9 de septiembre de 2019

Guinea Ecuatorial pone en valor su economía y reformas en el Foro Económico Mundial (FEM) para África

MINISTRY OF FINANCE, ECONOMY AND PLANNING OF THE R

Ministro César Mba Abogo MINISTRY OF FINANCE, ECONOMY AND PLANNING OF THE R

El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, representado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, ha concluido su exitosa misión en el 28º Foro Económico Mundial (FEM) sobre África, que se celebró la semana pasada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. S.E

El Ministro César Mba Abogo dirigió un equipo de funcionarios que se unió a más de 1.500 líderes regionales y mundiales para discutir cómo la innovación, la cooperación, el crecimiento y la estabilidad pueden ayudar a impulsar un futuro sostenible para África. También puso en valor los indicadores económicos favorables en Guinea Ecuatorial y los esfuerzos que se están llevando a cabo para fortalecer el comercio regional y estabilizar la moneda de África Central, el CFA.

"La participación de Guinea Ecuatorial en el Foro Económico Mundial nos ha brindado una gran oportunidad para promover los intereses económicos de nuestro país, involucrando a inversores y socios estratégicos para el desarrollo", dijo el Ministro.

"Los indicadores macroeconómicos de Guinea Ecuatorial y de la región CEMAC en general se muestran muy positivos gracias a un precio estable del petróleo y los importantes ajustes fiscales que han mejorado nuestra capacidad de movilizar recursos", agregó el Ministro. "Estamos creando valor para nuestros ciudadanos y esto es un gran beneficio financiero para nosotros. Guinea Ecuatorial está recaudando más impuestos y regalías que muestran una recuperación total desde el colapso del precio del petróleo de 2014".

En el FEM para África, el Ministro presentó la hoja de ruta del país para lograr la Cuarta Revolución Industrial. También destacó el éxito de las tres conferencias de inversión que organiza Guinea Ecuatorial este año, así como la mejora de la facilidad para hacer negocios en el país y los esfuerzos históricos para aumentar la disponibilidad de estadísticas precisas y actualizadas sobre el país y su economía. El Ministro también puso bajo relieve la importancia de la pertenencia de Guinea Ecuatorial en la OPEP, cuyos históricos recortes en la producción de petróleo han logrado la estabilización de los precios del petróleo y el retorno de la industria a una nueva fase de inversión. "No podemos exagerar el enorme valor que tiene pertenecer a la OPEP para Guinea Ecuatorial", dijo el Ministro. "Para países como el nuestro que dependen de los ingresos del petróleo para impulsar el crecimiento económico, es vital contar con voz propia en las organizaciones que nos permiten tener un impacto global y nos ayudan a controlar nuestro propio destino".

"Con la firma del AfCFTA y la necesidad de desarrollar una clase media más fuerte y ayudar a la gente a salir de la pobreza, Guinea Ecuatorial será más competitiva y tendrá más recursos que nunca", concluyó el Ministro. "Cuando colaboramos con nuestros inversores, crearemos más empleos para nuestros ciudadanos y lograremos nuestro objetivo de construir un país donde todos se beneficien del crecimiento que creamos juntos." Los copresidentes del Foro Económico Munidal para Africa 2019 son Ellen Agler, Directora Ejecutiva de The END Fund, EE. UU.; Jeremy Farrar, Director de Wellcome Trust, Reino Unido; Arancha González Laya, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (CCI) de Ginebra; André Hoffmann, Vicepresidente de Roche, Suiza; Alex Liu, Socio Director y Presidente de A. T. Kearney, Estados Unidos; y Sipho M. Pityana, Presidente, AngloGold Ashanti, Sudáfrica.

Contacto

Nombre contacto: Ministry of Finance, Economy and Planning of the Republic of Equatorial Guinea

Descripción contacto: marie@apo-opa.org

Imágenes

http://bit.ly/2LCV4yR

Pie de foto: Ministro César Mba Abogo

Autor: Ministry of Finance, Economy and Planning of the Republic of Equ

http://bit.ly/2LFM2kG

Pie de foto: Ministro César Mba Abogo

Autor: Ministry of Finance, Economy and Planning of the Republic of Equ