12 de septiembre de 2019

FunFair Technologies aprobada para recibir la primera licencia de proveedor basado en token en la Isla de Man

DOUGLAS, Isla de Man, 12 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- FunFair Holdings (IOM) LTD, - FunFair Technologies, la plataforma de casino B2B descentralizada líder del mercado, ha sido la primera en la industria en ser aprobada para una licencia de proveedor de token de nivel 1 de la Isla de Man.

La licencia apoyará el actual crecimiento y amplia experiencia empresarial de FunFair centrada en el juego regulado en el espacio de blockchain. Permitirá a FunFair operar dentro del marco de una jurisdicción de juego de nivel 1, asegurando el total cumplimiento con sus regulaciones y salvaguardando a los clientes de casino y usuarios finales de FunFair.

También sitúa a FunFair directamente frente a los licenciatarios de la Isla de Man como la plataforma de casino blockchain más legítima del mercado. Además, permitirá a FunFair traer a casa los enormes beneficios de la blockchain y la plataforma FunFair a las compañías de igaming mediante su oferta autorizada para marcas blancas y operadores.

Como parte del proceso de licencia, FunFair ha establecido - FunFair Holdings (IOM) Ltd - basado en la Isla de Man para trabajar estrechamente con los organismos reguladores y otras organizaciones autorizadas asentadas fuera del territorio.

Stefan Kovach, director comercial de FunFair Technologies, comentó: "Estamos increíblemente orgullosos y emocionados de haber sido aprobados para una licencia de una jurisdicción de juego de nivel 1. Esto no solo legitima el ecosistema de juego de blockchain de FunFair, sino que nos mantiene ahí como líder al frente de la tecnología regulada, descentralizada y el juego basado en token".

Lyle Wraxall, consejero delegado de Digital Isle of Man, comentó: "Digital Isle of Man está encantada de dar la bienvenida a la Isla of Man como el primer operador en obtener la licencia de proveedor de software basada en token en nuestra jurisdicción. La agencia trabaja continuamente para desarrollar los sectores digitales de la isla y lo que hace esta licencia tan emocionante para nosotros es que la vincula a dos de nuestros sectores clave: eGaming y Blockchain. Como incorporación a nuestro núcleo de participantes digitales, FunFair ofrecerá a los operadores de la Isla de Man la oportunidad de asumir nuevos productos como resultado de la licencia".

Acerca de FunFair Technologies

FunFair es el proveedor de plataformas de casino bockchain B2B líder que está revolucionando la industria del casino online. La oferta de FunFair se amplía a operadores y marcas blancas; con dos marcas en activo y otra en desarrollo. FunFair sigue centrada en su misión: ofrecer la última plataforma de casino blockchain, permitiendo a los consumidores experimentar los juegos de clase mundial que son más seguros, justos, eficientes y sencillos para los usuarios.

