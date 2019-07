18 de julio de 2019

Icertis afianza su indiscutible liderazgo en el mercado de CLM con una ronda de 115 millones de dólares (2)

-- Incrementar la inversión en la plataforma ICM líder del sector y aumentar la cantidad de aplicaciones empresariales verticales desarrolladas en la plataforma para ayudar a los clientes a incrementar sus ingresos, reducir costes, mejorar el flujo de caja, gestionar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo. -- Ampliar el Icertis Blockchain Framework [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=1589197815&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527064-1%26h%3D354954 2821%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.icertis.com%252Fcontract-management-s oftware%252Fblockchain%252F%26a%3DIcertis%2BBlockchain%2BFramework&a=Ice rtis+Blockchain+Framework], el primer marco de cadena de bloques del mundo integrado con una plataforma de gestión de contratos empresariales para crear soluciones prácticas y transformadoras que resuelvan los retos empresariales del mundo real, entre los que se incluyen la transparencia de la cadena de suministro, el cumplimiento normativo de las certificaciones y la fijación de precios basada en los resultados, entre otros. -- Acelerar la introducción de inteligencia artificial y de servicios cognitivos avanzados en la plataforma ICM para resolver desafíos de gestión de contratos empresariales que antes eran difíciles de resolver y que solo pueden abordarse mediante estas nuevas tecnologías. -- Ampliar los esfuerzos de ventas y marketing a nivel internacional para llegar a todas las empresas líderes del mundo y expandir las iniciativas de desarrollo empresarial haciendo crecer el ecosistema de socios. -- Financiar adquisiciones oportunistas vinculadas a la generación de valor comercial en la contratación.

Icertis ha alcanzado una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 125% en los últimos cuatro años. Para hacer frente a esta rápida expansión, Icertis abrió oficinas en Londres, París, Singapur, Sídney y Sofía (Bulgaria) en los últimos 18 meses, con lo que el número de oficinas de la empresa en todo el mundo asciende a 12. La empresa está experimentando un crecimiento más acusado que nunca antes y hoy en día tiene clientes en las mayores empresas de integración vertical del sector [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=1243028698&u...], incluidas ABB, Airbus, 3M, BASF, Bertelsmann, Cognizant, Daimler, Humana, Johnson & Johnson, Microsoft, Qantas y otras.

Icertis recibió recientemente los siguientes reconocimientos del sector, así como de parte de socios, clientes y empleados:

-- Leader in the Forrester Wave(TM): Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2019 (Forrester Wave(TM): gestión del ciclo de vida de contratos para todo tipo de contratos, T1 2019). [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=3567385021&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527064-1%26h%3D189938 0427%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.icertis.com%252Fresource%252Fforreste r-wave-report-contract-lifecycle-management%252F%26a%3DLeader%2Bin%2Bthe %2BForrester%2BWave%25E2%2584%25A2%253A%2BContract%2BLifecycle%2BManagem ent%2Bfor%2BAll%2BContracts%252C%2BQ1%2B2019&a=Leader+in+the+Forrester+W ave%E2%84%A2%3A+Contract+Lifecycle+Management+for+All+Contracts%2C+Q1+20 19+(Forrester+Wave%E2%84%A2%3A+gesti%C3%B3n+del+ciclo+de+vida+de+contrat os+para+todo+tipo+de+contratos%2C+T1+2019).] -- AI Brave award for AI capabilities (Premio IA Brave A por su capacidad en Inteligencia Artificial) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=1496185103&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527064-1%26h%3D500802 294%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fai-everything.com%252Fbrave-awards-winners %252F%26a%3DAI%2BBrave%2Baward%2Bfor%2BAI%2Bcapabilities&a=AI+Brave+awar d+for+AI+capabilities+(Premio+IA+Brave+A+por+su+capacidad+en+Inteligenci a+Artificial)] -- Top Innovative Supplier for Daimler globally (Proveedor más Innovador de Daimler a nivel internacional) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=4045322759&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527064-1%26h%3D231011 7606%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.icertis.com%252Fnews%252Ficertis-name d-a-top-global-supplier-by-daimler-recognized-for-cutting-edge-innovatio n%252F%26a%3DTop%2BInnovative%2BSupplier%2Bfor%2BDaimler%2Bglobally&a=To p+Innovative+Supplier+for+Daimler+globally+(Proveedor+m%C3%A1s+Innovador +de+Daimler+a+nivel+internacional)] -- IACCM EMEA Award for Excellence and Innovation (Premio de IACCM EMEA a la Excelencia e Innovación) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=3894862715&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527064-1%26h%3D302069 8631%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.icertis.com%252Fnews%252Ficertis-wins -iaccm-innovation-and-excellence-award-in-outstanding-service-provider-c ategory%252F%26a%3DIACCM%2BEMEA%2BAward%2Bfor%2BExcellence%2Band%2BInnov ation&a=IACCM+EMEA+Award+for+Excellence+and+Innovation+(Premio+de+IACCM+ EMEA+a+la+Excelencia+e+Innovaci%C3%B3n)] -- Top Company to Work For in Washington State (La Mejor Empresa en la que Trabajar en el estado de Washington) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=174672476&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527064-1%26h%3D3141637 031%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.icertis.com%252Fnews%252Ficertis-honor ed-for-third-consecutive-year-as-a-top-company-to-work-for-in-washington -state%252F%26a%3DTop%2BCompany%2Bto%2BWork%2BFor%2Bin%2BWashington%2BSt ate&a=Top+Company+to+Work+For+in+Washington+State+(La+Mejor+Empresa+en+l a+que+Trabajar+en+el+estado+de+Washington)] -- Microsoft US Manufacturing Partner of the Year Award (Premio Socio Fabricante del Año de Microsoft EE. UU.) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=3784068393&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527064-1%26h%3D131438 4862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.icertis.com%252Fnews%252Ficertis-swee ps-2019-microsoft-partner-of-the-year-with-three-top-awards%252F%26a%3DM icrosoft%2BUS%2BManufacturing%2BPartner%2Bof%2Bthe%2BYear%2BAward&a=Micr osoft+US+Manufacturing+Partner+of+the+Year+Award+(Premio+Socio+Fabricant e+del+A%C3%B1o+de+Microsoft+EE.+UU.)]

Acerca de Icertis Icertis, el proveedor líder de gestión de contratos empresariales en la nube, resuelve los problemas más difíciles de gestión de contratos en la plataforma más fácil de usar. Con Icertis, las empresas aceleran sus negocios aumentando la velocidad de los contratos, se protegen contra los riesgos garantizando el cumplimiento de normas y políticas, y optimizan sus relaciones comerciales maximizando los ingresos y reduciendo costes. Empresas como 3M, Airbus, Cognizant, Daimler, Microsoft y Sanofi utilizan la plataforma con influencia de IA Icertis Contract Management (ICM) para gestionar más de 5,7 millones de contratos en más de 40 idiomas y en más de 90 países.

