del Arte en cualquier momento. Desde 1987, Artprice ha sido pionera en este campo y ha desarrollado, a través de la adquisición de la firma suiza Xylogic (entre otras), un completa serie de herramientas para la toma de decisiones que ofrecen los mejores indicadores del Mercado del Arte disponibles y revelan las últimas tendencias en tiempo real. Permiten, fundamentalmente, anticiparse a los cambios de precios. A partir de ahora, el mercado del arte será analizado y dirigido a través de Big Data, Data Mining, IE, IA y Blockchain. Artprice invierte cada año el 80% de sus gastos en I+D y ha sido galardonada con el sello Empresa Innovadora por el banco de inversiones del Estado francés que apoya la innovación.

Thierry Ehrmann: "Nuestros índices de precios, calculados con el infalible método de repetición de ventas, son el ejemplo perfecto de la solidez de nuestros bancos de datos, proporcionando una cobertura completa, transparente y, sobre todo, totalmente objetiva de las ventas de arte público en todo el mundo".

La llegada de Patrick Drahi al mando de Sotheby's marca sin duda la transición definitiva del Mercado del Arte a la era digital. Dos estadísticas en particular ilustran el extraordinario crecimiento del Mercado del Arte: desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el número de consumidores y coleccionistas de arte ha pasado de aproximadamente medio millón a unos 90 millones en la actualidad. Lo mismo ocurre con la industria museística: entre 2000 y finales de 2014 se construyeron más museos que en los dos siglos anteriores. Este ritmo continúa hoy en día con cerca de 700 nuevos museos al año, en los cinco continentes, para el regocijo y la indulgencia cultural de los amantes del arte de todo el mundo.

Sobre Artprice:

Artprice cotiza en el Eurolist de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Fundado por Thierry Ehrmann (ver Who's who certified Biography ) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-... [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-...]).

Descubra Artprice en vídeo: https://www.artprice.com/video [https://www.artprice.com/video]

Artprice es líder mundial en precios y bancos de datos de índices de arte. Cuenta con más de 30 millones de índices y resultados de subastas que abarcan a más de 700.000 artistas. Artprice Images® ofrece acceso ilimitado al mayor conjunto de recursos del mercado del arte del mundo: una biblioteca de 126 millones de imágenes o grabados de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, junto con comentarios de los historiadores de arte de Artprice.

Artprice enriquece continuamente su banco de datos con información de 6.300 subastadores y publica un flujo constante de tendencias del mercado del arte para las principales agencias de noticias del mundo y aproximadamente 7.200 publicaciones en prensa internacional.

Artprice da acceso a sus 4.500.000 de miembros a Standardised Marketplace, líder mundial en la compra y venta de arte. Artprice está preparando su cadena articulada para el Mercado del Arte. Está calificado como BPI (certificado científico nacional francés) El Informe Anual del Mercado de Arte Global de Artprice para 2018, publicado en marzo de 2019: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-... [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-...]

Contacto: thierry Ehrmann, ir@artprice.com[mailto:ir@artprice.com]

(CONTINUA)