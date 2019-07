17 de julio de 2019

Hemingway Rum Company busca ampliar la huella de distribución europea del ron Papa's Pilar inspirado en Ernest Hemingway

La empresa comenzó su distribución en Suecia, República Checa, Grecia y Dinamarca a comienzos de 2019, con planes de expandirse a otros mercados europeos

KEY WEST, Florida, 17 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Hemingway Rum Company, el productor de los galardonados rones oscuros y rubios ultraprémium de Papa's Pilar®, comenzó su distribución en Suecia, República Checa, Grecia y Dinamarca a principios de este año, y se encuentra en búsqueda activa de oportunidades de expansión en otros mercados europeos. La empresa inauguró unas instalaciones logísticas en los Países Bajos en febrero con el objetivo de adecuarse a la expansión europea. Papa's Pilar está inspirado por Ernest "Papa" Hemingway y se elaboró conjuntamente con el patrimonio de Hemingway para celebrar su legado literario y su espíritu aventurero.

https://mma.prnewswire.com/media/947910/Papas_DarkandLight.j... [https://mma.prnewswire.com/media/947910/Papas_DarkandLight.j...]

"Papa's Pilar, inspirado por uno de los mayores aventureros y una de las principales figuras literarias del mundo, Ernest Hemingway, ha tenido una acogida extraordinaria en los mercados europeos desde que dimos comienzo a la distribución a principios de este año", afirmó James Kempland, director general internacional de Papa's Pilar. "El mercado europeo del ron ultraprémium está creciendo rápidamente, y estamos reforzando la producción en Estados Unidos para ofrecerles a los consumidores de bebidas alcohólicas de gran categoría tanto un ron oscuro como un ron rubio genuinamente rico y complejo que es digno de ser saboreado".

Hemingway Rum Company tiene su sede en Key West (Florida), la ciudad que Hemingway consideró su hogar en su día, donde explota la destilería y el centro de experiencias Papa's Pilar, a escasa distancia del lugar donde Hemingway solía atracar su barco, llamado Pilar. El maestro mezclador Ron Call elabora tanto el ron rubio como el ron oscuro de Papa's Pilar a partir de rones seleccionados cuidadosamente según su añejamiento y carácter distintivo que proceden de países de la cuenca del Caribe.

