26 de julio de 2019

Informe de mitad de año 2019 de UCB (4)

Declaraciones de futuro

Este comunicado contiene declaraciones de futuro basadas en los planes actuales, estimaciones y creencias del equipo administrativo. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de datos históricos, son declaraciones que podrían estar relacionadas con las declaraciones de futuro, incluyendo las estimaciones de los ingresos, márgenes operativos, gastos de capital, activos y otra información, resultados esperados legales, políticos, normativos o clínicos y otras estimaciones o resultados. Por su naturaleza, estas declaraciones de futuro no son una garantía del rendimiento futuro, estando sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los que podrían estar implicados por las declaraciones de futuro contenidas en este comunicado. Entre los factores importantes que podrían conseguir diferencias están: cambios en las condiciones generales económicas, empresariales y competitivas, incapacidad para conseguir las aprobaciones normativas necesarias o para conseguirlas en los términos aceptables, costes asociados con la investigación y desarrollo, cambios en los prospectos de los productos en la gama o bajo desarrollo por medio de UCB, efectos de las decisiones judiciales futuras o de las investigaciones del gobierno, demandas de endeudamiento del producto, retos para la protección de las patentes para productos o candidatos de productos, cambios en las normas o legislaciones, fluctuaciones de los tipos de cambio, cambios o incertidumbres en las leyes de los impuestos o en la administración de estas normas y contratación y retención de sus empleados.

De forma adicional, la información contenida dentro de este documento no debe constituir una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de cualquier valor, ni deberá ser una oferta, solicitud o venta de valores en ninguna de las jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cualificación según las normas de valores de esta jurisdicción. UCB proporciona esta información hasta la fecha de este documento, y rechaza de forma expresa cualquier obligación de actualización de la información contenida en este comunicado, ya sea confirmando los resultados actuales o informando de un cambio en sus expectativas.

No hay garantía de que los candidatos de nuevos productos dentro de la gama progresen hacia un producto aprobado o que las nuevas indicaciones de los productos existentes se desarrollen y aprueben. Los productos o productos potenciales que están sujetos a asociaciones, sociedades mixtas o colaboraciones de licencia podrían estar sujetos a diferencias entre los socios. Además, UCB u otros podrían descubrir la seguridad, efectos secundarios o problemas de fabricación con sus productos después de su comercialización.

Además, las ventas podrían estar impactadas por las tendencias internacionales y nacionales hacia el cuidado gestionado y costes de cuidado de la salud contenidos y las políticas de reembolso impuestas por desarrolladores de terceras partes además de la legislación que afecta a los precios y reembolsos farmacéuticos.

(1) CER = tipo de cambio constante

(2) Ajustada para desvíos y coberturas designadas reclasificadas para ventas netas

(3) rEBITDA = ganancias recurrentes antes de intereses, impuestos, depreciación y cargos de amortización

(4) Core EPS = ganancias centrales por acción

(5) Debido al redondeo, algunos datos financieros podrían no añadirse en las tablas.

(7) Para la deuda financiera neta, la fecha de información del periodo comparativo es el 31 de diciembre de 2018.

(8) EUR por media ponderada del número de acciones - no diluidas

(9) rEBITDA = cargos por ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/951827/UCB_Chart.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/951827/UCB_Chart.jpg]

