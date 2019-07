1 de julio de 2019

Cardiac Dimensions ALCANZA los 1000 implantes de su sistema Carillon® (1)

KIRKLAND, Washington, 1 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Cardiac Dimensions [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511123-1&h=3975470756&u...](®), un líder en el desarrollo de tratamientos innovadores mínimamente traumáticos de la insuficiencia mitral funcional (IMF) destinados a enfermos aquejados de insuficiencia cardíaca, ha anunciado hoy que su sistema CarillonMitral Contour System(® )ha sido implantado en mil pacientes entre Estados Unidos, Europa, Australia, Turquía y Oriente Medio. El sistema Carillon consiste en un mecanismo de reparación transcateteriana de la válvula mitral (RTVM) que va colocado en el hemicardio derecho y está pensado para tratar la causa primaria de IMF en pacientes que presentan IM de grado 2+, 3+ y 4+.

"Nos enorgullece formar parte de esta ocasión crucial al haber tratado al paciente número 1000 con el Carillon System en un caso en vivo durante el CSI Frankfurt 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511123-1&h=3424608171&u...], donde un público numeroso e internacional pudo apreciar el singular valor y la versatilidad de esta tecnología", afirmó el Dr. Horst Sievert, director y fundador del Centro Cardiovascular de Frankfurt (Alemania)."La capacidad para ofrecer a los pacientes un tratamiento no quirúrgico rápido para la insuficiencia mitral al tiempo que se mantienen las opciones de tratamiento futuras supone un enorme beneficio para aquellos de mis pacientes con insuficiencia cardíaca".

"Se trata de un hito muy esperado para nuestra empresa, ya que hemos presenciado la implantación del Carillon System número 1000", declaró Gregory D. Casciaro, presidente y consejero delegado de Cardiac Dimensions. "No hace mucho, la intervención quirúrgica era la solución disponible para tratar la IMF. Ahora, formamos parte de un nuevo paradigma de tratamiento mínimamente invasivo que puede tratar la IMF de forma segura y eficaz en una amplia variedad de pacientes. Dado que el Carillon System mantiene la integridad de la valva de la válvula mitral, los pacientes se pueden tratar antes en el ciclo de la enfermedad de elevada progresión".

El anuncio de la empresa del implante número 1000 del Carillon System precede a la esperada publicación de los positivos resultados de un año de su ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico y con enmascaramiento, REDUCE FMR [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511123-1&h=4129762024&u...], cuya publicación se espera para la edición de julio de 2019 del Journal of American College of Cardiology: Heart Failure. Los datos iniciales, presentados en una sesión de ensayo novedosa [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511123-1&h=2127936376&u...] en la conferencia de Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) del año pasado(1), complementan las cada vez más numerosas pruebas que demuestran la eficacia y la seguridad sólidas y duraderas del Carillon System.

"Se trata de un momento emocionante para mí y para todo el equipo", afirmó Rick Wypych, director de Operaciones y Finanzas y empleado de la empresa desde hace tiempo. "Nos sentimos orgullosos de formar parte de esta importante trayectoria hacia el desarrollo de un tratamiento de primera línea para la IMF". Wypych continúa: "2019 se está convirtiendo en un año crucial para Cardiac Dimensions con nuevos datos positivos presentados en las conferencias de DGK y TVT, la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) del protocolo de ensayo clínico actualizado del CARILLON y la implantación del código de reembolso alemán DRG. Nos emociona que los pacientes se sigan beneficiando de esta tecnología de referencia".

Acerca del Carillon Mitral Contour System El sistema Carillon constituye un método sencillo de reparación transcateteriana de la válvula mitral (RTVM) en el hemicardio derecho y está concebido para reconfigurar la estructura y el funcionamiento del aparato mitral desde el seno coronario. Sus mecanismos de anclaje distal y proximal, conectados por una cinta de configuración, se valen de las características anatómicas del sistema venoso del corazón para cinchar el aparato mitral sin poner en riesgo la válvula ni afectar a otras opciones de tratamiento que puedan administrarse en el futuro.(2,3) El sistema Carillon está pensado para tratar la causa primaria de la insuficiencia mitral funcional (IMF) en pacientes que presenten IM de grado 2+, 3+ y 4+ y constituye el primer y único producto con el que hasta ahora se haya demostrado una reducción el en volumen de reflujo y una remodelación favorable del ventrículo izquierdo en un ensayo clínico enmascarado, aleatorizado, comparado con una intervención simulada, de tratamiento percutáneo de la válvula.( 1)

El sistema Carillon lleva el marcado CE (0344) y se les ha implantado a 1000 pacientes de Europa, Australia, Turquía y Oriente Medio, y está autorizado con fines de investigación en los Estados Unidos.

Acerca de Cardiac Dimensions, Inc. Cardiac Dimensions es líder en el desarrollo de tratamientos innovadores mínimamente traumáticos de abordaje de la insuficiencia cardíaca y otros trastornos cardiovasculares relacionados. La empresa, de titularidad privada, está financiada por Aperture Venture Partners, Arboretum Ventures, Difference Capital, HostPlus, Life Sciences Partners, Lumira Ventures y M.H. Carnegie & Co. Cardiac Dimensions tiene su sede en Kirkland (Washington) y lleva a cabo su actividad en los Estados Unidos, Australia y Alemania. Para obtener más información, visite cardiacdimensions.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511123-1&h=2361563837&u...].

1. Sievert, H. 2018. REDUCE-FMR: A Sham Controlled Randomized Trial of Transcatheter Indirect Mitral Annuloplasty in Heart Failure Patients with Functional Mitral Regurgitation (REDUCE-FMR: un ensayo aleatorizado, comparado con una intervención simulada, de la anuloplastia transcateteriana mitral indirecta en pacientes afectados de insuficiencia cardíaca con insuficiencia mitral funcional). Presentado en el TCT 2018 de San Diego (California).2. Hoppe UC, Brandt MC, Degen H et al. Percutaneous mitral annuloplasty device leaves free access to cardiac veins for resynchronization therapy (Acceso libre a las venas cardíacas para la administración de terapia de resincronización gracias a un mecanismo de anuloplastia mitral percutánea). Catheter Cardiovasc Interv. 2009; 74 (3): 506-511.3. Latib, A. "Coronary Sinus Annuloplasty" (Anuloplastia del seno coronario). New York, Montefiore Medical Center. Conferencia sobre Válvulas de Miami. Febrero de 2019

