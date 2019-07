11 de julio de 2019

GSA anuncia los estudiantes ganadores de la beca de 12.000 Dólares

BAFTA--GSA lanzan una beca para generar un cortometraje que genere conciencia sobre el bienestar de los estudiantes

LONDRES, 11 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Global Student Accommodation (GSA), quien ha apoyado los premios BAFTA Student Film Awards de este año por segundo año consecutivo, ha anunciado que la Beca de Cortometrajes BAFTA-GSA de 2019 de premios de cine estudiantil ha sido otorgada a Drama Del Rosario de la New York Film Academy por su documental, "I'm Okay (And Neither Are You)", y Lola Blanche Higgins del AFI Conservatory por su proyecto de cortometraje, "Kissy and the Shark".

GSA con sus alojamientos para estudiantes quiere generar un impacto directo en el bienestar de los jóvenes en todo el mundo. Es por ello que el líder mundial en residencias de estudiantes ha lanzado la Beca dotada en 12.000 dólares americanos junto con BAFTA para proveer a los jóvenes cineastas de una plataforma donde crear conciencia y alentar al cambio en el entendimiento del bienestar entre 15 y 25 años.

Drama Del Rosario y Lola Blanche Higgins, quienes compartirán la subvención, podrán utilizar los fondos para desarrollar sus películas junto con el equipo de BAFTA, que brindará asesoramiento creativo y estratégico durante toda la vida del proyecto. Las dos películas, una vez terminadas, se estrenarán en los próximos BAFTA Student Film Awards en 2020.

El COO global de GSA, James Granger, ha comentado: "Estamos inmensamente orgullosos de haber lanzado esta iniciativa junto con BAFTA y no podríamos haber esperado ganadores más meritorios". "La calidad de los cineastas estudiantiles en la lista de preselección de los BAFTA Student Film Awards de este año ha sido absolutamente excepcional, y Drama y Lola realmente han impresionado a los jueces con sus enfoques originales para abordar el tema bienestar entre los jóvenes de 15 a 25 años".

"Como líderes mundiales en vivienda para estudiantes, sabemos cuán importantes son la buena salud mental y el bienestar de los estudiantes para una sociedad próspera, y creemos plenamente que proyectos como el de Lola y Drama pueden generar una diferencia real. Estamos seguros de que el apoyo de BAFTA será de un valor incalculable para ambas, y estamos deseosos de ver el resultado final de todo su arduo trabajo ".

La CEO de BAFTA en L.A.,Chantal Rickards, ha comentado: "Nos sentimos honrados de asociarnos con GSA nuevamente para los Student Film Awards de este año y estamos encantados de que nos acompañen en nuestro compromiso de apoyar a los cineastas estudiantiles emergentes en todo el mundo." "Esperamos poder asesorar a los ganadores de la Beca de Cortometrajes BAFTA-GSA y ayudarles a dar vida a sus conceptos imaginativos sobre el tema del bienestar".

La noticia llega después de que el líder mundial en residencias de estudiantes lanzara un marco de 9 pilares galardonado, diseñado para proporcionar servicios incomparables de apoyo a los estudiantes durante lo que pueden ser transiciones vulnerables en sus vidas, para crear conciencia sobre los posibles catalizadores del estrés y para enseñar a los estudiantes las habilidades y la resistencia necesarias para superarlos. A finales de 2019, 30.000 estudiantes en todo el mundo tendrán acceso a dicho programa.

La Academia Británica de Cine y Televisión (British Academy of Film and Television Arts, BAFTA) acaba de anunciar los ganadores de 2019 de los BAFTA Student Film Awards en la gala de ceremonia y presentación el 9 de julio en Santa Mónica.

-- El Premio de estudiantes BAFTA a la mejor película de animación ha sido concedido a Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert y Oscar Malet de la École des Nouvelles Images, France por la película "Hors Piste". -- El Premio BAFTA de estudiantes al mejor documental ha sido concedido a Ingrid Holmquist y Sana Malik de la Universidad Columbia por la película "Guanajuato Norte". -- El Premio BAFTA de estudiantes a la mejor película de acción ha sido concedido a Asher Jelinsky de la American Film Institute por la película "Miller & Son". -- El Premio especial del Jurado ha sido concedido a Rikke Gregersen de la Kristiania University College, Norway por la película "Dog Eat Dog".

