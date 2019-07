27 de julio de 2019

HONOR presenta "Sharp Tech" y anuncia "HONOR Vision" con el chipset "Honghu 818" y la cámara inteligente retráctil

GUANGZHOU, China, 27 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- HONOR, una marca líder de teléfonos inteligentes perteneciente a Huawei Consumer Business Group, ha presentado "HONOR Vision", que introduce el chipset inteligente "Honghu 818" y la cámara inteligente retráctil para grandes pantallas. El anuncio se hizo hoy durante la Conferencia Mundial de Internet Móvil (GMIC) en Guangzhou, donde el Sr. George Zhao, presidente de HONOR, dio un discurso inaugural con el título "Only the toughest stands in the strongest storm" (Solo los más duros aguantan las tormentas más fuertes). Junto con el lanzamiento de estas dos nuevas tecnologías se ha anunciado el nuevo concepto "Sharp Tech" de HONOR, que tiene como objetivo adoptar y explorar al máximo las últimas tecnologías de vanguardia.

"La comercialización del 5G en China comenzó en 2019, lo que también es un punto de inflexión para el sector de los dispositivos inteligentes. Creemos que el 5G es la clave de esta nueva era de la digitalización, y que hace posible un mundo con el Internet de las Cosas. En consonancia con nuestra misión de crear un nuevo mundo inteligente que pertenezca a los jóvenes, HONOR da a conocer el concepto "Sharp Tech" para fomentar y favorecer la innovación tecnológica", afirmó el Sr. George Zhao, presidente de HONOR.

"Sharp Tech": el nuevo concepto de HONOR de innovación tecnológica

HONOR pone todo su empeño en convertirse en una marca de tecnología querida por la juventud de todo el mundo. "Sharp" representa el espíritu de exploración entre los jóvenes, mientras que el concepto de "Sharp Tech" hace hincapié en el deseo de HONOR de profundizar en la satisfacción que produce la innovación tecnológica.

Durante el discurso inaugural, el Sr. Zhao definió los elementos de "Sharp Tech" como:

-- Estar a la vanguardia del desarrollo del sector con la innovación independiente de las principales tecnologías. -- Satisfacer la demanda de productos de alta calidad por parte de los consumidores jóvenes de todo el mundo. -- Reflejar la actitud valiente de los jóvenes al desafiar y explorar continuamente. -- Representar el espíritu de un Internet descentralizado a través de la apertura, la colaboración y la creación conjunta.

El chipset Inteligente "Honghu 818": mejorando HONOR Vision con sonido e imagen inteligentes

Durante la GMIC, HONOR también presentó el chipset de visualización inteligente "Honghu 818", la última innovación "Sharp Tech" de HONOR y la incorporación más reciente a la familia de chipsets Hisilicon. "Honghu 818" de HONOR, lanzado en agosto, logra que las pantallas inteligentes ofrezcan un rendimiento excepcional y una calidad de imagen y sonido superior. La pantalla de última generación también se ofrecerá abiertamente a los fabricantes, lo que impulsará el desarrollo del sector de las grandes pantallas.

1. "Honghu 818" es la primera pantalla inteligente con SoC (sistema en chip) disponible en todo el mundo, basada en 5 años de investigación y desarrollo del chipset Hisilicon. 2. Con su potente tecnología de visualización y capacidad de procesamiento, "Honghu 818" cuenta con un asombroso motor de procesamiento de imágenes. Equipado con siete tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes, incluidas estimación de movimiento y compensación de movimiento (MEMC), imágenes de alto rango dinámico (HDR), superresolución (SR), reducción de ruido (NR), mejora de contraste dinámico (DCI), gestión de color automática (ACM) y atenuación localizada (LD), el chipset "Honghu 818" mejora y optimiza la resolución de la imagen, el contraste y el rendimiento del color de la pantalla a través de múltiples algoritmos. 3. La tecnología de audio Histen optimiza la calidad del sonido en áreas del campo de sonido que son extremadamente amplias, la distorsión por intermodulación transitoria, la ecualización de sonido y los graves inteligentes. Con su hardware líder en el sector, el producto continúa ofreciendo una experiencia de audio sin precedentes. 4. Gracias a su potente decodificador multimedia, este chipset es compatible con la decodificación de vídeo desde 8K con 30 fotogramas a 4K con 120 fotogramas, con la capacidad de decodificar imágenes de 64 megapíxeles, y que es mayor que el píxel más alto de fotos de teléfonos inteligentes en el mercado. En comparación nuestra competencia, proporciona a los dispositivos un tiempo de carga más rápido para vídeos e imágenes. 5. El procesador de ocho núcleos puede gestionar el procesamiento de imágenes pesadas en grandes pantallas y múltiples tareas al mismo tiempo. La estimación de movimiento y la compensación de movimiento (MEMC) también es capaz de proporcionar imágenes de alta resolución, la mejor calidad de audio y realizar la interacción de voz de campo lejano simultáneamente. La tasa de utilización de ancho de banda del procesador lidera el sector con una media de más del 50%.

Cámara inteligente retráctil: una nueva experiencia para HONOR Vision

HONOR ha sido pionero dentro de la estrategia de la doble marca en el negocio de Huawei. Tras el éxito de su cámara biónica de doble lente paralela, la GPU Turbo y la tecnología de IA, HONOR se está expandiendo hacia nuevos sectores y aporta su experiencia al sector de los televisores, anunciando la primera pantalla inteligente del mundo: la "Honghu 818". Con un enfoque innovador en su desarrollo, HONOR ha equipado la última oferta de productos HONOR Vision con una cámara inteligente retráctil, que proporciona capacidad de NPU para el reconocimiento facial, además de aportar potentes funcionalidades y una experiencia superior para los usuarios.

HONOR Visión saldrá al mercado oficialmente a mediados de agosto de 2019.

