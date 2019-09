Central Park Tower se convierte en el edificio de viviendas más alto del mundo (1)

La nueva incorporación al barrio de los millonarios de Manhattan alcanza aproximadamente 472 metros de altura.

NUEVA YORK, 17 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Extell Development Company, una inmobiliaria de pleno servicio para propiedades residenciales, comerciales y hotelería, ha anunciado hoy que Central Park Tower ha alcanzado aproximadamente los 472 metros de altura, lo que le convierte en el edificio de viviendas más alto del mundo. Central Tower, que se ubica en West 57th Street, en la zona conocida como "barrio de los millonarios", es el rascacielos definitivo de Nueva York, con vistas ilimitadas, una arquitectura exquisita, diseño agraciado y un nivel de servicio sin precedentes.

https://mma.prnewswire.com/media/996531/Park_Hero.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/996531/Park_Hero.jpg]

"Central Park Tower es la culminación de la construcción en Nueva York y en todo el mundo", comentó Gary Barnett, fundador y presidente de Extell Development Company. "No podríamos ofrecer este nivel de diseño, calidad y servicio sin la contribución de los arquitectos, ingenieros y diseñadores más talentosos del mundo".

Extell lideró el desarrollo del barrio de los millonarios de Manhattan con One57, el primer condominio de gran altura en la calle West 57th Street. Extell solidifica su posición como la principal inmobiliaria de la zona al terminar la punta de Central Park Tower.

La torre la ha diseñado la empresa de arquitectura Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), una empresa comprometida con el diseño de arquitectura notable de alto rendimiento y más eficiente en el plano energético. La bonita fachada de Central Park Tower combina elementos de vidrio, acero inoxidable con acabado satinado, y detalles verticales y horizontales luminosos que acentúan la relación de la textura y la luz. A unos 91 metros de la calle, la torre se retuerce hacia el este, de modo que las residencias orientadas el norte tienen vistas de Central Park.

Los grandiosos interiores residenciales los ha diseñado Rotter Studio, cuyos proyectos incluyen el hotel St. Regis en Aspen y el hotel Loews Regency en Nueva York. El característico nivel de detalle de Rotter Studio y sus acabados personalizados por Central Park Tower crean un entorno muy sofisticado. Las 179 residencias de lujo con dos hasta ocho habitaciones empiezan en el piso 32 del edificio, y tienen un tamaño de entre 133 metros cuadrados y 1626 metros cuadrados.

Central Park Club se ubica en la torre residencial más alta nunca construida y será uno de los clubes privados más exclusivos del mundo. El Club ofrecerá aproximadamente 4645 metros cuadrados de instalaciones de lujo comisariadas repartidas en tres pisos. Cada ubicación ofrecerá una experiencia única complementada por un servicio de cinco estrellas.

En la base de Central Park Tower se encontrará la primera tienda comercial de gama completa de Nordstrom. Esta tienda de siete pisos y 27871 metros cuadrados representa la mayor declaración de la compañía para su marca y es la culminación de 25 años en busca del lugar perfecto para abrir una tienda distintiva en Nueva York. Se trata de la mayor inversión de Nordstrom en un proyecto en sus más de 100 años de historia. La tienda abrirá al público el 24 de octubre de 2019.

Extell desarrolla Central Park Tower en conjunto con SMI USA (SMI), la filial estadounidense de Shanghai Municipal Investment, una compañía líder de inversión en infraestructura responsable de la prestigiosa Torre de Shanghái, el segundo edificio más alto del mundo. Lendlease, una de las mayores compañías del mundo de propiedad, infraestructura, desarrollo y construcción, ha ejercido de gerente de construcción de Central Park Tower.

Se han programado las primeras clausuras para 2020. El precio para la disponibilidad actual de Central Park Tower empieza en 6,9 millones de dólares estadounidenses. Para más información o para concertar una visita privada en la galería de ventas llame al 212-957-5557 o visite www.centralparktower.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2582576-1&h=3293581448&u...].

Acerca de Extell Extell Development Company es una inmobiliaria aclamada a nivel nacional que construye propiedades residenciales, comerciales, venta minorista, hostelería y de uso mixto, que trabaja principalmente en Manhattan. Extell, en colaboración con arquitectos y diseñadores de categoría mundial, crea propiedades que se diferencian por un diseño sofisticado, plano de plantas refinados e instalaciones de primera.

Sus proyectos actuales incluyen el mayor condominio en Bajo Manhattan, One Manhattan Square, en el borde del puerto de Nueva York, que ofrece unas vistas imponentes del agua y de la ciudad y más de 9290 metros cuadrados de instalaciones; Brooklyn Point, el edificio más alto de Brooklyn; the Kent en 200 East 95th Street, un edificio inspirado en el modernismo con interiores que reflejan la elegancia clásica de Upper East Side; 1010 Park, una colección personalizada de condominios dúplex de lujo en 11 pisos; y 70 Charlton, el primer edificio residencial de lujo de Hudson Square, un enclave de SoHo del Oeste. Extell también ha restaurado y mejorado varios edificios clásicos en barrios emblemáticos, incluido el antiguo hotel Stanhope en el 995 de la Quinta Avenida y The Belnord, un edificio emblemático de Upper West Side. Para más información acerca de Extell, visite la página web de la compañía en www.extell.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2582576-1&h=3529761284&u...]

Acerca de Adrian Smith + Gordon Gill Architecture Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) es una empresa comprometida con el diseño de arquitectura notable de alto rendimiento y más eficiente en el plano energético. AS+GG aborda todos los proyectos con la idea que la arquitectura es capaz de influir en la vida cívica. La empresa aspira a crear diseños que ayuden a la sociedad, fomenten la tecnología moderna, defiendan el medio ambiente e inspiren a la gente a mejorar nuestro mundo. Además de varios proyectos culturales y de uso mixto en Estados Unidos, AS+GG está diseñando proyectos para Arabia Saudí, Dubái, China, India y Canadá. La empresa fue fundada en 2006 por los socios Adrian Smith, Gordon Gill y Robert Forest. Para más información, visite smithgill.com.

Acerca de SMI SMI USA, es la filial de EE.UU. de Shanghai Municipal Investment (también conocida como Shanghai Chengtou), una empresa de inversión y gestión inmobiliaria con sede en Nueva York. SMI USA se enorgullece de su integridad, profesionalismo y activos de primera clase. SMI desarrolla proyectos a la perfección desde su concepción hasta su resolución.

SMI USA es la filial de EE.UU. de una empresa matriz con gran influencia y la mayor empresa estatal de Shanghái. SMI tiene en estos momentos dos filiales que cotizan en bolsa y 11 afiliados y filiales privadas. La compañía prospera junto con agendas de planificación de infraestructura, inversiones, construcciones y operativa de Shanghái.

https://mma.prnewswire.com/media/996530/Crown.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/996530/Crown.jpg]

