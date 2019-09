27 de septiembre de 2019

Un grupo budista apoya las acciones juveniles para abordar el cambio climático

NUEVA YORK y TOKIO, 27 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Los jóvenes representantes de la red budista Soka Gakkai International (SGI) organizaron una serie de actos en Nueva York en la Semana del Clima.

El 21 de septiembre de 2019, dos representantes de la SGI acudieron, como parte de los 500 delegados presentes, a la Cumbre de la Juventud sobre el Clima de las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas. Koichi Kabasawa, de 27 años, líder de la División Estudiantil de Japón de Soka Gakkai, comentó: "Tuve el privilegio de formar parte de esta cumbre histórica. Ahora sé que los jóvenes tenemos el poder de generar un cambio. Debemos volver a casa, y emprender las acciones que podamos".

La SGI celebró un acto en el auditorio Salvation Army Auditorium el lunes 23 de septiembre, en el que presentaron los resultados de una encuesta realizada por los miembros estudiantes de la SGI en Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el cambio climático. Presentados por Koichi Kabasawa (Soka Gakkai Japan), Amelia Gonzalez (SGI-USA) y Scott Hartley (SGI-UK), los resultados mostraron diferencias entre los ODS en los que están más interesados los estudiantes de esos tres países.

Los resultados japoneses hicieron evidente una menor preocupación por el cambio climático, pero claras diferencias por sexos. En total, participaron 3560 jóvenes encuestados en Japón, 131 en EE. UU., y 109 en el Reino Unido. Puede ver los resultados de la encuesta de Japón con más detalle aquí: https://mapting-blog.com/soka-gakkai-student-division-2019-s... [https://mapting-blog.com/soka-gakkai-student-division-2019-s...]

Ramu Damodaran, jefe de Impacto Académico de las Naciones Unidas, y la Dr. Kusumita P. Pedersen, del Parlamento de las Religiones del Mundo, comentaron estos resultados, resaltando que el papel de la juventud es vital para encontrar enfoques innovadores para lograr los ODS.

El 24 de septiembre, en el espacio de exposiciones SDG Action Zone de la sede de las Naciones Unidas, se presentó la aplicación Mapting, creada por la SGI y Earth Charter International, que permite a las personas compartir sus contribuciones para materializar los ODS. Se mostraron también los ganadores de un concurso de fotografía Mapting sobre acciones para combatir el cambio climático.

Se enviaron fotos sobre acciones proclimáticas de países tan lejanos como Senegal, India, Papúa Nueva Guinea, Italia y Macedonia.

El primer premio, una invitación para unirse a los actos sobre las acciones mundiales por el clima en Nueva York, fue para Catalina Gómez Vives, de Costa Rica. Su foto mostraba a adolescentes investigando sobre el impacto del cambio climático en las tortugas marinas laúd, una especie vulnerable. Catalina dijo: "Ha sido increíble conocer a otros activistas apasionados de todo el mundo y debatir sobre cómo podemos trabajar mejor todos juntos para lograr nuestro objetivo común".

Acorde a su objetivo de fomentar acciones individuales, la SGI publicó un artículo titulado "Winning the climate change challenge: What one person can do" (Superar el reto del cambio climático: qué puede hacer una persona) en el Japan Times, los días previos a la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas: https://www.japantimes.co.jp/2019/09/09/special-supplements/... [https://www.japantimes.co.jp/2019/09/09/special-supplements/...]

También se publicó el artículo "Climate Change: A People-Centered Approach" ("Cambio climático: un enfoque centrado en las personas), escrito por el presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, en InDepth News el 19 de septiembre: https://www.indepthnews.net/index.php/opinion/2985-climate-c... [https://www.indepthnews.net/index.php/opinion/2985-climate-c...]

Soka Gakkai International es una red budista que une a más de 12 millones de personas de todo el mundo dedicadas a promover la paz, la sostenibilidad, la cultura y la educación.

Contacto: Joan Anderson Oficina de Información Pública Soka Gakkai International Tel.: +81-80-5957-4711 Correo electrónico: anderson[at]soka.jp