25 de agosto de 2019

CUPRA y el FC Barcelona unen sus fuerzas en una alianza global

Una alianza que impulsará la estrategia de globalización de la marca

MARTORELL, España, 25 de agosto de 2019 /PRNewswire/ --

-- CUPRA y el FC Barcelona anuncian un innovador acuerdo de colaboración para las próximas cinco temporadas -- A través de este acuerdo, CUPRA se convierte en el socio global de automoción y movilidad del Barça -- Ambas organizaciones van a colaborar en el desarrollo de proyectos de movilidad y a promover la innovación en el Camp Nou

CUPRA anuncia una alianza global con el FC Barcelona para convertirse en su socio exclusivo de automoción y movilidad. La nueva marca de SEAT se une así al club de fútbol de su ciudad natal, en una alianza para las cinco próximas temporadas.

Se trata de un acuerdo que trasciende las colaboraciones tradicionales, basado en tres pilares estratégicos. En primer lugar, los dos socios son de Barcelona y comparten la visión de impulsar la imagen de la ciudad en todo el mundo. En segundo lugar, ambos aliados promueven la innovación y el talento joven. Por último, se trata de dos marcas que comparten valores como la pasión, la ambición y la vocación global.

De esta manera, la alianza entre CUPRA y el FC Barcelona servirá para crear experiencias únicas para su comunidad global de fans, además de desarrollar proyectos de movilidad urbana en el entorno del estadio del Camp Nou.

Luca de Meo, presidente de SEAT y del Consejo de Administración de CUPRA, y Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, se han reunido hoy en el Camp Nou, antes del primer partido de la Liga 2019-2020 que el Barça ha disputado en casa. "Esta innovadora alianza con uno de los clubes de fútbol más relevantes del mundo demuestra nuestra apuesta en firme por la marca CUPRA, así como nuestro compromiso con el futuro de la movilidad en Barcelona. Esta colaboración con una entidad universal como es el FC Barcelona, que cuenta con más de 340 millones de seguidores, nos permitirá además fortalecer nuestra estrategia de globalización", afirma de Meo.

Por su parte, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, declara: "Celebramos la incorporación de CUPRA como nuevo socio de automoción y movilidad del FC Barcelona. Iniciamos un nuevo camino juntos, basado en valores compartidos como la exigencia, la pasión, la ambición y el trabajo en equipo. Una alianza innovadora que nos permitirá ofrecer experiencias únicas para nuestros seguidores en todo el mundo ya través de la cual, además, tendremos la oportunidad de colaborar en el desarrollo de nuevas soluciones que contribuyen a una mejora de la movilidad urbana".

Un acuerdo especial

Además de ser su Official Automotive and Mobility Partner de forma exclusiva, CUPRA se convertirá en uno de los Global Official Partners del FC Barcelona. Las dos marcas comparten el mismo ADN, ya que tienen una visión contemporánea basada en un estilo único y en el alto rendimiento.

El acuerdo incluye una sala VIP de CUPRA en el Camp Nou para todos los encuentros que el FC Barcelona dispute en casa, y se dará visibilidad a la marca en las instalaciones del estadio. Además, CUPRA tiene previsto instalar un espacio temporal dedicado a la marca en el exterior del estadio para los seguidores del Barça.

La misma visión de futuro

Por otro lado, con el fin de fomentar la innovación en el sector de la movilidad, SEAT, CUPRA y el FC Barcelona desarrollarán de forma conjunta soluciones de micromovilidad y electromovilidad en el entorno del Camp Nou. Las instalaciones del estadio servirán como laboratorio de pruebas de proyectos de movilidad urbana en Barcelona.

Próximamente se desvelará más información sobre los proyectos conjuntos de SEAT, CUPRA y el FC Barcelona.

CUPRA es una marca exclusiva para personas únicas, diseñada para seducir a los clientes que buscan toda la singularidad, sofisticación y prestaciones. En su primer año de vida, las ventas de CUPRA crecieron un 40% en 2018 respecto al año pasado, con un total de 14.400 unidades. Además del lanzamiento de nuevos modelos, la marca CUPRA va a mantener vivo el espíritu deportivo y de competición, participando en las TCR Series. El mundo CUPRA está vivo y listo para conquistar a un nuevo grupo de entusiastas en cerca de 280 corners y tiendas especializadas en todo el mundo.

Acerca del FC Barcelona

El FC Barcelona, fundado hace casi más de 120 años, en 1899, es único en muchos sentidos. El club, propiedad de sus más de 145 000 miembros, puede presumir de ser el equipo que más victorias ha cosechado en Europa durante los últimos años. Desde la temporada 2004/05, el club ha ganado cuatro de sus cinco títulos de Liga de Campeones y nueve de sus 26 títulos de liga nacional. Gracias a su personalidad especial, el "Barça" es "más que un club". El equipo, famoso por confiar en su cantera de talentos, cuenta con un estilo de juego distintivo que proyectan por todo el mundo los mejores jugadores y entrenadores de su tiempo.

A todo ello se suma el deseo de convertirse en la institución deportiva global más querida y admirada del planeta. Para lograr esta meta, se basa en sus principios básicos de humildad, esfuerzo, ambición, respeto y trabajo en equipo, aunque también es famoso por su compromiso social, que canaliza a través de la Fundación FC Barcelona y el trabajo que esta realiza educando a los niños en los valores positivos del deporte. El crecimiento imparable que ha experimentado el FC Barcelona durante los últimos años se traduce en más de 315 millones de fans en todo el mundo y en una posición líder en las redes sociales.

