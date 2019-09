HONOR añade la monitorización de SpO2 y el control de música a HONOR Band 5

La actualización OTA comenzará a difundirse en el Día Mundial del Corazón 2019

HONG KONG, 27 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La marca mundial de teléfonos inteligentes HONOR ha anunciado hoy que la monitorización de la pulsioximetría (SpO2) y el control remoto de la música llegarán al HONOR Band 5 el 29 de septiembre, lo que convierte este producto en un accesorio aún más indispensable para aquellos que buscan un dispositivo de seguimiento de condición física, un monitor de frecuencia cardíaca y un monitor de sueño todo en uno. El dispositivo puede adquirirse por un precio de venta al público de unos 30([1]) euros en el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, España y otros mercados.

Monitorización de SpO2

La medición de la saturación de oxígeno en la sangre es un indicador clave del suministro de oxígeno a las células y tejidos. Una buena oxigenación de la sangre es necesaria para suministrar energía a los músculos para que funcionen bien. Los niveles de oxígeno en sangre entre el 90% y el 100% son normales, mientras que un valor de SpO2 por debajo del 89% podría ser una señal para dejar de hacer ejercicio o buscar atención médica.2

La monitorización de SpO2 se añadirá a todos los HONOR Band 5 a través de una actualización de software por aire el 29 de septiembre. Vaya a la aplicación de salud de Huawei y haga clic en "check for updates" (buscar actualizaciones). Su dispositivo comenzará a actualizarse. Una vez que las aplicaciones de Band 5 y Huawei Health hayan recibido su actualización gratuita, los usuarios pueden elegir la sección "monitorización de oxígeno en sangre" en su dispositivo, hacer clic para comenzar a medir, y luego ver los resultados en el Band 5. El monitor de SpO2 no está diseñado para funcionar como un dispositivo médico, y no está pensado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Todos los datos y mediciones deben utilizarse únicamente como referencia personal.

Control remoto de música

HONOR también está añadiendo controles remotos de música al Band 5 a través de la actualización del 29 de septiembre. Una vez se actualice el Band 5 y se active la opción Music Control a través de la aplicación Huawei Health, los clientes podrán usar el Band 5 para ver y controlar instantáneamente sus aplicaciones de música favoritas desde su muñeca. Entre las aplicaciones que son compatibles se encuentran Google Play Music, Spotify, YouTube, Shazam, Huawei Music y muchas más. El control remoto de música solo es compatible con teléfonos inteligentes que funcionen con Android 5.0 y superior.

Después de instalar esta actualización, la aplicación Huawei Health deberá funcionar con la versión 10.0.1.011 y Band 5 estará en la versión 1.1.0.93.

Seguimiento inteligente con todas las funciones por 29,99 £

El nuevo monitor de SpO2 de HONOR Band 5 se une a su actual conjunto de prestaciones, incluidas una pantalla táctil AMOLED a todo color de 0,95", múltiples modos deportivos y de fitness y hasta 14 días de uso normal con una sola carga de batería.

Con motivo del Día Mundial del Corazón 2019, el Band 5 animará a los usuarios a hacer una promesa de cuidar su corazón con la última tecnología de frecuencia cardíaca TruSeen(TM) 3.5 de HUAWEI que proporciona una monitorización precisa y continua de la frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas para ayudar a los usuarios a llevar un control de su salud y estado físico. La tecnología TruSleep(TM) puede realizar el seguimiento y la monitorización de la calidad del sueño y ofrecer más de 200 sugerencias personalizadas para mejorar la calidad del sueño.

