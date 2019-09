2 de septiembre de 2019

IAS* y R3I** publican una declaración de sobre un nuevo tratamiento para el riesgo cardiovascular residual

MILÁN y BASILEA, Suiza, 2 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Un nuevo tratamiento altamente selectivo, un agonista modulador de receptores alfa activados por el proliferador de peroxisomas (SPPARM-alfa), podría ayudar a tratar el riesgo residual de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares en pacientes de alto riesgo, según más de 50 expertos líderes mundiales de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis (IAS, por sus siglas en inglés) y de la Iniciativa para la Reducción del Riesgo Residual (R3i). Este riesgo cardiovascular residual persiste a pesar de los tratamientos recomendados en las directrices para la presión arterial alta, el colesterol y la glucosa. Este desafío clínico aún no resuelto, objeto de esta declaración de consenso conjunta IAS-R3i, ha sido tema de debate en París, Francia, el 1 de septiembre de 2019.

Entre los objetivos potenciales para reducir este riesgo cardiovascular residual se encuentra la dislipidemia aterogénica, definida como lipoproteínas ricas en triglicéridos (TG) y sus remanentes con niveles bajos de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C). La dislipidemia aterógena es común en personas con diabetes tipo 2 y/o con sobrepeso. Según el Prof. Raúl Santos, Presidente de la IAS: "La dislipidemia aterogénica está implicada en el riesgo cardiovascular residual. Sin embargo, las opciones de tratamiento actuales son limitadas por cuestiones de seguridad e interacción con otros medicamentos."

Para encontrar una respuesta, los expertos han adoptado el enfoque de la "medicina de precisión" sintetizando y analizando más de 1.300 compuestos antes de identificar un nuevo agente con actividad SPPARM-alfa, el pemafibrato. "Debido a que el pemafibrato activa y reprime un conjunto único de genes, tiene mayor potencia y selectividad en comparación con los fibratos, agonistas tradicionales no selectivos de PPAR-alfa, afirma el profesor Jean-Charles Fruchart, Presidente de la fundación R3i.

En las fases 2 y 3 de los ensayos clínicos, el pemafibrato mejoró todos los marcadores de dislipidemia aterógena, reduciendo los TG hasta en un 50 por ciento y el colesterol remanente, un factor causal de riesgo cardiovascular, hasta en un 80 por ciento. El pemafibrato también redujo los marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva. De manera significativa, el pemafibrato no mostró efectos adversos sobre el hígado o los riñones, y no aumentó la creatinina sérica. "Estos ensayos muestran claramente un beneficio mayor frente al perfil de riesgo del pemafibrato sobre los fibratos en una amplia gama de pacientes, incluidos los que padecen enfermedad renal crónica", comentó el Prof. Tatsuhiko Kodama, de la Universidad de Tokio, Japón, investigador clave en estos ensayos.

El pemafibrato también atenuó el desarrollo de lesiones ateroscleróticas en estudios preclínicos. El Prof. Shizuya Yamashita, Presidente de la Sociedad Japonesa de Aterosclerosis, afirma: "Según las pruebas, el pemafibrato puede ofrecer un nuevo planteamiento para reducir el riesgo cardiovascular residual en pacientes de alto riesgo con dislipidemia aterógena, especialmente aquellos con diabetes tipo 2."

Esto es exactamente lo que el estudio PROMINENT (Pemafibrato para reducir los episodios cardiovasculares mediante la reducción de los triglicéridos en pacientes con diabetes) pretende responder. Este ensayo internacional está probando si la reducción de las lipoproteínas ricas en TG con pemafibrato reduce los episodios cardiovasculares en 10.000 pacientes de alto riesgo con diabetes tipo 2, ya tratados con estatinas. A diferencia de los ensayos previos de fibrate, PROMINENT está dirigido específicamente a personas con diabetes tipo 2 y dislipidemia aterógena que reciben el tratamiento concomitante estándar, incluido el tratamiento eficaz con estatinas. "La comunidad científica espera con gran expectación los resultados de PROMINENT, previstos para dentro de 4-5 años, para determinar si la interpretación del concepto SPPARM-alfa puede mejorar los resultados cardiovasculares", afirma el profesor Peter Libby, de la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital Brigham and Women's de Estados Unidos.

* IAS: International Atherosclerosis Society, La Sociedad Internacional de Aterosclerosis

** R3I: Residual Risk Initiative, Iniciativa para la Reducción del Riesgo Residual

SOBRE LA IAS

La Sociedad Internacional de Aterosclerosis (IAS) es una federación de sociedades científicas miembros de todo el mundo. La misión principal de la IAS es promover la comprensión científica de la etiología, la prevención y el tratamiento de la aterosclerosis. La IAS coordina el intercambio de información científica entre las sociedades constituyentes, fomenta la investigación sobre el desarrollo de la aterosclerosis y ayuda a transformar estos conocimientos en una mejora de la eficacia de los programas diseñados para prevenir y tratar la enfermedad.

SOBRE LA R3i

La R3i (Iniciativa para la Reducción del Riesgo Residual) es una organización mundial, académica y multidisciplinaria sin ánimo de lucro. Su objetivo principal es abordar con éxito el riesgo excesivamente alto de complicaciones cardiovasculares y microvasculares que persiste en los pacientes que ya están recibiendo el tratamiento estándar actual para abordar los niveles anormales de lípidos. La R3i está trabajando para conseguirlo a través de una innovadora iniciativa global de investigación, educación y promoción académicas.

