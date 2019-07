8 de julio de 2019

CloudiFacturing lanza su segunda convocatoria abierta destinada a PYMES y startups de manufactura para recibir hasta 100

BARCELONA, España, 8 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- CloudiFacturing es un proyecto que hace parte de la iniciativa Fábricas del Futuro (Factories of the Future) en el marco del programa de I4MS (Innovation for Manufacturing Small and Medium Enterprises) y con el apoyo del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizon 2020. Lanza su segunda convocatoria abierta para la aplicación de experimentos en el área de Ingeniería de Producción para la fabricación digital predictiva.

Con esta segunda convocatoria se buscan casos de uso innovadores en el sector que posean un claro impacto industrial en función de los beneficios que se esperan de la explotación de los servicios de ingeniería computacional y producción y los flujos de trabajo impulsados por la tecnología CloudiFacturing. Las PYMES o empresas de manufactura (usuarios finales) interesadas en la aplicación de experimentos que involucren esta tecnología pueden presentar sus solicitudes desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2019.

Para aplicar, se deberán presentar experimentos que simulen procesos de manufactura o elementos de los mismos, así como la optimización en procesos de fabricación. Los casos prácticos tendrán que ser orientados al usuario final (e.g. industrias de manufactura - particularmente pequeñas y medianas empresas). Se espera que los casos prácticos propuestos involucren a pequeños consorcios, los usuarios finales de industrias manufactureras, proveedores de software independientes, consultores de Ingeniería, organizaciones de investigación, proveedores de HPC (High Performance Computing) y Centros de Innovación Digital (DIH en inglés).

Se espera que el financiamiento promedio para cada experimento sea de 100 mil euros con un máximo de 60 mil euros para socios individuales. Más información será publicada en la página web de CloudiFacturing.

I4MS

I4MS [https://i4ms.eu/] (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) es una iniciativa europea que apoya a las pymes manufactureras en el uso de la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en sus operaciones de negocio. A través de I4MS, las pymes pueden solicitar apoyo tecnológico y financiero para realizar pequeños experimentos que les permitan probar las innovaciones digitales a través de convocatorias abiertas.

CloudiFacturing

CloudiFacturing comenzó en Octubre del 2017 como parte de la Acción Europea de Innovación en el marco de las Fábricas del Futuro (Factories of the Future) y con el apoyo del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. Su misión es la de optimizar los procesos de producción a través de la simulación en la nube o Cloud. Para obtener más información, visite www.cloudifacturing.eu [http://www.cloudifacturing.eu/]

