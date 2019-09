12 de septiembre de 2019

El estudio REDUCE-FMR demuestra la mejora del sistema Carillon de Cardiac Dimensions para la IM y el deterioro de la IC

Acerca de Carillon Mitral Contour System(®

)El sistema Carillon System(® )constituye un método sencillo de reparación transcateteriana de la válvula mitral (RTVM) en el hemicardio derecho y está concebido para reconfigurar la estructura y el funcionamiento del aparato mitral desde el seno coronario. Sus mecanismos de anclaje distal y proximal, conectados por una cinta de configuración, se valen de las características anatómicas del sistema venoso del corazón para cinchar el aparato mitral sin poner en riesgo la válvula ni afectar a otras opciones de tratamiento que puedan administrarse en el futuro.(4,5) El sistema Carillon está pensado para tratar la causa primaria de la insuficiencia mitral funcional (IMF) en pacientes que presenten IM de grado 2+, 3+ y 4+ y constituye el primer y único producto con el que hasta ahora se haya demostrado una reducción el en volumen de reflujo y una remodelación favorable del ventrículo izquierdo en un ensayo clínico aleatorizado, comparado con una intervención simulada, de tratamiento percutáneo de la válvula.( 6,7,8)

El sistema Carillon lleva el marcado CE (0344) y se les ha implantado a más de 1000 pacientes de Europa, Australia, Turquía y Oriente Medio, y actualmente es objeto de estudio en un ensayo pivotal en los Estados Unidos. El sistema Carillon Mitral Contour System está limitado a fines de investigación en los Estados Unidos.

Acerca de Cardiac Dimensions, Inc.Cardiac Dimensions es líder en el desarrollo de tratamientos innovadores y mínimamente traumáticos de abordaje de la insuficiencia cardíaca y otros trastornos cardiovasculares relacionados. La empresa, de titularidad privada, está financiada por Aperture Venture Partners, Arboretum Ventures, Difference Capital, HostPlus, Life Sciences Partners, Lumira Ventures y M.H. Carnegie & Co. Cardiac Dimensions tiene su sede en Kirkland (Washington) y lleva a cabo su actividad en los Estados Unidos, Australia y Alemania. Para obtener más información, visite cardiacdimensions.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2577458-1&h=2508464350&u...].

