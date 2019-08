19 de agosto de 2019

Gryphon Investors acepta invertir en Mechanix Wear, la entusiasta marca de protección para las manos

SAN FRANCISCO, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Gryphon Investors ("Gryphon"), una firma de capital privado del mercado medio con sede en San Francisco, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para realizar una inversión significativa en Mechanix Wear(®) (o la "Empresa"), un diseñador y fabricante líder de guantes de trabajo de alto rendimiento. Al trabajar junto con el actual propietario y consejero delegado, Michael Hale, quien mantendrá una participación en la titularidad de la Empresa, Gryphon pretende construir una plataforma líder en el sector de los equipos de protección individual (EPI). Se espera que la transacción se concluya en el cuarto trimestre, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Las condiciones del acuerdo no se han hecho públicas.

Fundada en 1991 por Jim Hale, Mechanix Wear es el líder en protección para las manos en los sectores de la automoción, construcción, el industrial y táctico. El hijo del Sr. Hale, Michael Hale, que se incorporó a la Empresa en 2005 y ha sido consejero delegado desde 2016, ha supervisado el rápido crecimiento y la expansión internacional de la empresa. Mechanix Wear, una marca mundialmente reconocida, tiene la reputación de ofrecer un rendimiento, calidad y fiabilidad superiores y constantes, y ha sido capaz de cosechar un buen número de consumidores apasionados leales y que va en aumento. Con sede en Valencia (California) la Empresa vende sus productos en más de 20.000 tiendas minoristas en más de 70 países y a través de distribuidores industriales.

Como parte de la transacción, Jesse Spungin se incorporará a Mechanix Wear como presidente y director de Operaciones y sustituirá al actual director de Operaciones, Bari Waalk, quien dejará la Empresa en diciembre tras 30 años de servicio para buscar nuevas oportunidades. El Sr. Spungin, que será responsable de dirigir las áreas de Ventas, Marketing y Operaciones internacionalmente, fue recientemente presidente de K&N Engineering, empresa líder de la industria en filtración y tecnología de automoción y una inversión anterior de cartera de Gryphon.

Keith Stimson, socio y director del Grupo de Productos y Servicios de Consumo de Gryphon, dijo: "Nuestra inversión en Mechanix Wear da continuidad a la exitosa actividad a largo plazo de Gryphon de apoyar a marcas de estilo de vida entusiastas y activas. Mechanix Wear es una marca auténtica derivada de la herencia de NASCAR que comenzó su rodaje hace casi 30 años, y que ha desarrollado una amplia y leal base de usuarios. Estamos muy contentos de asociarnos con la Empresa para desarrollar juntos el negocio hasta la siguiente etapa de su evolución como líder del mercado en protección para las manos".

Dennis O'Brien, socio operativo del Grupo de Productos y Servicios de Consumo de Gryphon, añadió: "Michael Hale y su equipo directivo han creado una marca de guantes de trabajo que los trabajadores y los consumidores de todo el mundo asocian con innovación, calidad y excelencia operativa, y tenemos la intención de ayudarles a cumplir esa promesa. La inversión de Gryphon permitirá a la Empresa acelerar el crecimiento orgánico y dar un mejor impulso a la innovación en productos del sector, así como mantener al mismo tiempo la máxima atención en el servicio a sus clientes y consumidores".

"Estamos encantados de asociarnos con Gryphon, que tiene un largo historial de ayuda a empresas familiares para hacer crecer con éxito sus negocios", dijo el Sr. Hale. "Con el apoyo de los amplios recursos operativos de Gryphon y de nuestro nuevo presidente y director de Operaciones, esperamos capitalizar la posición de liderazgo de Mechanix Wear y su fuerte marca para acelerar el crecimiento a través de los canales, incluidos el comercio minorista, el comercio electrónico, el industrial y el federal, así como por diferentes áreas geográficas, incluidas Norteamérica, Asia y Europa".

"La protección para las manos es una necesidad importante y creciente en la economía moderna, y Mechanix Wear es la marca más codiciada con una posición líder en el mercado desde hace mucho tiempo, ocupando el segmento superior del mercado, donde la demanda está creciendo más rápidamente", dijo Ryan Fagan, vicepresidente sénior de Gryphon. "Estamos deseando trabajar con Michael, Jesse y el resto del equipo directivo para apoyar el crecimiento orgánico de la Empresa y para identificar adquisiciones atractivas que hagan crecer la plataforma".

EC M&A y Houlihan Lokey actuaron como asesores financieros de Gryphon y Kirkland & Ellis como asesores legales de la firma. Doug Hood fue el asesor financiero de Mechanix Wear y Stradling Yocca Carlson y Rauth fueron los asesores legales de la Empresa.

Acerca de Mechanix Wear(®)Desde el debut del guante de trabajo Original(®) Daytona 500 en 1991, Mechanix Wear se ha forjado una reputación como líder en la protección para las manos en los sectores de la automoción, la construcción, el industrial y el táctico. Nuestra misión es mirar más allá de las ideas convencionales e innovar continuamente los guantes más avanzados para manos que trabajan. The Tool That Fits Like a Glove(®). Para obtener más información, visite www.mechanix.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2555067-1&h=2047755576&u...].

Acerca de Gryphon Investors Con sede en San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2555067-1&h=3625773279&u...]) es una firma líder de capital privado centrada en crecer de forma rentable y en mejorar la competitividad de las empresas del mercado medio asociándose con equipos directivos experimentados. La firma ha administrado más de 4900 millones de dólares en inversiones en acciones y en capital desde 1997. Gryphon V tiene como objetivo inversiones en acciones de aproximadamente 100 a 300 millones de dólares por empresa en cartera, incluidas a menudo coinversiones por parte de sus socios comanditarios. Gryphon prioriza las oportunidades de inversión en las que poder forjar sólidas asociaciones con propietarios y ejecutivos para desarrollar empresas líderes, al utilizar el capital, los recursos profesionales especializados y la experiencia operativa de Gryphon.

Caroline Luz
Owen Blicksilver Public Relations, Inc.

