Canopy Growth consigue un aumento del 94% en ventas de cannabis seco con fines recreativos en T1 del ejercicio 2020 (5)

A 30 de junio de 2019, las existencias ascendían a 393,7 millones de dólares (31 de marzo de 2018 - 262,1 millones de dólares), lo que incluye 93,1 millones de dólares en productos terminados y 247,2 millones de obras en curso. Además, los activos biológicos ascendían a 102,9 millones de dólares, que, junto con las existencias, alcanzaban los 496,6 millones de dólares.

Hechos posteriores al primer trimestre del ejercicio 2020

-- El 2 de julio de 2019, el Sr. Mark Zekulin fue nombrado consejero delegado único, y el Sr. Rade Kovacevic fue nombrado presidente de la sociedad tras el cese del Sr. Bruce Linton como consejero delegado conjunto de la Sociedad. Ha comenzado una búsqueda para identificar al sustituto del Sr. Zekulin como consejero delegado de la Sociedad. -- El 9 de agosto de 2019, la Sociedad anunció que había formalizado un acuerdo para adquirir todas las acciones restantes sin titular de Beckley Canopy Therapeutics ("BCT"), un investigador médico internacional basado en cannabinoides. El cierre de la transacción está sujeto a la autorización reglamentaria y a otras condiciones de cierre.

Los estados financieros consolidados no auditados y la discusión y el análisis de la dirección del trimestre finalizado a 30 de junio de 2019 se depositarán en SEDAR, y estarán disponibles en www.sedar.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2551434-1&h=405632040&u=...]. La base para la preparación de informes financieros de los estados financieros condensados consolidados no auditados, así como de la discusión y el análisis de la dirección es en miles de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Medidas no sujetas a las NIIFEl porcentaje del margen bruto, antes de los efectos del valor razonable en el coste de las ventas, es una métrica operativa clave que no posee ningún significado estandarizado establecido por las NIIF, y podría no ser comparable a medidas similares que presenten otras sociedades.

Esta medida se calcula como los ingresos netos menos los costes de producción de existencias imputados al coste de las ventas, divididos por los ingresos netos, y puede calcularse a partir de los estados de resultados consolidados que se presentan en este comunicado de prensa.

El EBITDA ajustado, una medida no sujeta a las NIIF, es una métrica operativa clave que no posee ningún significado estandarizado establecido por las NIIF, y podría no ser comparable a medidas similares que presenten otras sociedades. El EBITDA ajustado se calcula como las ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones, del gasto de remuneración basado en acciones, de cambios del valor razonable y otras partidas no monetarias, y ajustado ulteriormente para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La Sociedad atribuye el EBITDA ajustado a sus transacciones y gastos corporativos, inversiones estratégicas y desarrollos empresariales, e instalaciones no operativas o infrautilizadas. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta en este comunicado de prensa y se explica en el apartado "EBITDA ajustado (Medida no sujeta a las NIIF" de la discusión y el análisis de la dirección, cuya copia se depositará en SEDAR.

Acerca de Canopy Growth Corporation Canopy Growth es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis líder en el mundo que ofrece diferentes marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, oleoso y de cápsulas blandas, así como dispositivos médicos a través de la filial de la Sociedad, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación en materia de productos y procesos a la ejecución de mercado, Canopy Growth se guía por la pasión por el liderazgo y por el compromiso de crear una empresa de cannabis de primer nivel, un producto, emplazamiento y país al mismo tiempo. La Empresa opera en más de doce países de cinco continentes.

La división médica de la Sociedad, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales sanitarios, a realizar sólidas investigaciones clínicas, así como a aumentar el conocimiento sobre el cannabis que presenta el público en general, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de última generación y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos de espectro completo utilizando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabidol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics.

La Sociedad gestiona tiendas minoristas en toda Canadá con sus galardonadas insignias Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento a nivel mundial y que ha generado una gran base de clientes fieles centrándose en productos de calidad y en la consecución de relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor de los accionistas mediante el liderazgo se encuentra arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con las principales marcas del sector, lo que incluye, por citar algunas, a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, que aparece en la lista Fortune 500. Canopy Growth gestiona once centros de producción de cannabis con licencia con una capacidad de producción que se extiende a lo largo de más de 5,2 millones de metros cuadrados, lo que incluye más de un millón de metros cuadrados de espacios de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para obtener más información, visite www.canopygrowth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2551434-1&h=1033652282&u...]

