Cambio de dinámicas en la transformación digital, los CIO se animan a convertirse en el líder más efectivo del cambio (1

La transformación digital está cambiando las dinámicas de los directivos de alto nivel a medida que los CIO se animan a convertirse en el líder más efectivo del cambio

El nuevo informe de Financial Times (FT) Focus, respaldado por Apptio, descubre que solo el 23 % de los líderes empresariales del Reino Unido dicen que el Director Tecnológico (CIO) y el Director Financiero (CFO) están en la misma línea en la estrategia de transformación digital

LONDRES, 9 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Apptio, Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518026-2&h=1614581330&u...]., el software que alimenta la transformación digital, ha publicado hoy un informe que destaca cómo la economía cambiante de TI y el impulso de la transformación digital están perturbando la dinámica de los directivos de alto nivel y posicionando a los CIO como los líderes más efectivos para impulsar el cambio.

La encuesta, Disruption in the C-Suite: [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518026-2&h=1488914027&u...]How the digital transformation imperative is changing CxO dynamics and technology strategy [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518026-2&h=3374431918&u...] (Perturbación en la alta dirección: Cómo el imperativo de la transformación digital está cambiando la dinámica de CxO y la estrategia tecnológica), realizado en colaboración con Financial Times (FT) Focus, el brazo del liderazgo intelectual del Financial Times, ha descubierto que la transformación digital que se está produciendo en casi todas las compañías y en todos los sectores, significa que la agilidad, la defensa y los datos son la nueva moneda de cambio de TI.

"Lo digital está transformando completamente el modelo operativo de TI, y eso significa que los CIO y los CFO deben trabajar en colaboración", afirmó Sunny Gupta, CEO de Apptio. "Estos líderes empresariales necesitan acelerar nuevos modelos ágiles y de distribución en la nube, optimizar el gasto en tecnología para financiar nuevas innovaciones e impulsar la agilidad financiera para tomar decisiones de recursos en consonancia con la velocidad de la actividad empresarial".

La encuesta revela que la búsqueda de la transformación digital ha llevado a un mayor espíritu de colaboración entre los directivos de alto nivel y a una mayor confianza en TI en toda la empresa. Este informe también revela una confusión de responsabilidades, tensiones entre TI y finanzas, y un papel fundamental para el CIO en la remodelación de la organización para un crecimiento sostenido.

"Los líderes tecnológicos están más animados para impulsar el cambio organizativo: sus prioridades están cambiando a un enfoque más ágil para la estrategia de TI", afirmó Sean Kearns, Director Editorial de FT Focus. "La expectativa de los clientes y el correspondiente sentido de urgencia de las empresas está cambiando la dinámica de los directivos de alto nivel.

Estrategia a velocidad

Más de la mitad (56 %) de las organizaciones que están adoptando la transformación digital afirman que están adoptando un enfoque ágil y flexible que evoluciona constantemente en función del aprendizaje continuo de empresas y clientes. Y mientras los líderes en tecnología buscan impulsar el crecimiento a través de la innovación, esperan mantener casi el mismo grado de esfuerzo, posibilitando que el modelo empresarial cambie en los próximos tres años, ya que establecen un balance entre la necesidad de crecimiento y la necesidad de operar sistemas de TI existentes.

El nuevo directivo de alto nivel

Más de dos tercios (68 %) de los entrevistados coinciden en que la transformación digital ha fortalecido la colaboración entre los directivos de alto nivel cuando se trata de desarrollar nuevos productos y servicios. Sin embargo, el 47% de los líderes empresariales afirman que la transformación digital desdibuja las líneas de roles y responsabilidades. Esto no significa que todos los líderes estén necesariamente en consonancia con la estrategia empresarial o la estrategia tecnológica. Los CIO y CFO son considerados como los que menos están en consonancia, con solo el 23 % de entrevistados en el Reino Unido que afirman que las dos funciones confluyen profundamente, en comparación con la media global del 30 %. Estas nuevas dinámicas están creando tensión, especialmente entre la dirección financiera y la de TI.

El poder de la persuasión

Esta dinámica crea una enorme oportunidad para que los CIO impulsen el cambio. Los hallazgos de la encuesta resaltan que los CIO ahora son considerados como los líderes de la alta dirección más exitosa a la hora de realizar el cambio basándose en la información valiosa de los clientes, incluso más que el Director de Marketing (CMO) o el Director Ejecutivo (CEO). Pero para que los CIO aprovechen esta enorme oportunidad que parece ser el impulsor del cambio en su organización, necesitan comunicarse con el resto de la empresa de forma eficaz e influir en todas las partes interesadas. El setenta y uno por ciento de los líderes financieros afirman que la función de TI tiene que desarrollar mayores habilidades influyentes para propiciar el cambio que necesitan sus empresas. Los líderes de TI deben desarrollar esas habilidades de comunicación dentro de sus equipos y asegurarse de que están equipados con la combinación adecuada de habilidades técnicas, comerciales y de influencia.

Decisiones y dónde tomarlas

Las empresas están inquietas por la importancia que se da a la implantación y evaluación de las decisiones tecnológicas. La nube es crucial para satisfacer las aspiraciones digitales, pero las preocupaciones sobre la gobernabilidad, los desafíos y la migración, hace que solo el 30 % de los líderes se sientan seguros sobre la habilidad de TI de dirigir la nube en la empresa. La agilidad ofrece valor a la hora de acelerar la adopción de nuevas tecnologías y permitir la transformación digital, pero se necesita una mayor claridad a la hora de hacer el seguimiento del rendimiento. Menos de una quinta parte de las empresas (16%) tienen un marco claramente definido para llegar al éxito en su actividad empresarial, y los líderes del Reino Unido están entre los más propensos a adoptar la agilidad sin este marco (24 %).

Liderazgo con datos

