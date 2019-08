21 de agosto de 2019

Canopy Growth consigue un aumento del 94% en ventas de cannabis seco con fines recreativos en T1 del ejercicio 2020 (7)

CANOPY GROWTH CORPORATION === ESTADOS DE RESULTADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS DEL TRIMESTRE FINALIZADO A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 NO AUDITADOS 30 de junio de 30 de junio de (Expresado en miles de dólares CDN, excepto los montos de las acciones) 2019 2018 --- Ingresos $ 103.391 $ 25.916 Impuestos especiales 12.909 --- Ingresos netos 90.482 25.916 Costes de producción de existencias imputados al coste de las ventas 77.313 14.832 --- Margen bruto antes de las siguientes partidas 13.169 11.084 Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos de existencias 46.130 26.388 Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos (139.019) (57.289) --- Margen bruto 106.058 41.985 --- Ventas y marketing 45.096 17.266 Investigación y desarrollo 8.474 756 Generales y administrativos 62.271 19.588 Costes relacionados con la adquisición 13.182 1.884 Gasto de remuneración basado en acciones 77.081 23.072 Gasto de remuneración basado en acciones relacionado con los hitos de adquisición 10.281 7.095 Depreciaciones y amortizaciones 12.779 3.030 --- Gastos de explotación 229.164 72.691 --- Pérdidas derivadas de las operaciones (123.106) (30.706) --- Pérdida por extinción de garantías (1.176.350) Otros ingresos (gastos), netos 32.621 (62.995) --- Total de otros (gastos) ingresos, netos (1.143.729) (62.995) --- Pérdida antes de impuestos sobre los beneficios (1.266.835) (93.701) --- Gasto (recuperación) de impuestos sobre los beneficios (14.333) 2.723 --- Pérdida neta $ (1.281.168) $ (90.978) --- Pérdida neta atribuible a: Canopy Growth Corporation $ (1.283.055) $ (80.277) Participaciones no controladoras 1.887 (10.701) --- $ (1.281.168) $ (90.978) Pérdida neta por acción, básica y diluida Pérdida neta por acción: $ (3,70) $ (0,40) Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: 346.779.156 200.160.740

CANOPY GROWTH CORPORATION === ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS DEL TRIMESTRE FINALIZADO A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 NO AUDITADOS 30 de junio de 30 de junio de (Expresado en miles de dólares CDN) 2019 2018 --- Entrada (salida) neta de efectivo relacionada con las siguientes actividades: Operaciones Pérdida neta $ (1.281.168) $ (90.978) Ajustes por: Amortización del inmovilizado material 16.226 3.661 Amortización de los activos intangibles 7.165 2.632 Parte de pérdidas en inversiones de capital 1.833 2.569 Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos 46.130 26.388 Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos (139.019) (57.289) Remuneración basada en acciones 87.362 30.951 Otros activos (3.120) Pérdida por extinción de garantías 1.176.350 Otros ingresos y gastos (21.400) 58.152 Impuestos sobre beneficios 14.333 (2.951) Divisas no monetarias 2.834 834 Cambios en partidas de capital circulante operativo no monetario (68.936) (38.490) --- Efectivo neto utilizado en actividades de explotación (158.290) (67.641) --- Inversiones Compras y depósitos de inmovilizado material (211.824) (153.654) Compra de activos intangibles (1.768) (2.815) Reembolso (compra) de valores negociables 687.818 (1.212) Inversiones en sociedades participadas puestas en equivalencia (2.824) (3.500) Inversiones en otros activos financieros (29.414) (21.759) Prima pagada por la opción de compra de Acreage (395.190) Salida neta de efectivo por la adquisición de filiales (430.948) (41) Cambio en pasivos relacionados con la adquisición (21.447) --- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (405.597) (182.981) --- Financiación Pago de los costes de emisión de acciones (74) (301) Cobros por la emisión de acciones realizada por Canopy Rivers 86 787 Cobro por el ejercicio de opciones de compra de acciones 16.077 1.758 Cobro por ejercicio de garantías 427 133 Emisión de deuda a largo plazo 600.000 Pago de costes de emisión de deuda a largo plazo (16.045) Reembolso de la deuda a largo plazo (98.207) (374) --- Efectivo neto (utilizado) proporcionado por las actividades de financiación (81.691) 585.958 --- Efecto de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo y los equivalentes (18.620) --- (Salida) entrada neta de efectivo (664.198) 335.336 Efectivo y equivalentes, inicio del período 2.480.830 322.560 --- Efectivo y equivalentes, final del período $ 1.816.632 $ 657.896 --- ---

(CONTINUA)