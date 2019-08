8 de agosto de 2019

@BactLAB(TM), el servicio de recuento de colonias bacterianas, ya está disponible en todo el mundo

TOKIO, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., con sede en Tokio, se complace en anunciar que @BactLAB((TM)), una aplicación que utiliza la nube de Amazon Web Service (AWS) y las tecnologías de inteligencia artificial (IA) para realizar un recuento de colonias bacterianas de manera rápida y sencilla, ya está disponible para usuarios de CompactDry((TM) )de todo el mundo. El lanzamiento de esta aplicación forma parte de la estrategia de la empresa de invertir de forma activa en áreas de nuevo crecimiento con el fin de contribuir al desarrollo de mercados extranjeros y a los procesos de control de calidad en materia de higiene alimentaria.

Desde agosto de 2018, un limitado número de clientes extranjeros de Nissui Pharmaceutical ha estado probando y usando @BactLAB((TM)), una aplicación de recuento de colonias desarrollada exclusivamente para CompactDry((TM)), un medio de uso sencillo para la medición de recuentos de bacterias y el producto más importante que la empresa ofrece a clientes del extranjero. Durante esta fase, se han hecho diversas mejorías a la aplicación, como un recuento de colonias más rápido, obtención y uso de datos de aprendizaje con IA, nuevas opciones más prácticas y funciones adicionales, todo lo que ahora se incluye en el servicio presentado.

Sitio web oficial @BactLAB((TM)): https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactl... [https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactl...]

Aplicación disponible en: Google Play / Apple Store / Amazon Appstore / Servicio virtual

Resumen del servicio @BactLAB((TM))

-- Recuento automático con acceso global a la nube, disponible en varios dispositivos (PC / Android / iPhone) -- Almacenamiento en la nube de los datos obtenidos -- Informes exportables (en formatos .csv o .jpg) -- Asistencia técnica por chatbot en el sitio web oficial

- - Este servicio es una aplicación diseñada exclusivamente para clientes de CompactDry((TM)).

- Se recomienda un entorno wifi a la hora de usar la aplicación desde un teléfono móvil.

- Dependiendo de la imagen de destino, puede haber un margen de error de recuento de hasta el 8%.

- Un recuento de "0" no indica un resultado negativo.

- Nissui Pharmaceutical no se hace responsable de los resultados analíticos que proporcione este servicio.

CONTACTO: CONTACTO: Shinichiro Terada, oficina de Promociones de CSV,Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., tel.: +81-3-5846-5617 +81-3-5846-5617,correo electrónico: bactlab-1@nissui-pharm.jp

Sitio Web: https://www.nissui-pharm.co.jp/