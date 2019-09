11 de septiembre de 2019

Artprice.com cambia su nombre a Artmarket.com (1)

-En su EGM el día 30 de septiembre de 2019, Artprice.com cambiará su nombre a Artmarket.com para convertirse en una referencia global en el mercado del arte

PARÍS, 11 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Artprice.com pasará a ser artmarket.com con modificación de estatutos y una ampliación de su propósito corporativo: esta EGM del 30.09.2019 parece una IPO. De hecho, Artmarket.com ayudará a avivar el mercado del arte en su totalidad.

https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg]

El 8 de agosto de 2019, la junta directiva de Artprice aprobó el programa para la EGM del 30 de septiembre de 2019 a las 17.00 h para la aprobación final de su estrategia general Art Market.

En cuanto a nuestra cotización en bolsa en Euronext, tras la aprobación, los accionistas de Artprice.com pasarán automáticamente a ser accionistas de Artmarket.com sin ningún impacto en el número de acciones mantenidas y sus derechos adheridos. Asimismo, el código mnemotécnico PRC se mantendrá igual para evitar la incomodidad de nuestros accionistas, el mercado y los bancos.

Además, la marca "Artprice" -conocida en todo el mundo durante más de 20 años- mantiene el logo de referencia para Artmarket.com en cuanto al servicio altamente rentable que ofrece precios de arte e índices de arte desde nuestros bancos de datos.

En cuanto a los avances científicos y tecnológicos, es perfectamente lógico que debamos ampliar las actividades oficiales de la compañía para incluir el análisis y procesamiento de los metadatos de Art Market, ya sea para uso patentado o para uso de terceros.

Thierry Ehrmann: "Artprice celebró recientemente su 20 aniversario. Se necesitaron 20 años para establecer Artprice como el líder global en Art Market Information, su ambición declarada en su prospecto IPO 1999".

Hoy, Artprice está unánimemente reconocida por las agencias de prensa, los medios (impresos y audiovisuales), el sector financiero, los profesionales del mercado del arte, los museos, y Estados en todo el mundo como la principal referencia global en Art Market Information.

Pero su desarrollo se trata de moverse a otra realidad: Artprice se convertirá en Artmarket.com [http://artmarket.com/] para optimizar su posición como agente global en el inicio de una década que verá la revolución digital llevar el planeta entero a un cambio de paradigma completo y radical.

Este cambio de nombre histórico refleja una expansión de nuestro papel a todos los asuntos relativos al Art Market en lugar de solo cuestiones relativas a los "precios del arte", un subconjunto del Art Market.

Este es el mismo enfoque implementado con éxito por Google, que se ha convertido en Alphabet para evitar que se le asocie solo con motores de búsqueda.

Como tal, la marca Artprice -conocida en todo el mundo durante más de 20 años- se convertirá en el nombre de marca de referencia para Artmarket.com en su actividad altamente rentable de bancos de datos de precios/ índices de arte.

Thierry Ehrmann: "El nombre de Artmarket.com [http://artmarket.com/] impulsará nuestro saber-hacer, nuestro contenido y nuestras marcas como ninguna otra entidad operativa en el Art Market podrá hacerlo, gracias principalmente al indexado natural por motores de búsqueda globales de ningún contenido relativo al término "Art Market"... porque el inglés es el idioma más utilizado por el mercado del arte en todo el mundo".

"Para Artprice -ahora Artmarket-, esto representa un paso hacia delante muy importante desde el punto de vista financiero y económico".

"Artprice adquirió los nombres de dominio artmarket.com.net y .org hace mucho tiempo y por tanto mantiene una clave legal perfecta para millones de búsquedas mensuales a través del término genérico "Art Market" en Google.com, o cualquier otro motor de búsqueda.

"Para las búsquedas que utilizan el término "Art Market" en Google.com, Artmarket.com es el primer resultado de los 3.600 millones de resultados (Judicial Officer's Report, SCP Pons-Mergui). En comparación, una búsqueda en Google.com utilizando "Artprice" produce 2,5 millones de resultados en los que, por supuesto, artprice.com aparece en primer lugar.

Artmarket.com .net .org son por tanto las primeras claves de Internet para el Art Market global.

Nuestro nombre de dominio artmarket.com [http://artmarket.com/] representa un activo intangible único y podría valorarse en 120 millones de dólares, de acuerdo con el siguiente comunicado de prensa:

Además, para todas las cuestiones relativas a los aspectos comerciales del arte, el término "Art Market" es el término utilizado universalmente desde el periodo de postguerra por todas las publicaciones artísticas, económicas y financieras, como The Wall Street Journal, The Financial Times, The New York Times, Bloomberg, Reuters, The Art Newspaper, The Guardian, the BBC, CNN, Euronews, AFP, Yahoo! Finance, Cision (PR Newswire), etc...

"Artmarket.com [http://artmarket.com/]" abre las puertas a un futuro que solo puede ser 100% digital ahora que el Art Market ya ha migrado masivamente al sector de Internet móvil (4.500 millones de smartphones en circulación y 5G ya operativa en algunos países). Artmarket.com es un reflejo perfecto de este electroshock digital, tanto científica como económicamente, y ha adquirido su liderazgo en este mercado gracias a años de I+D.

El nombre genérico y universal Artmarket.com [http://artmarket.com/] actuará como potente vector para un cambio en el ámbito económico, para transacciones de capital y posiblemente una IPO en otra bolsa de valores (sin ningún incremento de capital).

Thierry Ehrmann: "Más que otra cosa, este cambio altamente significativo de nuestro nombre de empresa refleja un nuevo comienzo en nuestra historia única. Marca nuestro deseo de convertirnos en un desarrollador verdaderamente global en el mercado del arte, con una multitud de proyectos en marcha. Hubiera sido muy presuntuoso por nuestra parte haber declarado tales ambiciones cuando comenzamos nuestro viaje en 1997.

Deseo agradecer a todo nuestro personal su arduo trabajo y perseverancia y a nuestros accionistas por su confianza a lo largo de los años... y creo que ahora todos podemos esperar participar en la culminación de nuestro proyecto como desarrollador global en el Art Market, reflejado en nuestro nuevo nombre, Artmarket.com."

Por supuesto, este cambio de nombre no tendrá ningún impacto en nuestros clientes cuyo acceso a nuestros servicios y nuestros datos permanece completamente inalterado.

En el contexto de la espectacular eliminación de Sotheby's de cotización, el cambio de nombre de Artprice y la extensión de sus estatutos es un movimiento perfectamente lógico ya que Artmarket.com ahora tiene confirmación de un mínimo de tres años de pedidos después de adquirir la famosa firma tecnológica suiza Xylogic que poseía la cartera de los principales operadores de subastas.

Para que Artprice se convierta en Artmarket.com, la adquisición de Sotheby's aprobada por EGM y su eliminación de cotización de nuevo representa la confirmación de su papel como desarrollador global en el mercado del arte. Artmarket.com ahora apoyará, a través de sus soluciones tecnológicas en línea, la desmaterialización de las 6300 casas de subastas de todo el mundo... empresas que ya son socios de Artprice y ya están conectadas a nuestra Intranet Artmarket.com.

