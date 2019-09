5 de septiembre de 2019

El Borussia Dortmund e InstaForex anuncian una asociación de dos años

- El Borussia Dortmund y la principal compañía online de comercialización forex, InstaForex, anuncian hoy una asociación de dos años que funcionará hasta finales de la temporada 2020-21

DORTMUND, Alemania, 5 de septiembre de 2019 InstaForex se va a convertir en un socio oficial del club en Asia y de los Commonwealth of Independent States (CIS). La asociación incorpora un abanico de activos destacados, incluyendo el uso de nueva tecnología que considera la emisión regional de los mensajes de Instaforex por medio de los anuncios digitales para los mercados de Asia en varios de los partidos en casa de la Bundesliga.

La alianza será testigo de cómo InstaForex ofrece experiencias emocionantes a los clientes del Borussia que son aficionados dentro de estos mercados, incluyendo entradas para ver el partido en casa "Black and Yellows" en el estadio de fútbol más grande de Alemania, "SIGNAL IDUNA PARK". Además, proporcionará una oportunidad para que los clientes de Asia de InstaForex tengan una visa más cercana de Borussia sin salir de su país al conocer a las leyendas del Borussia, convirtiéndose en parte del Asian tour 2020 del Borussia y más.

Hablando acerca de la nueva asociación, Ildar Sharipov, fundador y director general de InstaForex, afirmó: "InstaForex no es solo un bróker, sino más bien una compañía TI, e invierte fuertemente en la tecnología y en la mejora para ofrecer a los clientes nuevos productos innovadores de forma regular. Todo el mundo sabe que la TI desempeña un papel muy destacado también en el futbol, por lo que no solo buscamos un equipo importante, sino entusiastas de la tecnología dentro del fútbol, que encajan a la perfección con nuestra filosofía de los negocios. Por estos motivos ha sido una elección natural alinearse con equipos como el Borussia Dortmund. Estamos impacientes por trabajar con el club para seguir desarrollando nuestras marcas respectivas en los mercados de Asia y de los CIS".

La delegación de InstaForex fue recibida en el SIGNAL IDUNA PARK por medio del responsable de operaciones del Borussia Dortmund, Carsten Cramer y de la leyenda y antiguo jugador del BVB, Wolfgang "Teddy" de Beer. Además, también fue recibido dentro de la nueva asociación en responsable del BVB en Asia, Suresh Letchmanan, quien comentó: "Estamos muy contentos de habernos asegurado de que Instaforex es un socio del Borussia Dortmund. La asociación con la principal compañía online de comercialización forex es una ganancia para ambas partes - sobre todo para los seguidores de los mercados de Asia y de los CIS que están impacientes por llevar a cabo numerosas actividades emocionantes con el BVB".

Acerca de Instaforex

En su exitoso 11 año de funcionamiento, Instaforex sigue haciendo avanzar los límites del éxito, confirmando su posicionamiento como número uno. La historia de patrocinios de perfil del bróker en lo que respecta a los deportes en todo el mundo ha incluido al equipo de la Premier League, Liverpool FC, además del equipo de la FormulaE, Dragon Racing. Como negocio revolucionario en cada uno de los años desde su lanzamiento, Instaforex ha ganado dentro de estas categorías como Best Broker en Asia, Best Broker en Europa Oriental, Best Retail Forex Broker, Best Broker en CIS y muchos otros. Si desea conocer más acerca de la nueva asociación con el Borussia Dortmund, visite la página web instaforex.com/borussia

