27 de septiembre de 2019

Diageo: El mundo ya tiene una nueva bartender número uno

- El mundo ya tiene una nueva bartender número uno: Bannie Kang, de Singapur, gana la final del Diageo World Class Bartender del Año 2019

GLASGOW, Escocia, 27 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Bannie Kang de Singapur ha sido nombrada mejor bartender del mundo en 2019 en la mayor competición de cócteles del planeta: Diageo World Class Bartender del Año.

https://mma.prnewswire.com/media/1002258/Bannie_Kang_Diageo.... [https://mma.prnewswire.com/media/1002258/Bannie_Kang_Diageo.... ]

Miles de fantásticos bartenders de los seis continentes elaboraron innumerables cócteles antes de ser filtrados por una serie de rondas nacionales hasta llegar a un grupo de élite de los 53 mejores bartenders del mundo. Fueron invitados a participar en una serie de retos durante cuatro días en los Países Bajos y Escocia, antes de que Bannie fuera coronada como la mejor del mundo en un exclusivo evento en el famoso West End de Glasgow.

Simon Earley, director de Diageo World Class, dijo: "La competición de este año ha sido una de las más competitivas de la historia. La destreza y talento de los bartenders participantes en todos los retos era impresionante. Bannie Kang es una merecida ganadora y su técnica, temperamento y artesanía realmente destacaron durante los cuatro días".

En la destilería Ketel One de Schiedam, Países Bajos, los finalistas tuvieron que crear cócteles que tuvieran un impacto medioambiental positivo y un sentido de comunidad en su núcleo. Después fueron llevados para Escocia, para la destilería Talisker en la ventosa Isla de Skye, donde se les presentó una "caja misteriosa" de ingredientes y herramientas de bar y fueron retados a crear una obra maestra Talisker.

La última parada fue Glasgow y el eje de la experiencia cultural de bebidas durante cuatro días. En el transformado espacio para eventos SWG3 de la ciudad, los finalistas tuvieron que crear cócteles que respetasen, mejorasen y complementasen el reconocido malta único The Singleton; diseñar un grupo de cócteles formado por tres pequeñas bebidas que explorase el fresco corazón cítrico de Tanqueray No. Ten; sobresalir en el reto Johnnie Walker 'highball in a can'; y pasar por una ronda de velocidad final donde fueron evaluados por leyendas de la industria sobre la calidad de su elaboración de cócteles bajo una gran presión de tiempo.

Simon Earley añadió: "A primera vista, Diageo World Class Bartender del Año se trata de invitar a los mejores bantenders del planeta a participar en una enorme competición utilizando los mejores licores disponibles. Pero también se trata de reunir a todos estos talentos trabajando y aprendiendo juntos, para que puedan inspirarse entre sí y generar ideas que elevarán la cultura de la bebida a escala global, para el beneficio de todos".

La mejor del mundo de este año, Bannie Kang, fue elegida por un panel de jueces formado por antiguos ganadores, mezcladores reconocidos, críticos de bebidas y periodistas. Pasará los próximos 12 meses como embajadora global de las marcas Reserve de Diageo, viajando por el mundo y juzgando otras competiciones nacionales World Class; inspirando a candidates para 2020 y coronando a campeones regionales; completando cambios de invitados en los mejores bares del mundo; y desempeñando un cargo en la alianza global de Diageo con IMG's Taste Festivals.

Bannie Kang dijo: "Ha sido una experiencia increíble. Ha habido mucha diversión y se ha trabajado duro, un verdadero torbellino. Me gustaría felicitar a todos los finalistas, se han creado tantas bebidas increíbles esta semana que podríamos haber sido cualquiera de nosotros el ganador. He aprendido mucho y he hecho amigos para siempre. Ha sido un privilegio pasar estos últimos cinco días con todos ellos, trabajando con estas increíbles marcas de licor, en la mejor competición de bartender del mundo. Ganar ha sido la guinda del pastel".

Desde su lanzamiento en 2009, Diageo World Class ha desempeñado un importante papel en la transformación de la cultura de cóctel fino en todo el mundo. Más de 300.000 bartenders de todo el mundo han sido apoyados, formados e inspirados por World Class desde su creación y Bannie Kang es la undécima bartender de élite en entrar en el Salón de la Fama.

En la final, también se reveló que la duodécima edición anual de Diageo World Class Bartender del Año tendrá lugar en Sydney. Andrew Oughton, director de Marketing e Innovación de Diageo Australia, dijo: "Estamos entusiasmados de acoger la mayor y mejor competición de bartenders del mundo en Sydney para 2020. Una vibrante escena de alimentos y bebidas está en el corazón de la cultura de cualquier gran ciudad y no podemos esperar a mostrar la nuestra el próximo septiembre. Tengan los pasaportes listos y empiecen a practicar porque los bartenders de Australia van a demostrar por qué hemos producido dos ganadores del World Class en los 11 años de historia de la competición, liderando con creatividad, estilo y talento. Será una celebración brillante de la hospitalidad australiana y nuestra diversa e innovadora cultura en bebida. ¡Estoy impaciente por que comience!".

Visite www.theworldclassclub.com [http://www.theworldclassclub.com/] y siga a @WorldClass para más información sobre las últimas bebidas, tendencias, recetas de cócteles y opiniones de la industria.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1002258/Bannie_Kang_Diageo.... [https://mma.prnewswire.com/media/1002258/Bannie_Kang_Diageo....]Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1002259/Bannie_Kang.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1002259/Bannie_Kang.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1002259/Bannie_Kang.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1002259/Bannie_Kang.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Para más información sobre World Class y lacompetición World Class Bartender of the Year, contacte con: Global PressOffice (UK), Smarts Communicate, E: worldclass@smartscommunicate.com, T:+44 (0) 2890 395 500