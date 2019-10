1 de octubre de 2019

CAS acelera el desarrollo de productos con el lanzamiento de soluciones especializadas para formulaciones

El mayor conjunto de datos de formulaciones seleccionados por investigadores proporciona la base para soluciones que aumentan la eficiencia de I+D

COLUMBUS, Ohio, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- CAS, división de la Sociedad Química de los Estados Unidos especializada en soluciones relativas a la información científica, ha ampliado su cartera de productos con el lanzamiento de Formulus®, una nueva solución diseñada para acelerar la puesta en el mercado de las innovaciones al abordar las singulares necesidades de información de los formuladores. Dado que el desarrollo de productos representa aproximadamente el 30% de los costes de I+D, sectores como el farmacéutico, los productos químicos agrícolas y la cosmética buscan una mayor innovación y el aumento de la eficiencia. Al proporcionar un acceso rápido a los conocimientos detallados que necesitan los formuladores, Formulus inspira nuevas ideas, reduce las repeticiones necesarias para optimizar cada formulación y notifica de la resolución de problemas.

https://mma.prnewswire.com/media/691740/CAS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/691740/CAS_Logo.jpg]

Nueva solución específica para formulaciones que cubre las singulares necesidades de los formuladores

Formulus ofrece el mayor conjunto de formulaciones del mundo procedentes de revistas, patentes y prospectos. Con un conjunto de sustancias de CAS incomparable, especificaciones detalladas de proveedores y recursos sanitarios, Formulus es un recurso integral para los formuladores. Formulus permite a los usuarios explorar rápidamente el panorama de las formulaciones e identificar enfoques de formulación e ingredientes relevantes.

"CAS se centra específicamente en mejorar la eficiencia durante todo el ciclo de innovación", comentó el Sr. Tim Wahlberg, vicepresidente de Gestión de Producto y Estrategia de CAS. "Nuestras soluciones cuentan con un dilatado historial ofreciendo conocimiento a los investigadores. Formulus amplía nuestra oferta para acelerar la fase de desarrollo. Al colaborar con formuladores durante los últimos 3 años, hemos diseñado una solución de información que se adapta a sus singulares necesidades y flujos de trabajo y que les ayuda a comercializar sus innovaciones en un plazo de tiempo menor".

Aceleración de la innovación con datos de gran calidad, tecnología especializada y pericia humana

Seleccionado por cientos de investigadores, el nuevo conjunto de formulaciones de CAS identifica claramente los ingredientes de las formulaciones y los papeles que desempeñan y conecta a los formuladores con conocimientos fundamentales. Estos datos de formulaciones también se están poniendo a disposición en las principales soluciones de CAS, STNext® y SciFinder(n). La cartera de soluciones de CAS informa del flujo de trabajo de I+D de principio a fin, lo que garantiza que los profesionales PI e investigadores puedan buscar de forma precisa complejas publicaciones de formulaciones para identificar información de patentes fundamentales, evaluar novedades y obtener contexto relevante para el desarrollo de ingredientes activos. También se puede dar licencia del contenido de formulaciones de CAS para proyectos y aplicaciones internos.

"El desarrollo de productos siempre va de la mano del conocimiento: puedes usar lo que ya han hecho otros como guía. Formulus me ha ayudado enormemente con este aspecto", comentó el Dr. Barry Fanning, científico sénior de The Andersons, Inc. "Sus opciones de búsqueda me permiten pasar por toda la documentación de forma más eficaz para dar con la respuesta y llegar al laboratorio con un punto de partida más documentado".

Las formulaciones desempeñan un papel vital a la hora de llevar al mercado productos novedosos seguros y eficaces. Formulus empodera a la innovación y garantiza que las formulaciones inicien la fase de desarrollo de la forma más eficiente. Más del 70% de los formuladores que han probado Formulus han confirmado que les ayudó a reducir el enfoque de forma más rápida. Esto reduce el tiempo y los recursos en general necesarios para optimizar cada formulación desde los ensayos clínicos en fase inicial hasta el producto comercializable final.

Para obtener más información, visite www.cas.org/formulus [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2596544-1&h=466868115&u=...].

Acerca de CAS

CAS, división de la Sociedad Química de los Estados Unidos, colabora con organizaciones de I+D de todo el mundo para ofrecer conocimientos científicos aprovechables que les ayuden a planificar, innovar, proteger sus innovaciones y predecir cómo evolucionarán los nuevos mercados y oportunidades. Los investigadores científicos, profesionales de las patentes y líderes empresariales de todo el mundo de sectores comerciales, académicos y gubernamentales dependen de nuestras soluciones y servicios para realizar recomendaciones sobre descubrimientos y estrategias. Aproveche nuestro contenido incomparable, tecnología especializada y conocimientos humanos sin igual para personalizar soluciones que darán a su organización ventaja informativa. Con más de 110 años de experiencia, nadie sabe más sobre información científica que CAS. Para obtener más información, visite www.cas.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2596544-1&h=551478567&u=...].

Contacto de Medios para CAS: Tina Tomeo 614-447-3600 cas-pr@cas.org[mailto:cas-pr@cas.org]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/691740/CAS_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2596544-1&h=608122790&u=...]

Sitio Web: http://www.cas.org//