Éxito de la demanda de Celgard contra Targray por violación de su patente de separador de batería recubierto de cerámica

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 12 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), filial de Polypore International, LP, ha salido victoriosa de su litigio en California contra la empresa Targray International de Canadá (Targray) por vulneración de su patente de un separador de batería recubierto de cerámica (patente estadounidense n.º 6,432,586, en la actualidad patente estadounidense n.º RE47,520) y de la patente del separador de polipropileno de Celgard (patente estadounidense n.º 6,692,867). Celgard y Targray han resuelto todos los litigios pendientes entre las dos empresas relacionados con las vulneraciones cometidas por Targray.

Targray acordó dejar de vender, distribuir o importar todos los separadores de batería que presuntamente vulneraban los derechos de patente, como por ejemplo los fabricados por Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. («Senior»), Senior International (HK) Co., Limited, W-Scope Corporation y Gelon LIB Co., Limited. Targray acordó no fabricar, utilizar, ofertar la venta, vender, distribuir ni importar a nivel mundial ningún separador que esté amparado por patentes existentes de Celgard.

En el proceso, Targray no impugnó la vulneración ni la validez o aplicabilidad de las patentes de Celgard. A su vez, Targray aceptó no cuestionar la validez de las patentes de Celgard '586 (actualmente '520) y '867.

El desenlace satisfactorio del caso Talgray afianza aún más la integridad de la propiedad intelectual (PI) de Celgard con relación a los separadores recubiertos y no recubiertos para baterías de iones de litio.

Anteriormente, Celgard resolvió a su favor dos litigios contra MTI Corporation de California (MTI). El primero de ellos se refería a una demanda de patente en California sobre la misma patente '586 en la que se solicitaba a MTI compensación por vender separadores de batería recubiertos de cerámica fabricados en China por Foshan Jinhui Hi-Tech Optoelectronic Material Co., Ltd que vulneraban el derecho de patente. El segundo era una demanda por vulneración de marca comercial en Carolina del Norte en la que se solicitaba a MTI compensación por la venta separadores de baterías no autorizados y falsificados. MTI y otras empresas afines a ella acordaron dejar de vender todo tipo de separadores de baterías tanto recubiertos como no recubiertos.

Celgard seguirá tomando las medidas adecuadas para impedir la explotación desleal de su tecnología y su PI con el fin de proteger sus activos y a sus clientes.

Acerca deCelgard, LLC yPolypore International, LPCelgard es una empresa especializada en el desarrollo y fabricación mediante procedimiento seco de membranas microporosas con y sin recubrimiento que se emplean como separadores y constituyen un importante componente de las baterías de iones de litio. La tecnología de separador de batería de Celgard es importante para el rendimiento de las baterías de iones de litio de los vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético y para otras aplicaciones especializadas.

Celgard es una filial propiedad al cien por cien de Polypore International, LP, una empresa de Asahi Kasei Company.

Polypore es una empresa de ámbito mundial con instalaciones en nueve países que presta servicio en todos los continentes y está especializada en membranas microporosas de ingeniería avanzada que se utilizan en vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético, coches, camiones, autobuses y montacargas. Visite www.celgard.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2573812-1&h=2992024910&u...] ywww.polypore.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2573812-1&h=1760843205&u...].

