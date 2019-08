20 de agosto de 2019

HEISHA presenta un nuevo modelo VTOL de ala fija no tripulado

Una nueva forma de usar los drones

SHENZHEN, China, 20 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- HEISHA acaba de presentar un nuevo sistema no tripulado. D.NEST F300 [http://www.heishatech.com/d-nest-solution-3/], que combina la estación de autocarga [http://www.heishatech.com/charging-pad-3/]C300 con el VTOL de ala fija, ya está a la venta. Está previsto que revolucione la forma en la que se utilizan los drones en la vida diaria y podrá aplicarse a la inspección de terrenos agrícolas, de pastoreo o privados en cualquier momento y en cualquier lugar. Heisha también ha lanzado D.NEST D300 y D.NEST S300 (1999 dólares) para áreas pequeñas, basándose en otros dones de código abierto.

https://mma.prnewswire.com/media/954650/D_NEST_S300.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/954650/D_NEST_S300.jpg]

D.NEST, transmisión de vídeos aéreos en tiempo real, donde sea y cuando sea

D.NEST es un sistema completo y no tripulado para la vigilancia de propiedades y soluciones de inspección completamente automáticas y no tripuladas en el hogar, tejados, edificios, terrenos privados, etc.

Si un usuario se encuentra de viaje y quiere comprobar sus propiedades, podrá usar su teléfono y lanzar el D.NEST F300 o D.NEST S300 para recibir una transmisión de vídeo en directo de la propiedad. Los agricultores podrán empezar su jornada diaria enviando el dron a una inspección aérea para comprobar de qué áreas hay que encargarse, lo que les ahorrará mucho tiempo.

D.NEST es un dron independiente compatible con la mayoría de plataformas hardware para drones, como DJI, Ardupilot, Yuneec y PX4. El mecanismo de bloqueo de la estación de carga mantiene al VANT seguro y estable mientras se está cargando. D.NEST ofrece una API estándar que también es independiente de hardware, escalable y de fácil integración.

Se compone de una estación de carga, un dron, un sistema de telemetría, servicios basados en la nube y un centro de control, y permite realizar el despliegue en muy pocos pasos para que los usuarios puedan gestionarlo todo desde sus teléfonos móviles y disfrutar de una experiencia óptima.

Gracias al diseño de HEISHA, la autonomía y automatización de D.NEST F300 constituyen la base del despliegue para cumplir completamente con la promesa del "más rápido, mejor y más barato" de los drones en cuanto a la vigilancia de propiedades.

Actualización total de los componentes básicos

En comparación con la versión anterior, el modelo D.NEST F300 ha sido actualizado con una lógica de control avanzada para garantizar una carga mucho más segura y una mayor supervisión del vuelo. Además incluye un nuevo módulo de telemetría con tecnología LTE/5G para una mejor recogida y transmisión de datos.

Acerca de HEISHA

HEISHA es una empresa de corte tecnológico centrada en el desarrollo de productos que aportan un valor real en el día a día a través de la ciencia y tecnologías avanzadas.

Más información: www.heishatech.com [http://www.heishatech.com/]

YouTube: https://youtu.be/I2l25YRTAbY [https://youtu.be/I2l25YRTAbY]

Contacto: Susan Sun +86-138-2377-1086

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/954650/D_NEST_S300.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/954650/D_NEST_S300.jpg]

Sitio Web: http://www.heishatech.com/