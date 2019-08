26 de agosto de 2019

Atonarp Inc. anuncia una financiación de 33 millones de dólares en ronda C

- La ronda de financiación presenta a cinco nuevos inversores a Atonarp, incluidos Japan Post Investment Corporation y SBI Investment Co., Ltd.

- La ronda C obtuvo una gran suscripción de inversores interesados en el progreso de aceleración de desarrollo de una plataforma disruptiva de diagnóstico para atención médica.

- La financiación se usará principalmente para respaldar la realización de prototipos de productos de Atonarp y su comercialización en 2020 y el futuro. También se usará en el desarrollo y refuerzo de las plataformas tecnológicas de la compañía.

TOKIO, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Atonarp, una compañía de diagnóstico molecular de alta tecnología, ha anunciado hoy que ha obtenido 33 millones de dólares estadounidenses en la ronda C de financiación con gran suscripción. La ronda de financiación atrajo a cinco inversores nuevos incluidos a Japan Post Investment Corporation, SBI Investment Co., Ltd y Northwestern Mutual Future Ventures, además de los inversores actuales INCJ, Ltd, Innovative Venture Fund Investment Limited Partnership y una gran compañía de fabricación de equipos médicos.

https://mma.prnewswire.com/media/964547/Smart_Pass_Spectrome... [https://mma.prnewswire.com/media/964547/Smart_Pass_Spectrome...]

Desde principios de 204, Atonarp ha obtenido más de 61 millones de dólares americanos en tres rondas de financiación en aras de introducir la próxima generación de supervisión de procesos y diagnóstico para atención médica gracias a sus plataformas innovadoras basadas en IA de espectrometría de masas y espectroscopia óptica. Esta última se ha diseñado para ofrecer análisis de sangre sin dolor en el lugar de atención con la precisión de los laboratorios, pero con datos fidedignos en tiempo real. También se espera que estas ventajas sin igual ofrezcan ahorros en costes a los pacientes y proveedores de atención médica. La financiación de la ronda C ampliará el balance general de la compañía y respaldará la creación continuada de prototipos de productos y comercialización en el mercado de atención médica.

"Atonarp sigue ejecutando a un ritmo rápido para lograr nuestro objetivo de interrumpir el modelo antiguo de diagnóstico para atención médica que requiere mucho tiempo, es doloroso y caro", comentó Prakash Murthy, director ejecutivo de Atonarp. "Con nuestro progreso innovador reciente en ingeniería, estamos bien posicionados para cumplir con los resultados de la hoja de ruta en 2020. Tanto la población general como los proveedores de atención médica están listos para esta experiencia de atención médica revolucionaria, en especial cuando se vende a un precio competitivo. Nos honra dar la bienvenida a estos inversores a largo plazo a la comunidad de Atonarp mientras miramos al futuro de la compañía en términos de gama de productos y servicios que estamos ejecutando febrilmente".

"Como fondo de inversión de crecimiento, SBI Investment busca oportunidades para invertir en líderes de un sector de gran crecimiento que usan tecnología que mejorará la experiencia de grandes poblaciones de clientes", comentó Yusuke Matsumoto, subdirector general del departamento de inversión de SBI Investment. "Atonarp no solo ha demostrado que es posible lograrlo con su plataforma innovadora de tecnología, además, el uso de inteligencia artificial junto con el modelo de análisis de datos que están creando tiene el potencial de producir carteras personalizadas de salud para millones de personas y cambiar la medicina, y la atención médica, tal y como la conocemos y aceptamos".

Yuichi Kawakami, socio de Innovative Venture Fund, NEC Capital Solutions Ltd, comentó, "La plataforma de espectrometría de masas diferenciada de Atonarp resuelve problemas antiguos en el los complejos procesos de producción del sector farmacéutico y de semiconductores. En el sector de atención médica, Atonarp está dispuesto a ofrecer diagnóstico tipo laboratorio de alta calidad, integrado y asequible a toda la población. Nos alegra respaldar a Atonarp en su siguiente fase de crecimiento de la compañía".

Mikihide Katsumata, presidente y director de operaciones de INCJ, Ltd., que lideró la ronda de financiación como inversor pasado, comentó, "Atonarp es el participante de diagnósticos para atención médica con mayores probabilidades de alterar el orden establecido convencional del sector de pruebas médicas de laboratorio. Esta ronda de financiación posiciona bien a Atonarp para aprovechar su enfoque transformador en ingeniería de diagnóstico médico para revolucionar la experiencia de los pacientes a través de un modelo de negocio de atención médica inteligente y personalizada enriquecida por datos fidedignos a tiempo real".

Acerca de AtonarpAtonarp es una compañía de diagnóstico molecular. Atonarp, a través de sus socios en el sector de tecnología, remodela como se aplican los sensores y dispositivos de diagnóstico para generar datos fidedignos a tiempo real y obtener mejores resultados radicalmente en procesos industriales y atención médica. Averigüe más cosas en www.atonarp.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2559891-1&h=2275417203&u...].

Contacto: Nabil Saad 650-279-9318 nabil.saad@atonarp.com[mailto:nabil.saad@atonarp.com]

https://mma.prnewswire.com/media/597038/Atonarp_CMYK_Logo.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/597038/Atonarp_CMYK_Logo.jp...]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/964547/Smart_Pass_Spectrome... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2559891-1&h=3540272533&u...]Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/597038/Atonarp_CMYK_Logo.jp... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2559891-1&h=1882582769&u...]

Sitio Web: http://www.atonarp.com/