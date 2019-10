El consejo lidera el camino hacia un vuelo sostenible

- El lanzamiento del programa revolucionario de SkyNRG allana el camino hacia una aviación sostenible, con una reducción de un 85% en las emisiones como resultado del combustible de aviación sostenible

ÁMSTERDAM, 3 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy se va a dar un paso importante para conseguir el vuelo sostenible. La compañía holandesa SkyNRG, líder mundial dentro del sector del combustible de aviación sostenible, ha lanzado oficialmente su revolucionario programa Board Now junto a sus miembros de lanzamiento. Al comprometerse ellos mismos con Board Now, las compañías reducen sus propias emisiones de viajes comerciales aéreos, y al mismo tiempo contribuyen con el desarrollo de una nueva instalación de producción para el combustible de aviación sostenible. Board Now es el primer programa del mundo que permite a las compañías contribuir de forma directa con el desarrollo de esta industria, allanando el camino de forma activa para la transición de energía dentro del sector de la aviación. Varias organizaciones de prestigio, como PwC y Skyscanner, ya han firmado su suscripción al programa.

Las organizaciones que se han unido a Board Now se han comprometido con ellas mismas para un periodo de 5 años en relación a la compra de combustible de aviación sostenible (SAF). Con este compromiso, no solo reducen sus propias emisiones de CO(2) de viajes aéreos comerciales, sino que también contribuyen al desarrollo de una nueva instalación de producción. Su inversión se utilizará por medio de SkyNRG para cubrir la diferencia de precios entre el combustible de aviación sostenible y el combustible de reactor convencional. La coalición que participa en el programa Board Now asegura una compra sustancial de SAF que la producirá la primera planta dedicada de Europa para la producción de combustible de aviación sostenible en Delfzijl (DSL-01).

Esta planta contará con una producción anual de 100.000 toneladas de combustible de aviación sostenible. Esto equivale a una reducción de CO(2) de más de 270.000 toneladas al año para la industria de la aviación. El combustible de aviación sostenible puede proporcionar una reducción de CO(2) de al menos un 85%, en comparación con el combustible convencional de reactores.

"Con el apoyo de las organizaciones prestigiosas que participan en Board Now, haciendo una elección de los viajeros de negocios sostenibles y la inversión en SAF, hemos logrado acelerar la transición de la energía en el campo de la aviación", declaró Theye Veen, director administrativo de SkyNRG. "Estamos impacientes por inspirar a otras organizaciones internacionales además de seguir las huellas de nuestros miembros y socios de lanzamiento".

Los combustibles sostenibles cumplen con los estándares de sostenibilidad más elevados

El consejo de sostenibilidad independiente de SkyNRG asesora sobre si el combustible cumple con los estándares de sostenibilidad más elevados. El consejo incluye a representantes de WWF International, la European Climate Foundation, la Solidaridad Network y la University of Groningen. Además, la sostenibilidad de la cadena y los productos relacionados se han asegurado por medio de la certificación de la Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), el estándar de certificación más elevado posible para combustibles sostenibles.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1005021/SkyNRG_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1005021/SkyNRG_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Si desea más información contacte con MartinStruiker Boudier, responsable de marketing y comunicaciones de SkyNRG através de: teléfono: +31 (0)20470 70 20 o +31 (0) 6 23 33 15 06, e-mail:martin@skynrg.com