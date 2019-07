11 de julio de 2019

Artprice.com cambia su nombre a Artmarket.com para ser actor global en el Mercado del Arte (1)

PARÍS, 11 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- thierry Ehrmann: "Artprice ha celebrado recientemente su 20º aniversario. Veinte años han bastado para que se convierta en Líder Mundial en información sobre el Mercado del Arte, su ambición declarada en su folleto IPO 1999."

Hoy, Artprice es reconocido de forma unánime por las agencias de prensa, los medios de comunicación (impresos y audiovisuales), el sector financiero, los profesionales del mercado del arte, los museos y los Estados de todo el mundo como la principal referencia mundial en Información sobre el Mercado del Arte.

Pero su desarrollo está a punto de pasar a otro ámbito: Artprice se convertirá en Artmarket.com [http://artmarket.com/] para conquistar el lugar de actor global en una década en la que el mundo, a través del resultado de la revolución digital, experimentará un cambio total y radical de paradigma.

Este cambio histórico de nombre refleja la ampliación de nuestro papel a todos los asuntos relacionados con el Mercado del Arte sin limitarse a cuestiones relacionadas únicamente con los "precios del arte", que solo es una parte del Mercado del Arte.

Es el mismo enfoque adoptado con éxito por Google que se ha convertido en Alphabet para evitar ser asociado únicamente a los motores de búsqueda.

Como tal, la marca Artprice, conocida mundialmente desde hace más de 20 años, seguirá siendo la marca de referencia de Artmarket.com en lo que respecta a su muy rentable actividad de banco de datos de precios/índices de arte.

thierry Ehrmann: "el nombre Artmarket.com [http://artmarket.com/] impulsará nuestro saber hacer, contenidos y marcas como ninguna otra entidad que opera en el mercado del arte podrá hacerlo, gracias, en particular, a la indexación natural en los motores de búsqueda globales de cualquier contenido relacionado con el término "Art Market"....porque el inglés es el idioma más utilizado por el mercado del arte en todo el mundo."

"Para Artprice, ahora Artmarket, esto representa un avance financiero y económico muy significativo."

"Artprice adquirió los nombres de dominio artmarket.com.net y.org en su momento y por lo tanto tiene una clave perfectamente legal para millones de búsquedas mensuales a través del término genérico "Art Market" en Google.com, o cualquier otro motor de búsqueda.

"Para las búsquedas que utilizan el término "Art Market" en Google.com, Artmarket.com es el primer resultado de un total de 3.600 millones (Informe del Oficial Judicial, SCP Pons-Mergui). A título de comparación, una búsqueda en Google.com utilizando el término "Artprice" produce 2,5 millones de resultados, con artprice.com, por supuesto, en primer lugar.

Artmarket.com.net.org son, por lo tanto, las principales activos de Internet para el mercado global del arte.

Además, para todos los asuntos relacionados con los aspectos comerciales del arte, el término "Mercado del Arte" es el término universalmente utilizado desde la posguerra por todas las publicaciones artísticas, económicas y financieras, incluyendo The Wall Street Journal, The Financial Times, The New York Times, Bloomberg, Reuters, The Art Newspaper, The Guardian, the BBC, CNN, Euronews, AFP, Yahoo! Finance, Cision (PR Newswire), etc...

"Artmarket.com [http://artmarket.com/]" abre las puertas de un futuro que sólo puede ser 100% digital ahora que el mercado del arte ha ocupado el sector de Internet móvil (4.500 millones de teléfonos inteligentes en circulación y 5G ya operativos en algunos países). Artmarket.com es el reflejo perfecto de este electroshock digital en términos tanto científicos como económicos y ha adquirido su liderazgo en este mercado gracias a un largo recorrido en I+D.

El nombre genérico y universal Artmarket.com [http://artmarket.com/] actuará como un poderoso vector de cambio en el ámbito económico, en las transacciones de capital y, posiblemente, para cualquier oferta pública inicial en otra bolsa de valores (sin ningún aumento de capital).

thierry Ehrmann: "Este cambio tan significativo en el nombre de nuestra empresa encarna, más que cualquier otra cosa, un nuevo comienzo en nuestra historia única. Esto marca nuestro deseo de ser un auténtico actor global en el Mercado del Arte, con multitud de proyectos en marcha. Estas ambiciones habrían sido demasiado presuntuosas por nuestra parte cuando comenzamos nuestra andadura en 1997.

Quiero dar las gracias a todo nuestro personal por su ardua labor y perseverancia y a nuestros accionistas por su confianza a lo largo de estos años... creo que ahora todos podemos esperar ser partícipes de la culminación de nuestro proyecto como actor global en el Mercado del Arte, reflejado en nuestro nuevo nombre, Artmarket.com"

Por supuesto, este cambio de nombre no afectará en modo alguno a nuestros clientes, cuyo acceso a nuestros servicios y datos permanece completamente inalterado.

Artprice.com [http://artprice.com/] los accionistas serán invitados muy pronto a una AGE (dentro de los plazos legales) para la aprobación de este cambio de nombre.

Tras su aprobación, los accionistas de Artprice.com [http://artprice.com/] en Euronext pasarán a ser automáticamente accionistas de Artmarket.com [http://artmarket.com/] sin que ello afecte al número de acciones que posean o a los derechos que les correspondan.

