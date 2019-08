29 de agosto de 2019

La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2019 tendrá lugar el 29 de agosto en Shanghái

- La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2019 tendrá lugar el 29 de agosto en Shanghái con ponencias de brillantes personalidades mundiales en su primera jornada

SHANGHÁI, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC 2019), festival tecnológico anual que abrirá sus puertas del 29 al 31 de agosto en Shanghái, ha anunciado el programa de su primer día.

La ceremonia de inauguración, programada para la mañana, comenzará con una mesa redonda y discursos inaugurales de funcionarios del gobierno, académicos y empresarios líderes que compartirán sus ideas sobre el tema "La conectividad inteligente permite infinitas posibilidades". Los asistentes de la conferencia pueden esperar que los ponentes esclarezcan el estatus quo del sector y los posibles impactos de la inteligencia artificial.

Inmediatamente después de la ceremonia de inauguración tendrán lugar dos importantes foros que se centrarán en las tendencias tecnológicas, los escenarios de aplicación de la IA, los ecosistemas del sector y la educación y políticas relacionadas con la IA. Con vistas a integrar la tecnología de la IA a las actividades comerciales y esbozar los planes para la dirección y las tendencias del sector desde perspectivas multilaterales e internacionales, el foro sobre desarrollo industrial reunirá a representantes académicos y a empresarios líderes en diálogos de mesas redondas.

Habiendo acogido la tecnología de IA con los brazos abiertos, China continuará contribuyendo al desarrollo global de la IA con determinación, implementando los planes estratégicos de IA para potenciar y transformar la economía mundial.

Los oradores destacados de este año son:

-- Elon Musk, cofundador, consejero delegado y arquitecto de productos de Tesla -- Jürgen Schmidhuber, cofundador y científico principal de NNAISENSE -- Li Yong, director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNUDI) -- Tom Michell, decano de la Facultad de Informática de la CMU

Hasta la fecha se prevé que asistan más de 300 invitados de renombre al evento, entre ellos:

-- Anderson Chen, consejero delegado de DeepBlue Technology -- Bill Huang, consejero delegado de Cloudminds -- Deyi Li, académico de la Academia China de Ingeniería y la Academia Internacional de Ciencias de Europa y Asia -- Harry Shum, vicepresidente ejecutivo del Grupo de Inteligencia Artificial e Investigación de Microsoft -- Jeannette M. Wing, profesora de Informática de la Universidad de Columbia -- Jeffrey Welser, presidente de IBM Research -- Jei Chen, presidente de la Universidad de Tongji -- Jessica Tan, consejera delegada del Grupo Ping An Group -- John Hoffman, consejero delegado de GSMA Ltd -- Kai-Fu Lee, consejero delegado de Sinovation Ventures -- Leo Zhu, consejero delegado de YITU Technology -- Liming Chen, presidente de IBM, Gran China -- Marek Michalewicz, investigador principal de CSIRO en Australia -- Mark Papermaster, vicepresidente ejecutivo de AMD -- Michael Wooldridge, director del Departamento de Informática de la Universidad de Oxford -- Neil Shen, socio fundador y director de Sequoia Capital China -- Qi Yin, consejero delegado de MEGVII -- Qiang Yang, profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong -- Qingfeng Liu, presidente de iFLYTEK Co., Ltd. -- Raj Reddy, profesor de la Universidad Carnegie Mellon -- Robin Li, cofundador , presidente y consejero delegado de Baidu -- Sam Li, vicepresidente sénior internacional de SAP China -- Songchun Zhu, presidente de DMAI y profesor de la UCLA -- Swami Sivasubramanian, vicepresidente de Amazon Web Services (AWS) -- Tao Wang, presidente de ICT Strategy & Marketing -- Tianshi Chen, consejero delegado de Cambricon -- Tony Cai, vicedecano de la escuela Wharton, Daniel H. Silberberg -- Wayne Luk, presidente del Comité Profesional de la Alianza de Innovación en el Sector de la Inteligencia Artificial de China -- Wei Cheng, consejero delegado de Didi Chuxing -- Xi Zhou, fundador de CloudWalk -- Xiao'ou Tang, profesor de la Universidad China de Hong Kong -- Yutaka Saito, vicepresidente ejecutivo sénior de la División de Promoción de FIELD -- Zhihua Zhou, director del Departamento de Informática de la Universidad de Nanjing

CONTACTO: CONTACTO: Wang Wenhao, +86-173-0171-6826, 232639905@qq.com