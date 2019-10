3 de octubre de 2019

4.ª Cumbre sobre Comercio Minorista Sostenible de CGF

- Deforestación, plásticos, residuos alimentarios, trabajo forzado y salud ocupan la agenda en la 4.ª Cumbre sobre Comercio Minorista Sostenible de CGF

The Consumer Goods Forum se prepara para otro encuentro de expertos clave para abordar los mayores retos de la industria actual e inspirar un cambio positivo

La edición de Berlín destaca la necesidad de una mayor colaboración entre la industria, el gobierno y la sociedad civil.

PARIS, 3 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El programa para la 4.ª Cumbre de Comercio Minorista Sostenible (SRS, por sus siglas en inglés) acaba de cerrarse. Previsto para el 24 y el 25 d octubre de 2019 en Berlín, Alemania, el evento mostrará cómo la industria de los bienes de consumo sigue centrada en encontrar soluciones colaborativas para los retos de sostenibilidad y salud principales de hoy.

Organizada por The Consumer Goods Forum (CGF), la SRS busca ofrecer ejemplos concretos de cómo la industria de los productos de consumo puede trabajar con otras partes interesadas para acelerar el cambio e implementar acciones positivas para beneficiar a empresas, personas y al planeta. Este año, bajo el tema "Sorting Fact from Fiction and Addressing the Hard Truths" (Separando la realidad de la ficción y abordando las verdades duras), más de 250 líderes de sostenibilidad y salud asistirán para beneficiarse de las mejores prácticas, discusiones orientadas a soluciones y oportunidades de hacer contactos.

En el Hilton Hotel de Berlín, la edición de 2019 promete poner un mayor énfasis en la colaboración, innovación, transparencia e impulso de un cambio positivo, con un programa atractivo suprimiendo el ruido y dinamizando las empresas emergentes revolucionarias y estudios de caso concretos en primer plano. Los temas de la SRS de este año darán a los participantes la oportunidad de aprender sobre la agenda de deforestación post-2020, inspirando vidas más saludables, si se está haciendo lo suficiente para crear concienciación sobre el trabajo forzado y disipando los mitos en torno a los residuos alimentarios y plásticos.

Tras el éxito en Lisboa el año pasado, el presentador de Asuntos de Medioambiente, Ciencia y Entorno Rural de la BBC, Tom Heap, volverá a moderar la SRS de este año para profundizar en las crudas verdaderas mientras los ponentes toman escena. Intensificado el reto de indagar en las principales cuestiones de la industria actual, el evento contará con ponentes como:

-- Olaf Koch, presidente de la junta directiva, METRO AG -- Cristianne Close, director de Markets Practice, WWF -- Christine Montenegro McGrath, vicepresidenta y directora de Impacto Global, Sostenibilidad y Bienestar, Mondelez International -- Nilani Sritharan, nutricionista de la Compañía, Sainsbury's Supermarkets -- Etelle Higonnet, Mighty Earth -- Marcus Osborne, vicepresidente de Health Transformation, Walmart -- Mette Lykke, consejera delegada, Too Good To Go -- Dr. Lawrence Haddad, director ejecutivo, GAIN -- Isabelle Grosmaitre, Health & Alimentation-Catalyst, Danone -- Sander Defruyt, director de New Plastics Economy, Ellen MacArthur Foundation -- Dr. Gunhild Stordalen, fundador y presidente ejecutivo, EAT -- Justine Currell, directora ejecutiva, Unseen UK

La edición de Berlín de la SRS contará con el mayor número de ponentes femeninas de la historia en un evento de CGF.

Peter Freedman, director gerente de CGF, dijo: "La colaboración es el núcleo de todo lo que hace CGF. Tenemos el liderazgo del consejero delegado, pero necesitamos seguir buscando nuevas maneras de implicarnos y colaborar con gobiernos, ONG y otras partes interesadas si queremos hacer realidad un cambio positivo a escala. La Cumbre de Comercio Minorista Sostenible pone en común a estas partes interesadas para bucear en las cuestiones que más preocupan hoy a la gente. Estamos deseosos de dar la bienvenida a los miembros y no miembros de CGF durante dos días de pensamiento crítico, aprendizaje e intercambio. Sabemos que la inacción y las excusas ya no van a detenerlo. Las soluciones necesitan aplicarse y las empresas y gobiernos ofrecer esas soluciones. Debemos trabajar juntos y la SRS explora la mejor manera de conseguirlo".

Acerca de The Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum ("CGF [https://www.theconsumergoodsforum.com/]") es una red industrial internacional con espíritu paritario impulsada por sus miembros para alentar la adopción internacional de prácticas y normas en pro de la industria de bienes de consumo en todo el mundo. Reúne a consejeros delegados y gerentes senior de unos 400 minoristas, fabricantes, proveedores de servicios y otros ramos en 70 países, y refleja la diversidad de la industria en términos de geografía, tamaño, tipo de producto y formato. Las empresas miembros suman ventas que alcanzan los 3.500 billones de euros y dan empleo directo a casi 10 millones de personas, además de 90 millones de empleos indirectos calculados a lo largo de la cadena de valor. Está dirigido por medio del consejo de dirección, formado por más de 50 consejeros delegados fabricantes y minoristas. Si quiere más información visite la página web: www.theconsumergoodsforum.com [http://www.theconsumergoodsforum.com/].

