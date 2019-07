26 de julio de 2019

El Empire State Building inicia una nueva experiencia en el observatorio del segundo piso (1)

Las exposiciones inmersivas abren las puertas al público el 29 de julio

NUEVA YORK, 26 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) ha anunciado hoy la segunda fase de su experiencia totalmente reimaginada en los observatorios. Abierto al público el 29 de julio de 2019, el proyecto de 165 millones de dólares presenta el único museo de Nueva York que está abierto los siete días de la semana de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ubicado en el segundo piso de este edificio icónico en todo el mundo, las galerías de 930 metros cuadrados invitan a los visitantes a viajar desde la construcción del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Las nuevas galerías, que fueron nombradas el lugar más instagrameable de Estados Unidos en un estudio realizado por Sony Mobile, presentan exposiciones inmersivas e interactivas que cumplen los deseos de los viajeros de hoy en día de compartir experiencias auténticas, al tiempo que disfrutan de unas vistas únicas desde el observatorio del 86.º piso.

Con el diseñador de experiencias Thinc dirigiendo el proyecto y la colaboración de miembros de IDEO, Squint Opera, Beneville Studios, Diversified., Intersection, Kubik Maltbie, Otis Elevator Company y Tenguerian Model, la fase dos del proyecto, sigue a la primera: una nueva entrada al observatorio desde el n.º 20 de West 34(th) Street que se finalizó en agosto de 2018.

Las galerías a través de las que los visitantes viajan para experimentar las famosas vistas del ESB desde el centro de Nueva York incluyen:

-- El terreno en los años 20: una imagen panorámica en blanco y negro muestra la ubicación del hotel Waldorf-Astoria original cuando comenzaba la construcción del Empire State Building. A partir de la topografía del edificio, los visitantes pueden ver cómo las calles de Nueva York de finales de los años 20 cobran vida a todo color. -- Construcción: inspirados por la fotografía de Lewis Hine, los visitantes viajarán en el tiempo mientras los remaches calientes y las vigas de acero vuelan sobre ellos y los ruidos de Nueva York cobran vida con un sonido envolvente. Los visitantes también pueden interactuar con esculturas de yeso especialmente comisionadas de obreros que trabajan y se toman un descanso para comer. -- Día de la inauguración: la emoción del día de la inauguración se palpa en el ambiente gracias a un vendedor de periódicos que anuncia la inauguración del Empire State Building mientras vende periódicos en las calles de la Nueva York de los años 30. -- Maravilla moderna: la exposición Maravilla moderna describe las medidas específicas que se han tomado para hacer del Empire State Building un líder mundial en sostenibilidad y un ejemplo de eficiencia energética. -- Ascensores Otis: Otis proporcionó la tecnología innovadora que hizo posible la altura del ESB. En una exposición dedicada a la marca, Otis no solo muestra cómo funcionaban los ascensores originales, sino que también enseña a los visitantes las últimas tecnologías instaladas en los ascensores más modernos, que transportan a más de 10 millones de inquilinos y visitantes del observatorio cada año. Los visitantes también podrán caminar a través de una simulación de un hueco real del ascensor y sentirán de cerca la energía que crea el movimiento de los coches. -- Un campus urbano: muy pocos visitantes del Empire State Building son conscientes de lo que sucede en los casi 100 pisos que no ven. Campus urbano ofrece una visión de algunos de los principales espacios para inquilinos, servicios y vistas ocultas del edificio, tal y como lo experimentan los que trabajan allí. La exposición destaca algunos de estos negocios contemporáneos de la era de Internet, visibles a través de mirillas que ofrecen a los visitantes una visión interna de cómo son estas oficinas de alta tecnología. -- El edificio más famoso del mundo: con una banda sonora original comisionada para esta exposición, más de setenta pantallas muestran lo más destacado del papel protagonista del ESB en la cultura pop de todas las décadas desde los años 30. Los visitantes de todo el mundo reconocerán los cientos de películas, programas de televisión, anuncios, dibujos animados, cómics y videojuegos en los que ha aparecido el edificio más famoso del mundo. -- King Kong: los visitantes entran en una oficina de los años 30 cuyas paredes atraviesan los dedos del famoso simio gigante que se cuelga del edificio y esquiva los antiguos aviones de combate. Los que tengan el valor suficiente, podrán incluso meterse en las manos de King Kong, pero, ¡cuidado!, podrán sentir la fuerza de este temible simio en primera persona. -- Personas famosas: el Empire State Building es un destino muy popular para personas famosas y talentos de todo el mundo. Muchos rostros conocidos de todos los rincones del planeta visitan el famosísimo observatorio del 86.º piso. Esta exposición destaca a algunos de los visitantes más famosos (atletas, músicos, actores...) con su fotografía y objetos de recuerdo firmados que adornan las paredes para que los visitantes puedan admirarlos mientras se dirigen a los ascensores que los llevarán a su próxima parada: la exposición NYC: Above & Beyond, en el 80.º piso.

"Aunque las vistas desde el observatorio del 86.º piso son mundialmente conocidas, el Empire State Building goza de una rica historia llena de emocionantes eventos y proyectos innovadores que ahora podemos compartir a través de nuestras nuevas exposiciones del segundo piso", declaró Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado de Empire State Realty Trust. "Empezamos en agosto de 2018, con la reubicación de la entrada del observatorio a 34(th) Street, y ahora nuestras nuevas galerías del segundo piso ofrecen a los visitantes la oportunidad de aprender y sumirse en la autenticidad icónica que solo puede ofrecer el Empire State Building, único no solo en Nueva York, sino en el mundo entero. Con la experiencia de nuestros socios de diseño, estas nuevas galerías atraerán a los visitantes de una forma sin precedentes".

El equipo multidisciplinario, formado por los mejores profesionales de los campos de las artes y la arquitectura, la tecnología y el sector del entretenimiento, y que concibió y comisarió el proyecto incluye las siguientes organizaciones:

-- Beneville Studios -- Corgan -- Diversified. -- IDEO -- Intersection -- JLL -- Kubik Maltbie -- Otis Elevator Company -- Skanska -- Squint / Opera -- Syska Hennessy Group -- Tenguerian Models -- The Lighting Practice -- Thinc Design -- Thornton Tomasetti

Siga conectado en las redes sociales a través de #ESBReimagined. Para planificar su visita y comprar entradas, visite www.empirestatebuilding.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2535172-1&h=2606514407&u...].

